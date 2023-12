Este sábado, de 14.00 a 21.00, en la plaza Liber Seregni (en la manzana rodeada por las calles Eduardo Víctor Haedo, Joaquín Requena, Daniel Muñoz y Martín C Martínez, en el Cordón), tendrá lugar la segunda edición del festival Aventuras narrativas, que el año pasado tuvo su instancia inaugural en el Castillo del Parque Rodó. Organizado por la Red Nacional de Clubes de Lectura, el colectivo Oníricas, la comunidad de juegos de rol Broadcastle, el Municipio B y la Biblioteca Popular Juan José Morosoli, que está cumpliendo 30 años, incluye charlas, talleres, clubes de lectura, títeres, mesas de juegos de rol, mercadito de artistas gráficos y editoriales independientes, pasarela de cosplay, softcombat y música.

La propuesta es “una jornada para el encuentro, la creación y el fortalecimiento de comunidades apasionadas por las historias” y consta de una grilla de actividades nutrida que puede consultarse en la web del Municipio B.

Entre las numerosas actividades literarias y lúdicas que se ofrecen “para acercar a las personas a las narrativas interactivas y enriquecer el intercambio social y cultural”, y que se organizará en sectores temáticos, hay unas cuantas específicamente para niñas, niños y adolescentes. De este modo, el sector E, en la biblioteca, se centra en la mediación lectora y espectáculos de títeres. Allí se presentarán la compañía La Gotera con Cuestiones de vecindad, Patricia Robaina con El recreo de los pájaros, Aquinomás Títeres con De cabeza, Pura Merienda y Chusmerío con Reconocer: somos o no somos, basada en Alicia en el espejo, de Lewis Carroll, y La Pluma con Una historia de papel.

Por otra parte, habrá varios espacios de mediación lectora: Rincón infantil de aventuras literarias vol. 1, a cargo de integrantes de la Red Nacional de Clubes de Lectura; Jugar en familia. Una charla para arrancar a jugar rol en casa, de la mano de Broadcastle; Rincón infantil de aventuras literarias vol. 2, a cargo de mediadoras amigas de la Red y niñas y niños integrantes del taller Exploraciones Literarias; y Lectuarte: lectura y arte en el parque, una propuesta del club Conexión Lectora.

Entre las actividades que ofrecen los clubes de lectura se destacan Confieso que he leído: recorridos lectores desde lo íntimo hasta lo colectivo, en la que el club Extremos Lectores estará presente con una biblioteca humana y propondrá construir un mapa lector colectivo; Explorando el mundo literario de Taylor Swift: Reputation & 1989, a cargo de Books from the Vault y el Club de Fans Taylor Swift Uruguay; el espacio Palabras y más palabras, en el que los clubes de lectura juveniles Ireakah Lecturas, Lazos y Palabras y Exploraciones Literarias invitarán a un espacio para crear en familia y a una mesa redonda sobre cómo los jóvenes pueden acercar la lectura s sus pares; por último, en Patchwork de libros el club Contratapa invitará a tejer un mosaico de experiencias lectoras.