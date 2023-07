Guazatumba, de Dani Umpi

Luego de seis años de silencio discográfico como solista, Dani Umpi volvió al ruedo con un nuevo álbum, titulado Guazatumba –como el árbol cuyas hojas se usan como antídoto para mordeduras de víboras–, que cuenta con muchos invitados. Un electropop bailable y bien discotequero invade todo el disco desde el arranque, con la lasciva “Circular”: “Una mascota que aplauda / cuando quiero más, / una crucera que muerda / con piedad; / mis ojos se adelantan, / enseguida te ven, / siento que mi garganta / se derriba a tus pies”, canta Umpi antes de entrar derechito hasta el estribillo circular, como el arreglo de destellos electrónicos hipnóticos.

En “La mitad” el pulso bailable es todavía más intenso, y algunos pasajes instrumentales, de verdadero trance discotequero, están entre lo mejor del álbum. Entre las destacadas también está “Gente loca”, en colaboración con Masoniería –el proyecto de la española Sònia Montoya–, en la que la coda, con la voz de la cantante y Umpi al unísono, termina de pintar un paisaje envolvente, de esos que invitan a quedarse. El músico no le escapa a la melancolía en la canción “¿En qué andará mi novio?”, y en “Altar” el viaje electropop se hace más intenso, con reminiscencias sonoras a lo mejor de los 90, al igual que en la seudo house “Santo”, que cierra un disco que vale la pena escuchar –y bailar–.

I Inside The Old Year Dying, de PJ Harvey

Luego de The Hope Six Demolition Project (2016), la inglesa PJ Harvey acaba de despacharse con su décimo disco, I Inside The Old Year Dying, que está entre lo mejor de su carrera, lo que es bastante decir porque ella es de las buenas. La cantante y compositora ya no cultiva aquel rock alternativo de riffs obsesivos y distorsión podrida como el que supimos encontrar, maravillados, en Stories from the City, Stories from the Sea, a principios de este siglo.

Con unas músicas más atmosféricas, de esas que nos meten en un ambiente, y melodías vocales más agudas, con este nuevo álbum termina de definir otro estilo. En “Prayer at the Gate”, la que abre el disco, hay algo tribal, primigenio –quizás por la percusión o el tempo lento–, de iniciarse en un rito para alejarse del ruido imperante, no sin un inquietante manto de oscuridad que lo cubre todo: “So look behind and look before / at life a-knocking at death’s door”.

“Lwonesome Tonight” es una canción que sigue metida en esa atmósfera, aún más tribal y aguda, un mantra oscuro que se ilumina inexorablemente por el tono casi angelical al que llega Harvey, preguntando “Are you Elvis?, / are you God? / Jesus sent to win my trust? / ‘Love Me Tender’ are his words / as I have loved you, so you must”. En esos versos hay una mezcla de mitos populares (Elvis) y mitos religiosos (Jesús), y al escucharlos es inevitable pensar en “Tupelo”, aquella grandiosa canción de Nick Cave –otrora compinche de Harvey– sobre el nacimiento de Elvis en una tormentosa y apocalíptica noche, en aquella ciudad de Misisipi.

El disco es parejo en su grandeza, por eso es difícil no comentarlo todo y no dejarse atrapar por el pulso jazzeado de “Seem an I” o por la guitarra acústica cíclica de “I Inside the Old Year Dying” –quizás la canción más PJ Harvey de la vieja escuela que tiene el disco–, que es una especie de preludio de “I Inside the Old I Dying”, con su apacible arpegio. Ambas canciones están emparentadas por sus títulos, pero en todo el disco está eso del nacimiento, la muerte, el tiempo, lo nuevo, lo viejo y demás cuestiones existenciales que siempre andan dando vueltas por aquí y por allá. El álbum cierra con “A Noiseless Noise”, que suena como un compendio de todo lo que puede hacer PJ Harvey en cuatro minutos, desde la calma baladosa del principio hasta la furia ruidosa del medio de la canción.

Council Skies, de Noel Gallagher’s High Flying Birds

La banda del Gallagher mayor –Noel, el más centrado de los dos hermanos que parieron Oasis– lanzó su cuarto disco, Council Skies, que es envase concentrado de britpop de pura cepa, como lo demuestra ya la primera canción, “I’m Not Giving Up Tonight”, con uno de esos estribillos ideales para compartir en un estadio, endulzados con arreglos de cuerda y todo. Pero también tiene cosas más densas, como “Pretty Boy”, de las mejores del disco, llevada por un riff que anda por ahí, en el medio de la mezcla, que parece perdido pero marca presencia.

Además, encontramos una buena balada seudo Lennon como “Dead To The World” (The Beatles siempre fue una profunda obsesión de cualquiera de los Gallagher y, detalle no menor, este álbum se grabó en los legendarios estudios Abbey Road). En “Easy Now” hay algo de ese pop-rock tendiente a la épica que tanto hizo Oasis. Pero es en “There She Blows!” donde el disco llega a su cenit, con Gallagher demostrando que todavía tiene con qué hacer buenas canciones, de esas que pueden ser duras y blandas al mismo tiempo –musicalmente hablando–.

Es evidente que Noel Gallagher andaba en un terreno creativo muy frondoso en el último tiempo, porque el álbum fue editado en dos versiones: una estándar, de 11 canciones, y otra deluxe –ambas están disponibles en Spotify–, con 24 canciones, casi dos horas de música, en las que hay de todo. Entre ese todo, nos topamos con una versión de “Mind Games”, aquel himno de John Lennon que está cumpliendo medio siglo.

“Falso”, adelanto del próximo disco de Walter Bordoni

Con un empuje de rock estadounidense del estilo de Tom Petty o Bruce Springsteen, el músico Walter Bordoni le da vida a “Falso”, el primer corte de difusión de su próximo disco –y libro–, titulado Promesas, memorias y algunos olvidos, el sucesor de Bajo la misma ciudad (2020). La canción, que fue lanzada con su respectivo videoclip, relata una historia de noche, bar y perdedores. Producida por Santiago Peralta –que también toca guitarras–, la canción cuenta, además, con las seis cuerdas de Seba Codoni, el bajo de Shyra Panzardo y la batería de Leo Varga. “Andá a saber quién fue, lo que calló, / Si alguien gritó o me pareció. / Andá a saber si era yo el que oyó, / guarda el escalón al salir”, canta Bordoni al final, dándole un aire de ilusión a las historias que acaba de contar, y por algo la canción se llama “Falso”.

En vivo este sábado

» A las 22.00 sube al escenario de Tazú Rock Bar (Canelones 782 y Ciudadela) el supergrupo formado por Nico Barcia & Tito Sónico (más Jota Yabar y Pablo Gómez) y también llegan a Montevideo Los Chanchos Salvajes, la agrupación que Gustavo Parodi mantiene en paralelo a Buitres. Entradas a $ 275 en RedTickets.

» The Amazing One Man Band, el monobanda más famoso del Río de la Plata, y Santiago Monkelis están desde las 21.00 en Destilería Capicúa (Pérez Castellano 1364, Ciudad Vieja). Entrada libre.

» La Tabaré llega con su Gira Barrial y Misteriosa a la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni). Entradas a $ 500 en Tickantel. A las 21.00.

» Pecho ‘E Fierro presenta Plantado en el horizonte en La Trastienda a las 21.00. Entradas a $ 785 y $ 985 en Abitab.