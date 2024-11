El domingo, en el remozado Teatro de Verano, Karibe con K brindará un espectáculo de casi tres horas para celebrar nada menos que sus 35 años de carrera, con varios invitados, y no sólo del ámbito de la plena; por ejemplo, allí estarán Larbanois & Carrero. El grupo repasará buena parte de su discografía, que está entre lo más recordado de la plena uruguaya.

“Siempre uno cuando intenta hacer algo quiere lo mejor, pero en realidad nunca pensamos que fuéramos a durar tanto y que pasara lo que pasó”, dice Miguel Ángel Cufós, cantante del grupo. Se formaron en 1989 y anteriormente ya estaba Yesty Prieto, otro de los cantantes, pero se llamaba Sonora Caribe, hasta que Eduardo Ribero -fallecido en 2008- tomó las riendas de la producción del grupo y lo rebautizó Karibe con K.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cufós estaba en Sonora Palacio, que en ese momento “andaba volando” y, sin saber lo que iba a pasar, se la jugó por la nueva banda y llamó a Gerardo Nieto para que también se uniera a cantar. Así se fue armando el cuadro. Cufós recuerda que, como ya venían tocando, estaban bastante empastados y sonaban muy bien. Además, resalta que todos los integrantes eran jóvenes -veinteañeros-, algo que a Cufós le llamaba la atención, porque en esa época las bandas del género “eran de gente mayor”. De hecho, en 1989, los jóvenes que tocaban música estaban más volcados al rock, por ejemplo, que en esa época acababa de vivir un auge.

El cantante recalca que en 1989, si bien la plena era un género masivo, no era común no sólo ver a jóvenes tocándola, sino también que estuvieran vestidos “con ropas medio extravagantes”, porque las orquestas de ese entonces, como Cienfuegos, Maracaibo o Borinquen, se vestían de traje, y la “la única banda que había roto un poco con eso” había sido justamente Sonora Palacio, en la que estuvo el cantante. “Pero no era tan masivo como fue después que no podíamos salir a la calle. Eso no pasaba, nunca lo había visto”, recuerda.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cufós subraya que Ribero “era un visionario” y les decía que “no se queden después de los bailes, porque si la gente se acostumbra a verlos, no es lo mismo, ustedes tienen que ser como inalcanzables”, y también les recomendaba que no tomaran ómnibus. “Si no ando en ómnibus, comprame un auto”, le contestaba él, en broma. “Tenía todo ese tipo de cosas en aquellos años, que dieron resultado, porque si la gente se acostumbra a verte todos los días, no es lo mismo. Él nos tenía como guardados”, recuerda.

El primer disco de Karibe con K, Los agentes del sabor, fue lanzado en mayo de 1989 y la última canción, “Mujer de la vida”, los catapultó al éxito. El cantante recuerda que en octubre o noviembre de ese mismo año “ya era una locura” la llegada del grupo y pasaron de tocar en boliches chicos a lugares más grandes. Luego vinieron más éxitos, como “Sobredosis”, “Amores como el nuestro” y “Polvo de estrellas”, que aumentaron aún más la expansión de la explosión.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cufós dice que les pasó todo muy rápido, casi sin darse cuenta, y ni siquiera tuvieron tiempo de asimilar ese éxito. “Después, más entrados los 90, sí, lo teníamos asimilado de otra manera. Éramos veinteañeros y teníamos todo lo que podíamos tener: éxito, fama y se nos caía la plata del bolsillo; tocamos el cielo con las manos”, agrega.

Luego, en el 2000, se dio la explosión de lo que se llamó “pop latino”, con bandas como Chocolate y su masivo éxito “Mayonesa”. El músico dice que las generaciones van cambiando, pero por algo ellos se mantuvieron durante 35 años, y esa movida estuvo “dos o tres años” y luego desapareció. De todos modos, si se le pregunta cuál es el secreto para mantenerse tantos años, Cufós dice que no lo sabe, y agrega: “Más allá de que nosotros colaboramos para que el éxito se mantuviera en los años, pienso que también fue que éramos jóvenes, revolucionamos un poco la música en ese momento, y agarramos una camada de temas de salsa romántica de Eddie Santiago, Lalo Rodríguez y todo eso, que también nos ayudó muchísimo, más allá de que después compusimos unos cuantos”, dice.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

El músico ejemplifica cómo pegó la banda en el público con varias anécdotas. Se le han acercado parejas contándole que se casaron con “Amores como el nuestro” o que le pusieron el nombre Miguel a su hijo por él. “Un montón de cosas me han pasado, es inexplicable. Pero en realidad yo sigo siendo el mismo de siempre”, finaliza.

Karibe con K, 35 años. Domingo a las 21.00 en el Teatro de Verano. Entradas en Tickantel desde $ 1.200 a $ 2.500.

