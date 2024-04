En el marco del evento F de Feria, en la plaza Huelga General del Intercambiador Belloni, organizada por el Municipio F a través de la Sala Lazaroff, este sábado se presentará Edú Pitufo Lombardo. Será con un espectáculo de poco más de una hora en el que incluirá canciones de sus tres discos solistas y algunas versiones de otros cantautores uruguayos, como Eduardo Mateo y El Sabalero (José Carbajal). Obviamente, Lombardo adelanta que también habrá “alguna cosa medio carnavalera”. Como suele ser su estilo en vivo, tocará con una loopera (el dispositivo electrónico que permite captar compases de música y repetirlos en tiempo real) y estará acompañado por el guitarrista y compositor Rodolfo González.

El último disco de estudio de Lombardo es Músicos ambulantes, editado en 2017. En este momento el músico está en pleno proceso de composición de canciones para poder lanzar un nuevo álbum, pero todavía no tiene fecha de publicación. “Pasamos por una pandemia, y en ese momento había escrito algunas cosas que estoy revisando. Después, hay cosas que uno ve por ahí o que huele a nivel social. La música siempre está dentro del contexto de lo que sucede”, dice Lombardo al referirse al lugar de donde salen las letras.

Como se sabe, Lombardo es carnavalero y murguista de la vieja guardia, pero, curiosamente, el último disco solista que sacó no contiene ninguna murga canción. En el álbum anterior, Ilustrados y valientes (2012), incluyó la canción “Descolgando el cielo”, que se convirtió en una de las más populares de las dedicadas a la selección uruguaya: en Youtube ostenta casi dos millones de reproducciones. El músico dice que parte de la buena recepción que tuvo está relacionada con que se lanzó poco después de que Uruguay ganó la Copa América en Argentina (2011), además de que la mezcla sonora y de géneros ayudó.

“Se han hecho muchas canciones para la selección uruguaya, y hay cosas que uno no puede dejar fuera de la canción, porque el fútbol uruguayo tiene mucha historia: tiene que estar la idiosincrasia de los uruguayos y las uruguayas. Pero no es una canción solamente montevideana, intenté que estuviera incluida también la gente del interior”, subraya.

Este verano Lombardo salió en carnaval nuevamente, como director de La Gran Muñeca. Destaca que fue un carnaval “muy satisfactorio” porque hicieron 120 tablados y quedó muy contento no sólo con la propuesta artística sino también con la respuesta de la gente. “A mí me dan ganas de salir todos los años, pero muchas veces depende de la agenda y del tiempo, porque el carnaval cada vez insume más tiempo. Todavía no decidí si voy a salir el próximo año”, dice.

Uno de los momentos más altos de La Gran Muñeca en este carnaval, que incluso se hizo viral en redes, es “Los pibes sin futuro”, el bloque en el que se critica el problema de las adicciones en los jóvenes usando el himno de Chico Buarque “Construção”, de 1971. Lombardo señala que tenían varias canciones para elegir, pero terminaron en la de Buarque por la estructura de la letra, que utiliza muchas esdrújulas y musicalmente ofrece una atmósfera adecuada para ese contenido. “A la gente le gustó mucho, se identificó con la temática; fue uno de los bloques más lindos de hacer”, finaliza.

Pitufo Lombardo, sábado a las 19.00 en la plaza Huelga General del Intercambiador Belloni. Entrada gratuita.

Festival Minas y Abril

Entre sábado y domingo se realizará la edición 37 del tradicional festival Minas y Abril, en el parque Rodó de Minas, Lavalleja. Además de expoferia, jineteadas y una variedad de emprendimientos de comida, se podrá disfrutar de espectáculos musicales para todos los gustos. El sábado, a partir de las 16.00, se subirán al escenario Santiago Paravís, Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Cristian Medina, Carlos Paravís, 4 en Línea (Larbanois & Carrero más Emiliano & El Zurdo), Natalia Ortega, Cumbia Club y Matías Valdez.

El domingo habrá actividades varias desde las 9.00, como desfile de caballería gaucha y ballet folclórico, y sobre las 21.00 cerrarán la jornada La 80-20, Yandira y Los Adas y Chacho Ramos. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 400 (para el sábado) y $ 300 (para el domingo).