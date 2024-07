La comediante, escritora y guionista Mathilde Tig Notaro es conocida por ser una de las abanderadas del humor negro en el circuito de stand up estadounidense. Son famosos sus monólogos repletos de acidez y referencias a la muerte y enfermedades, en especial el cáncer, que ella misma vivió en carne propia. Ahora incursiona exitosamente en la dirección y junto a las también comediantes Stephanie Allynne (directora de su especial Tig Notaro: Hello Again, en Prime Video) y Lauren Pomerantz (The Ellen DeGeneres Show) crearon ¿Estoy bien?, una comedia que relata el camino del autoconocimiento femenino, que a veces comienza más tarde de lo esperado.

Dakota Johnson, conocida por su protagónico en Cincuenta sombras de Grey, interpreta a Lucy, una artista intermitente que trabaja como recepcionista en un spa y no sabe qué caminos vinculares tomar. La idea de una relación romántica la paraliza y no está muy segura de su elección sexual. En medio de este proceso de búsqueda, su mejor amiga, Jane (Sonoya Mizuno, de La casa del dragón), le dice que se muda a Londres por trabajo; ambas se emborrachan y Lucy le revela que, en realidad, le gustan las mujeres, una verdad sobre sí misma que nunca había afrontado del todo. Jane viaja en unos meses y decide ayudar a Lucy en esta nueva etapa en su vida. Comienza así un camino de autoexploración en el que se encuentra con momentos de duda, otros de claridad y muchos de transformación.

Lucy no sólo trata de descubrir quién es, sino también quién ha sido. Más allá de ese intenso proceso interno, narrado con cuidado y empatía, ¿Estoy bien? es una hermosa historia sobre la amistad entre dos mujeres y sobre lo inquebrantable de los lazos femeninos a lo largo de los años. Jane ayuda a Lucy, intenta sacarla de su zona de confort y desde que ella le cuenta que siente que es gay, Jane se autodesafía: no se irá del país “hasta que toque la vagina de otra persona”. Y aunque Jane piensa que eso es lo que su amiga necesita, también nos muestra (y aprende) cómo este tipo de encares en la evolución sexual de una persona pueden ser contraproducentes: ya en sus 30, Lucy cree que empezó este camino “tarde”, se pregunta en voz alta si hay algo malo en ella y se castiga por no haberse dado cuenta antes de que le gustaban las mujeres.

La narrativa es ágil y conmovedora y aborda la dinámica de la amistad entre Lucy y Jane, sus metamorfosis, las revelaciones sobre sí mismas y cómo, a pesar de lo unidas que son, se encuentran con varios baches en su vínculo. La química entre las protagonistas es genuina. Son constantes gags sarcásticos y, sin escaparles a las conversaciones incómodas, se reflexiona sobre si el deseo sexual es un sentir físico o una construcción cultural, sobre la sororidad, los prejuicios sociales que nos marcan que a cierta edad debemos tener todo resuelto, y sobre los tiempos tan personales y únicos del autoconocimiento.

Am I Ok? resulta sincera, llena de humor y complejidad emocional. Dakota Johnson acierta como actriz de comedia y sostiene, junto a Sonoya Mizuno, esta oda a la amistad femenina y a la idea de que nunca es tarde para abrazar y conocer nuestro verdadero yo.