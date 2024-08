El Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños Divercine es el más antiguo de América Latina y tiene su edición anual desde 1992. Durante muchos años funcionó de la mano del realizador Ricardo Casas y en los últimos tres tomó la posta un equipo de dirección conformado por Camila de los Santos, Pablo Maytía, Álbaro Adib y Florencia Donagaray. Con el objetivo de “fomentar y difundir el cine para niñas y niños a través de la exhibición y creación de contenido que fomente el disfrute y empodere a las infancias”, en estas tres décadas ha exhibido más de 2.000 películas para más de 60.000 personas, llevando a salas de todo el país producción audiovisual de procedencias y temáticas diversas, siempre con una curaduría cuidadosa basada en la calidad.

Este año llegan con algunas novedades: en el marco de los festejos de los 300 años de Montevideo, van a tener presencia en todos los barrios, van a trabajar en conjunto con el Centro de Fotografía, y van a ofrecer una serie de charlas para adultos para discutir y problematizar el tema de la inclusión de las infancias en las propuestas culturales.

“No importa si vas a hacer una publicidad, un corto, un libro infantil o una actividad en un shopping, está bueno incorporar esta perspectiva para pensar en ese público de una forma especial y no asumir que niños es algo homogéneo que está asociado a pelotero”, sostiene Adib. Y De los Santos añade: “El último censo marca que hay 17% de niños y niñas de entre 0 y 12 años. La idea es empezar a pensar que así como en el último tiempo muchos incorporamos una mirada de género que nos atraviesa y cada cosa la empezamos a pensar con ese componente, tener una mirada de derechos de la infancia y que en cada cosa que uno mire vea que hay cosas que no están buenas y que las niñas y los niños son ciudadanos que tienen derechos, y que los adultos dejemos un poco de hablar por ellos: se trata de escuchar más y conectar con ese gran porcentaje de ciudadanos”. “Y que ese gran porcentaje no se define tan simplemente. Nosotros estamos alineados a hablar de las infancias y no se trata sólo de una palabra, sino de que en esa categoría que se homogeniza tanto hay diversidad”, apunta Adib.

“Desde que agarramos con este equipo de dirección nos interesaba que no se pierda, que exista un espacio de acceso a cine diferente para infancias pero también para extender una forma de trabajo en la creación de contenidos infantiles a otras personas. Sobre todo, activar o promover que se empiecen a hacer más cosas en audiovisual infantil, porque Uruguay está muy atrasado con relación a América Latina. Que Uruguay no tenga producción de contenidos infantiles es problemático”, arranca De los Santos, y agrega: “En Uruguay hay tres películas infantiles nacionales –Serlkirk, Anina y Mi mundial– y a las tres les fue muy bien, fueron las más vistas en su año y son las más taquilleras en la historia del cine nacional reciente, pero no se ha logrado que a los canales les interese programar contenidos infantiles. Hubo un fondo de la Dinatel durante varios años, que generó una producción sostenida de contenidos infantiles porque todos los años había un fondo para animación y otro para live action, y de esa convocatoria surgieron numerosos contenidos infantiles; cuando se terminó casi no queda más nada”.

Los carpinchos, de Alfredo Soderguit (2024).

Cuánto y para quiénes

“Este año llegaron 240 contenidos. Hicimos una selección por separado, las pusimos en común, discutimos y decidimos. Y los ordenamos con el criterio de que haya un ritmo”, comenta Adib. Entre los 44 audiovisuales seleccionados –con un énfasis en la región pero también en la amplitud de miradas– hay producciones de Argentina, España, Colombia, Hungría, China, Chile, Brasil, Perú, Bélgica, Suiza, etcétera.

La programación está dividida en tres franjas etarias: de cuatro a seis años, de siete a nueve y de diez a 12, a los efectos de que la oferta sea entretenida y adecuada.

Peregrino, de Alejo Schettini (2023).

“Nos interesa mucho compartir que hay otra forma de pensar las propuestas y las actividades y que muchas veces, por ejemplo, en relación con lo temático, se piensa que algo no les interesa a los niños y las niñas. El año pasado durante todo agosto recibimos en la sala, con dos funciones por día, a escolares de todo Montevideo. Siempre conversamos después de las funciones. Esto de que hay temas que no les interesan no es tan así, porque ellos viven la misma realidad que nosotros; hay formatos que quizá no los convoquen. Y muchas veces hay detrás un miedo adulto de qué va a pasar o cómo manejarlo”, dice De los Santos.

“Uno mira porque se acostumbra a ver, pero se acostumbra a ver porque tiene la oportunidad de mirar. Si no tenés una producción audiovisual infantil en la que vos te veas y en la que estés acostumbrado a ver cosas diversas, obvio que lo que te va a pasar es que cuando te digan ‘vamos al cine’ vas a querer ver lo que ya conocés y lo que está garantizado, y obviamente va a haber menos espacio para las cosas diferentes. El festival tiene esa búsqueda de abrir la mirada a que hay otro cine, hay otra forma de contar en animación, pero también fuera la animación, que también hacen sentido para niñas y niños. No hay un único código para narrar para las infancias, es enorme la amplitud y estaría buenísimo que esa amplitud incluyera cosas hechas en Uruguay”, concluye Adib.

Apertura con Carpinchos y Peregrino

Este sábado a las 16.00, en Cinemateca Uruguaya (Bartolomé Mitre 1236), se celebrará la apertura de la 33ª edición de Divercine con una gran “fiesta de animales”, a la que se invita a concurrir disfrazados de sus animales favoritos.

Será la ocasión del estreno de los cortos Los carpinchos, de Alfredo Soderguit (2024), basado en el libro homónimo que fue traducido a 30 idiomas y ganador de numerosos premios, y de Peregrino, de Alejo Schettini (2023).

La entrada es gratuita y se entregarán por orden de llegada. Se sugiere confirmar asistencia a [email protected].

Programación para sábado, domingo y después

Este sábado arranca todo a las 16.00 con la apertura en Cinemateca, y en el Centro Cultural de España (CCE, Rincón 629), a la misma hora se podrá ver: Mira y aprende a frenar en bicicleta (Chile), La bolsita de agua caliente (Argentina), Doña Amelia (Brasil), La joya del pantano (Colombia), Los objetos de nuestros afectos (Argentina), Witchfairy (Bélgica), Cenizas de agua (Hungría) y Peregrino (Uruguay).

El domingo a las 16.00 en Cinemateca se exhibirá el bloque 1 (de cuatro a seis años), que incluye: Las perriaventuras de Mica. El trabajo de mamá (Chile), ¿Qué hay adentro de la caja (Bélgica), Microcontenidos Eureka. Soy una niña CODA (Colombia), Los mundos de Reni (Argentina), Palto, el elegido. El Coco (Colombia), Somni (Alemania) y Kiki sabe. Amistad (Chile).

La programación completa se puede consultar en la web de Divercine, ordenada por fecha o en un menú de todos los cortos incluidos en el festival.

Descentralizado

El festival ofrecerá tres talleres en el CCE y, por otra parte, en el marco de los festejos por los 300 años de Montevideo, en salas de distintos barrios de la capital. “Todos los años tratamos de buscar un tema, algo que dispare un poco los talleres. Este año vamos a estar reflexionando sobre la mirada. Los años anteriores hablamos más sobre el hacer, que todos podemos imaginar una historia y hacerla, y este año invitamos a mirar y a poner la cámara donde estamos mirando. O sea que vamos a hablar un poco más de cine documental y sobre todo de esto de que cada vez que estamos mirando una historia alguien la recortó por nosotros y dejó afuera un montón de cosas”, cuenta De los Santos.

En el CCE, el sábado 10 a las 11.00 Leticia Jorge y Ana Guevara estarán con Verdadero o falso, un taller de dirección de actores para cine, dirigido a niñas y niños de diez a 12 años. El mismo día a las 14.00, el equipo de Divercine convoca a niñas y niños de siete a 12 años al taller de animación ¡Animate, animal!. Por último, La Casa del Árbol estará presente el sábado 17 a las 11.00 y a las 14.00 con el taller Animales audiovisuales. En los tres casos es necesario inscribirse y por más información se puede consultar la web del CCE.

Por otra parte, Divercine irá a los barrios con talleres en la sala Lazaroff (Intercambiador Belloni) el lunes 5 a las 10.00 y las 14.00, para niñas y niños de nueve a 12 años; el martes 6 en el Centro Cultural La Experimental (Decroly 4971) en el mismo horario; los sábados 10 y 17 en el Castillito del Parque Rodó (Julio Herrera y Reissig esquina Gonzalo Ramírez) a las 11.00, para niñas y niños entre diez y 12 años; el martes 20 en la escuela 124 de Melilla; el miércoles 21 a las 14.00 en el Centro Cultural Artesano (Aparicio Saravia 4697); y el viernes 27 a las 9.30 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Iguá 4225).

Además, los sábados a las 15.00 van a estar en el Centro de Fotografía (18 de Julio 885), donde presentarán un cortometraje y después del visionado conversarán sobre la mirada de la fotografía. La entrada, en este caso, también es gratuita.