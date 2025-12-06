El director y guionista argentino Mariano Frigerio es un experto creador de documentales, en especial sobre películas que son hitos culturales: en 2021 estrenó Carroceros, que narra el fanatismo por la icónica Esperando la carroza y en 2024 presentó Leyenda feroz, acerca del sorpresivo impacto de Tango Feroz, a 30 años de su estreno.

Siguiendo esa línea, se puso al frente de Nueve auras, que a modo de homenaje retrata el trabajo y el legado del director Fabián Bielinsky en Nueve reinas y El aura, dos obras opuestas y protagonizadas por Ricardo Darín. Fueron las únicas películas que llegó a filmar antes de su temprana muerte por un infarto en 2006, pero le alcanzaron para redefinir una forma de hacer cine en Argentina.

En el 2000 y luego de mucha perseverancia, Bielinsky, quien era el que más confiaba en el potencial de la historia, logró que su guion de Nueve reinas obtuviera los fondos para filmarse, luego de un concurso de la productora Patagonik. Se transformó en una película bisagra del cine latinoamericano: demostró que era posible hacer buen cine de género (un thriller de estafadores), instaló en la cultura cotidiana la lógica del “cuento del tío” con un lenguaje propio y la dupla Darín-Pauls quedó marcada como una de las más memorables del cine argentino.

Cinco años después, Bielinsky sorprendió con el thriller El aura y consiguió combinar thriller e introspección psicológica sin perder el necesario atractivo masivo. Apuntó a un ritmo calmo y la observación quirúrgica del delito, retomando la idea de un suspenso sostenido en detalles y silencios sin recurrir a grandes explosiones.

Nueve auras es un documental ágil, bien narrado y está basado en un riquísimo material de archivo y en entrevistas a protagonistas y colaboradores de ambas películas: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice y Tomás Fonzi en su reencuentro por los 25 años de Nueve reinas, así como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y otros miembros del equipo de El aura. Recupera un revelador material de archivo y contenido inédito, como escenas descartadas, recreación de locaciones, fotografías, detrás de cámara y anécdotas personales, y navega en el intenso proceso creativo y la especial visión del cine de Bielinsky. También se adentra con calidez en su universo más íntimo, incluyendo testimonios de familiares, amigos, pareja y su hijo, quienes coinciden en su fanatismo cinéfilo desde niño, su personalidad obsesiva cuando algo lo apasionaba, su sobreexigencia y su absoluta decisión desde adolescente de ser director de cine.

El documental logra convencer de la inmensa huella cultural que dejó Nueve reinas. Muestra cómo sus locaciones más recordadas (Hotel Hilton, La Tasca de Fosforito en Monserrat y las calles de Microcentro) son hasta hoy referencia del cine, cómo marcó a fuego la carrera de sus protagonistas y sus aprendizajes con Bielinsky. Quedan claros el fuerte carácter y la casi infinita capacidad creativa y claridad del cineasta, su apertura y humildad y su amor por contar historias. En definitiva, las cualidades que permitieron que El aura, una película oscura, de culto, un thriller existencial e intimista se convirtiera en referencia absoluta del suspenso minimalista.

Fabián Bielinsky fue un director disruptivo, experto en planos secuencia, creador de guiones trabajados con giros inesperados y sostenidos por una estética que mezclaba el realismo de los escenarios urbanos con tensión psicológica y personajes astutos. En Nueve auras tiene su justo homenaje, no sólo como creador y mente brillante del cine argentino contemporáneo, sino también como amigo, padre, compañero y jefe. Su temprana muerte truncó una carrera sobresaliente, pero nos recuerda que el legado artístico no siempre tiene que ver con la extensión de una carrera, sino con su potencia.