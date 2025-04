Empezó la Semana de Turismo y con ella un montón de festivales y eventos musicales, de todo tipo y color, en varios rincones del país y con entrada libre. Entre ellos, se destaca la séptima edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata, que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Canelones. El evento tendrá lugar en la rambla del arroyo Solís Chico y contará con 40 propuestas gastronómicas. Pero el plato fuerte será la música.

Martín Buscaglia es uno de los músicos que se presentarán este sábado y hará de las suyas con los MambaCanana, un formato con el que viene tocando desde 2024, integrado por seis percusionistas (Mamba percusión, comandado por Santiago Coby Acosta), cuatro coristas (coro Canana) y él, es decir, sin bajo, ni batería ni teclado. “El único instrumentista armónico soy yo, con la guitarra. Después es puro groove y las armonías que armamos con los coros. Esto fue una cosa que inventé para el teatro Solís que hice el año pasado. Me copé y seguí tocando así”, cuenta.

Buscaglia agrega que la percusión y los coros son elementos que están en su música desde siempre, “la cosa rítmica y la cosa más coral mística, y ahora eso prevalece”, y subraya que son “los primeros instrumentos que tuvo el hombre en la vida, su voz y pegarle a unos troncos”. El músico no para de tocar: hace menos de un mes estuvo de gira por Europa, en España, Francia, Irlanda y Bélgica y, como siempre, yendo y viniendo de Argentina. Además, ya está pensando en un disco nuevo. “Va a ser un show corto e intenso, para toda la familia, y voy a tocar muchos temas nuevos”, adelanta.

Luego de Buscaglia, en el escenario principal cantará Laura Canoura, que hace pocas semanas presentó su flamante disco de estudio, La mariposa monarca, en el Solís. La cantante cuenta que en su presentación de hoy hará parte del repertorio de su nuevo álbum. “Irán algunas canciones de La mariposa monarca y algunos de los temas históricos para que la gente se encuentre con algo conocido. Vamos muy entusiasmados porque este es el primer festival del año, y este domingo vamos al del Olimar. Lo que más nos gustaría es que cundiera el ejemplo y nos llevaran a otros festivales en los que nos encantaría estar”, dice.

También este sábado en Parque del Plata, antes de que la primera jornada la cierre Luana, se presentará El Peyote Asesino. El músico Carlos Casacuberta, integrante del grupo, cuenta que están en un buen momento porque andan tocando bastante, “con mucho mayor frecuencia que nunca antes”. “Eso muestra que hay gente nueva que nos está viniendo a ver, hay una renovación grande del público, de diferentes edades, más diverso”, dice.

Peyote Asesino. Foto: Pablo Vignali

Casacuberta comenta que disfrutan mucho de tocar los temas del último disco de la banda, Serial, de 2021, y ver cómo son recibidas las canciones de sus dos primeros discos, ya lejanos en el tiempo, el homónimo, de 1995, y Terraja, de 1998; subraya que “han sobrevivido bien” ya que “la gente canta unos y otros”. “El show se amplió con las nuevas canciones, se extiende más y, por tanto, tiene más dinámica, climas distintos, vamos eligiendo los temas para ir contando una pequeña historia que se va a acelerando”, agrega.

Pensando en el futuro, Casacuberta dice que han llegado a ser una banda de gente que tiene muchas cosas en proceso, proyectos distintos, y están “tratando de juntar la energía de todos para trabajar en material nuevo”. “Somos una máquina colectiva donde las cosas se van armando con contribuciones de todos, tenemos que estar todos ahí para que funcione”, finaliza.

Francis Andreu con “bolerazos” y “tangazos”

A su vez, para la segunda fecha de este domingo en Parque del Plata está reservado un espacio de tango a cargo de Francis Andreu. La cantante dice que está copada con la invitación a la Fiesta de la Cerveza Artesanal y subraya que le encanta el público de los festivales variados. Por eso se va a despachar con un repertorio con de todo un poco, como “un par de temazos” de Jaime Roos, que conoce muy bien porque en 2018 sacó un álbum exclusivo de versiones del músico, Francis canta Jaime Roos. Agrega que también tocará “un par de bolerazos, un par de tangazos y unos milongones”. “Así, como una patada de chancho, cortita y pimba”, agrega.

Francis Andreu.

Al igual que Canoura, Andreu también estará en el Festival del Olimar (el 15 de abril). Destaca que es un festival al que va seguido y que adora porque lo frecuentaba como fan cuando era niña. El festival –también con entrada libre–, llamado “Maestro Rubén Lena”, en su edición 51, se realizará en el parque Olimar de Treinta y Tres, organizado por la intendencia de ese departamento. Este sábado tendrá a Ruben Rada, Florencia Núñez, Diego Manara, Los Embarrados (ganador en la categoría Conjunto), Maia Castro, Larbanois & Carrero, Washington Negrucho Mateu y Todamérica.

Y este domingo en el festival olimareño marcarán presencia Catherine Vergnes, Canoura, Juan C Borgogno (ganador en la categoría Canción inédita), Manuel Díaz, El Alemán, Emiliano y el Zurdo, Milongas Extremas y Tabaré Cardozo. El lunes tocarán Jorge Nasser, Washington Jara (ganador en la categoría Recitador), Puro Chamuyo, Ana Prada y Malena Muyala, Julio Víctor González (el Zucará), Copla Alta, Braulio López, Francisco López, Francisco Pancho Ruiz y Cerno. Pero el festival no se quedará en esa fecha y seguirá martes y miércoles (con noche de rock, que incluirá a Os Paralamas do Sucesso, La Vela Puerca y El Peyote Asesino, entre otras bandas) y terminará el jueves con noche tropical a cargo de Luciana Silva, Kumbiaracha, The La Planta, BM y Lucas Sugo.