El sábado, en una ceremonia que tuvo lugar en la Sala Zitarrosa, se dieron a conocer los ganadores en las distintas categorías del 43º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay.

Entre los hechos destacados de la premiación, que se desarrolló antes de la proyección del filme francés Ari, de Léonor Serraille, que dio cierre oficial al evento, estuvieron los ingeniosos audiovisuales de agradecimiento que envió el rumano Radu Jude, que se ha convertido en un favorito del festival, y los prolongados aplausos que recibieron las dos películas palestinas distinguidas por los jurados.

En la competencia internacional de largometrajes, el jurado integrado por Guilherme de Alencar Pinto, Javier Rebollo y Laura Citarella le entregó el gran premio a la película china Caught by the Tides, de Jia Zhang-ke. El mismo jurado eligió como mejor película a Kontinental ‘25, de Jude, y también otorgó menciones a El mensaje, dirigida por el argentino Iván Fund, así como a On Falling, de la portuguesa Laura Carreira. La distinción a la mejor dirección fue para Albert Serra (Tardes de soledad) y Alain Guiraudie (Misericordia).

El jurado juvenil (Emiliano Fontán Pereyra, Guillermo Yacusa, Joaquín Perg, Maia Colom y Matilde Rodríguez) coincidió en el premio a mejor película, que fue para Kontinental ‘25, de Jude, “por su pertinencia contemporánea, problematizando los modos de vivir en esta época neoliberal e implicándonos sociopolíticamente de una forma amplia, con un toque de sátira e ingenio cinematográfico”. También dio menciones a Punku (Perú, España), de JD Fernández Molero, y para On vous croit (Bélgica, 2025), de Arnaud Dufeys y Charlotte Devillers.

Los críticos uruguayos nucleados en la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay deliberaron sobre la Competencia Iberoamericana. Diego Faraone, Luciana Rodríguez y Micaela Domínguez Prost le otorgaron el premio a mejor película a la argentina Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y le dieron una mención especial a Salve María, de la española Mar Coll.

La competencia iberoamericana de largometrajes, que tuvo por jurados a Laura Nevole, Rafael Saar y Vera Robert, dio un premio principal a La memoria de las mariposas (Perú, Portugal, 2025), de la directora Tatiana Fuentes Sadowski, y menciones a En la alcoba del sultán, del español Javier Rebollo, y a Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, del argentino Hernán Roselli.

En la categoría nuevos realizadores, los jurados Maren Zubeldia, Martín Shanly y Rita Nunes dieron el premio principal a la película estadounidense Good One, de India Donaldson, y una mención a la turca One of Those Days When Hemme Dies, de Murat Fıratoğlu.

En la competencia de cine de derechos humanos, Agustina Rodríguez Tabacco, Natalia Hernández Silveira y Ramón Lluís Bande le dieron el premio a A Fidai Film (Palestina, Alemania, Qatar), de Kamal Aljafari, porque “devuelve a la población palestina imágenes secuestradas durante décadas y con ello la posibilidad de la construcción de su imaginario visual. La película permite rastrear los antecedentes del actual genocidio sobre la población palestina que se comete ante la pasividad de la comunidad internacional”. Merecieron menciones The Landscape and the Fury (Suiza), de Nicole Vögele, y Norita (Argentina, Estados Unidos), de Jayson McNamara y Andrea Tortonese.

En cortometrajes fallaron Ana David, Daniel Tornero y Francisco Lezama, que premiaron a Al sol, lejos del centro (Chile), de Pascal Viveros y Luciana Merino. Asimismo, dieron una mención a UNDR, del palestino Kamal Aljafari. En la competencia restringida a cortos uruguayos, distinguieron con el premio principal a El reciclaje, de Tomás Píriz, y con una mención a Formas del silencio, de Santiago Cabezudo.

En la competencia de cortometrajes infantiles (+8 años), Bruno Taretto Rodríguez, Isabel Iglesias, Josefina López Bastos, Julia Fernández Viera y Simón Sapone Martínez dieron el premio principal a Dogfox, de la británica Lisa Ott, y menciones a La niña con los ojos ocupados, del portugués André Carrilho, y a Akababuru: expresión de asombro, de la colombiana Irati Dojura Landa Yagarí.

En la competencia de largometrajes y cortometrajes infantiles (+12 años), el jurado integrado por Antonia Castro Senda, Clara Vaz, Dante Rodríguez Osores, Oliverio Molinaro Eijo y Paula Zas premió como largo a A natureza das coisas invisíveis (Brasil, Chile), de Rafaela Camelo, y como corto a La durmiente, de la portuguesa María Inês Gonçalves.

María José Santacreu, directora de Cinemateca Uruguaya, institución organizadora del Festival, cerró la ceremonia de premiación instando a proteger los emprendimientos orientados a la cultura, y reafirmó su creencia de que “el mejor festival es el próximo”. Durante el evento, se proyectaron más de 200 películas en distintas plataformas y salas del territorio uruguayo.