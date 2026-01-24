Agarrate Catalina y León Gieco

Una vez más, la murga Agarrate Catalina y el cantautor argentino León Gieco unen fuerzas en un espectáculo conjunto. En esta oportunidad, Medio y Medio (Av. del Parador Viejo y Brisas del Mar, Portezuelo) será el lugar elegido para el cruce que en los últimos meses giró por numerosas ciudades europeas y de la región.

Gieco y la Catalina improvisaron una tímida gira de verano (que comenzó el miércoles en el Monumental de la Costa), como anticipo de una nueva entrega de su espectáculo Terapia de murga junto a Ruben Rada, anunciado para abril en el Teatro de Verano.

Cabe destacar que la murga celebra este año un cuarto de siglo de actividad, mientras que el argentino acaba de editar una edición remasterizada de su recordado álbum 4º LP, que incluye su máximo éxito, “Sólo le pido a Dios”. Son muchos los motivos para celebrar y así lo harán este sábado a las 21.30 en Medio y Medio. Las entradas están disponibles en Redtickets a $ 1.970.

Martín Rivero de Astroboy, durante el show de la banda en Montevideo (archivo, diciembre de 2025). Foto: Pablo Vignali

En modo fiesta: orquesta Ñu, Astroboy y Hermanos Láser

La orquesta Ñu organiza su fiesta de verano este sábado en Pueblo Narakan (Juan Díaz de Solís 678, Punta del Este). El proyecto, que sostiene una residencia semanal en el escenario de la península, así como en la Sociedad Urbana Villa Dolores de Montevideo, rompe con su rutina y sacude la cartelera de fin de semana con su curiosa propuesta: música instrumental improvisada, coordinada metódicamente mediante un sistema de señas. Ningún concierto es igual, aunque esta ocasión especial promete repertorio particularmente bailable. La cita es a las 21.00, con entradas en Redtickets a $ 600.

También a las 21.00, pero un poco más hacia el este, el Club Cultural Pionero (ruta 10, km 177,5, Santa Mónica) invita a la fiesta Astroláser: un cruce entre Astroboy –que presenta su EP Ver para creer (2025), primer material de la banda desde su separación en 2008– y Hermanos Láser. Entradas en Redtickets desde $ 1.000.

Cuarteto cordobés en Enjoy

Referentes absolutos del cuarteto cordobés, La K’onga llega a Punta del Este para afianzar su vínculo con el público uruguayo. Con más de dos décadas de trayectoria, en diciembre la banda editó un álbum en vivo que registra su paso por el Antel Arena: siete canciones en vivo en el escenario montevideano, incluyendo colaboraciones con los locales Lucas Sugo, Matías Valdez y Gerardo Nieto.

Este sábado prometen hacer bailar al público de Enjoy (parada 4 de la playa Mansa, Punta del Este) a partir de las 21.00, con entradas en SuTicket desde $ 2.000.

Los Cafres

También desde Argentina, pero empuñando la bandera del reggae, Los Cafres llega este fin de semana a Medio y Medio. La banda insignia del género en la región se presentó recientemente en Montevideo, tras siete años sin cruzar el charco, y hará lo propio el domingo a las 21.00 en el festival de Portezuelo. Las entradas están a la venta en Redtickets a $ 2.070.

En Rocha, cantautores varios

La música sigue sonando en los balnearios de Rocha, con propuestas nacionales e internacionales. Este sábado, en La Paloma, Diego Drexler presentará un repertorio de canciones propias a orillas del mar. Será a partir de las 20.00 en el parador Tres Marías (playa Los Botes), con entrada libre y apertura a cargo de Andrés Barreiro.

Esa misma noche, también con entrada gratuita, Mucho Bueno (playa sur, Cabo Polonio) recibirá a Martín Buscaglia a partir de las 21.00. El domingo, en tanto, el parador tendrá double feature femenino: la uruguaya Vicky Ripa (Croupier Funk) presentará temas de su debut solista, Álbum UNO, acompañada por Sebastián Macció en la percusión y Joel Capdeville en guitarra. Completa la grilla Potra, el proyecto de la artista argentina Sofía Vitola, que presenta su tercer álbum, Bajo la lluvia.

Milongas Extremas en Piriápolis

Milongas Extremas presenta su afianzada fusión folclórica en El Beril (Avenida Central, Punta Fría) el domingo a las 22.00. El costo del cubierto artístico es de $ 200 y pueden hacerse reservas a través de las redes del lugar.

De vuelta a la capital

La actividad musical en Montevideo va retomando su ritmo. Este sábado, Trío Ibarburu inaugura la temporada 2026 en el sótano de Inmigrantes (Juan Paullier 1252) con su propuesta de fusión instrumental, entre el candombe, el funk y el jazz. Los hermanos Nicolás, Andrés y Martín Ibarburu repasarán canciones de sus álbumes ya publicados y adelantarán composiciones de lo que se viene para más adelante en el año. La cita es a las 21.00 y hay entradas disponibles en Redtickets a $ 550.

Para los más pequeños: Guardianas K-Pop

Esta semana, el fenómeno mundial Las Guardianas K-Pop llegó a Uruguay, con una extensa gira por el interior del país que desembarcará en Montevideo el domingo. El espectáculo musical, con más de 12 artistas en escena, está inspirado en la película animada K-Pop Demon Hunters, récord absoluto de reproducciones en Netflix y nominada a los Oscar.

El concierto repasará los principales éxitos de la banda sonora de la película, en cuatro funciones (a las 15.00, 17.00, 19.15 y 21.00) en el Radisson Victoria Plaza (Plaza Independencia 759). Entradas a la venta en Redtickets desde $ 1.080.