La Voz de las Mujeres en el Canto Americano

En el marco del ciclo Marea, de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual de la sala Zitarrosa, que va por su sexta edición, este sábado a las 20.30 tendrá lugar La voz de las mujeres en el canto americano, un recital de casi dos horas que reunirá a más de 11 artistas en escena. “A través de canciones de compositoras e intérpretes de distintos países de América, el espectáculo propone un recorrido musical que homenajea el legado cultural de las mujeres del continente, acompañado por visuales que integran música, memoria e identidad”, se anuncia. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500 y $ 650. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Mocchi abre el año y cierra la calle

Mocchi se presentará este sábado en la esquina del bar Brecha (Canelones y Aquiles Lanza), en donde además de música habrá propuestas para todas las edades, como juegos para infancias. “La programación reúne a DJ Josefina, Ellas Cuarteto de Saxofones, Lucy Patané, Mariano Bermúdez y el show de Mocchi con banda completa, que toma la calle con un concierto pensado para compartir y abrir el año junto al barrio”, se anuncia. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 935.

Traidores y La Sangre de Verónika

Este sábado a las 20.00 en Live Era (Río Branco y Uruguay) por primera vez se juntarán en el escenario las bandas Traidores y La Sangre de Verónika. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.380.

Festival internacional de monobandas

Músicos que tocan varios instrumentos a la vez, y que generalmente están orientados al rock más primigenio: así son la mayoría de las monobandas, que este sábado tendrán un segundo encuentro internacional en Uruguay. La cita es en Ducón (Durazno 895 y Convención) este sábado a las 21.30. Tocan Mr. Gallini (Portugal), Belly Hole Freak (Italia), Xtreme Blues Dog (Brasil) y el locatario The Amazing One Man Band, que en realidad proviene de la localidad fronteriza de Yaguarí. Entradas a $ 300 en Redtickets.