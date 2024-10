Tres gazebos –uno blanco y dos colorados– protegen del sol a quienes reparten listas de Álvaro Delgado y Andrés Ojeda en la puerta del Portones Shopping. Quedan siete días para la elección nacional y en la vereda opuesta, cruzando en diagonal, cientos de militantes del Frente Amplio (FA) preparan sus banderas tricolores para partir en autos, camionetas y camiones en la que será una de las cinco caravanas que, desde distintos puntos de Montevideo, recorrerán las principales calles de la capital y confluirán en el Obelisco del parque Batlle.

El FA realizó este domingo la “Caravana de la victoria”, con columnas que partieron desde el Cerro, Colón, Manga, Punta de Rieles y Portones. En este último punto, Mónica Xavier, candidata al Senado por el Partido Socialista, dijo a la diaria que, si bien en un principio “costó arrancar”, ya en el cierre de la campaña electoral “hay una respuesta muy firme y muy esperanzada” por parte de la militancia del FA, que “se propone la mayoría parlamentaria y el triunfo en primera vuelta”.

“No esperemos hasta noviembre, hagamos la remontada esta semana y lleguemos con las necesarias mayorías parlamentarias y ganemos en primera vuelta”, exclamó Xavier, mientras se hidrataba entre banderas verdes de la lista 90. Xavier pidió a la militancia “mantener la calma” y “no entrar en provocaciones” en el tramo final de la campaña, para evitar “desviar nuestra atención hacia todos los bolazos que se han tirado”. Llamó a enfocarse en “difundir las propuestas de un proyecto para las grandes mayorías de nuestro país”, porque el programa de gobierno del FA, sostuvo, “coincide con la gente porque fue hecho por la gente”.

Cerrando la caravana de Portones, Pablo Ferreri, dirigente del Espacio Socialdemócrata Amplio, dijo a la diaria que el candidato del FA, Yamandú Orsi, “fue el único que hizo un acto específico para dar propuestas”, en referencia a la presentación que tuvo lugar semanas atrás en Colonia. Asimismo, sostuvo que Orsi “se ha caracterizado por un contacto mano a mano con la gente, donde es muy pero muy bueno”.

Ferreri consideró que el FA “va a hacer una muy buena votación” el próximo domingo, porque tiene “una fórmula muy potente” y porque, del otro lado, “Delgado viene declinando su intención de voto”, mientras que el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, “tiene una intención de voto mucho menor a la que tenía antes”, a lo que también se suma “el derrape grotesco que ocurrió con Ojeda en estos últimos días”, en referencia a la acusación que hizo el candidato colorado sobre una presunta “campaña sucia” en su contra.

Consultado sobre la posibilidad de que Ojeda pase a la segunda vuelta que deslizan algunas encuestas, Ferreri aseguró que “para el FA es exactamente lo mismo”, dado que “la coalición ya está armada”. De todos modos, consideró que este escenario “es más bien una aspiración de deseo” de Ojeda.

La caravana de Xavier y Ferreri arrancó finalmente a las 11.00 desde avenida Italia y enseguida dobló por avenida Bolivia hacia el sur. Fue entonces que comenzó el incansable ruido de las bocinas, en un intercambio permanente entre vehículos y militantes del FA que, desde las puertas de sus casas, saludaban y festejaban la movilización.

La cantidad de gente en las esquinas fue aumentando a medida que la columna se acercaba, ya por Rivera, hacia el centro de la ciudad. La primera aglomeración importante se dio en la esquina de Hipólito Yrigoyen; la segunda, en el comité de base Plaza de los Olímpicos, en la esquina de Colombes, donde un grupo de militantes con banderas acompañó los distintos tramos de la caravana, que fue partiéndose a causa de los semáforos rojos. Y fue así que un desafortunado 142 de Cutcsa con destino a Plaza Independencia quedó atrapado en medio de la caravana.

Ya en el cruce con Batlle y Ordóñez, la caravana frenteamplista fue interceptada por una larga fila de vehículos que, con banderas blancas de la lista 250 y comandados por el senador Jorge Gandini, subían desde la rambla rumbo al último acto de campaña en Montevideo del Partido Nacional, que tuvo lugar en el faro de Punta Carretas. Desde la caja de una camioneta, Gandini saludó cordialmente a la militancia del FA, al igual que la mayoría de los ocupantes de los autos de cada caravana.

Óscar Andrade: “Tenemos una ventaja” con relación a los indecisos

Sobre el mediodía, la caravana de Portones llegó al Obelisco. Allí, el candidato al Senado de Seregnistas Mario Bergara divisó un auto en particular entre la multitud y apuró el paso para abrazarse apenas un instante con Óscar Andrade, también candidato al Senado, que venía sentado en el asiento del acompañante en un coche ploteado con la lista 1001 del Partido Comunista. Detrás del volante, como chofer del Boca, venía el exintendente de Canelones Marcos Carámbula.

“Estas son las instancias que nos van convenciendo de que el FA está para ganar, y que con la militancia y la energía de cada frenteamplista lo vamos a lograr”, afirmó a la diaria Bergara. A su entender, la campaña del FA se caracterizó por “poner ejes”, como “lo hizo Yamandú en Colonia”, con un énfasis en “trabajar para el crecimiento económico, la distribución y la seguridad”.

Con respecto a la campaña del oficialismo, Bergara dijo que “hay promesas que no cumplieron y que las vuelven a hacer”, y, por ende, “está difícil para la gente volver a creer”. Consultado sobre el posible pasaje de Ojeda a la segunda vuelta, Bergara coincidió con Ferrari: “Me da lo mismo, yo confío en lo que tiene el FA, que tiene el mejor programa, la mejor fórmula y la mejor perspectiva de gobierno, así que no me cambia mucho quién va a ser el contrincante en el balotaje”.

Acompañado por Carámbula y con una remera con la frase “Afirmá tus derechos” en apoyo al plebiscito de la seguridad social, Andrade se tomó este domingo centenares de fotos con militantes del FA. Por este motivo, que lo obligaba a subir y bajar del auto constantemente, el tránsito se vio enlentecido por momentos en las calles internas del parque Batlle.

En diálogo con la diaria, Andrade aseguró que en este momento hay “más” movilización por parte del FA que en las elecciones de 2019, y mencionó algunos números. “Hay más de 100 comités de base, el Congreso [del FA] fue mayor, la [elección] interna fue mayor, saltaste de una interna de 260.000 votos a otra de 400.000 votos, y es evidente que eso no se logra sin mayor capacidad de movilización… ¿La suficiente como para ganar en primera vuelta? Bueno, depende de esta semana”, expresó.

Según Andrade, todavía persiste “un porcentaje bastante importante de gente que está alejada o enojada con la política”, y ese electorado es justamente “el que va a definir la elección”, aseguró. “Y creo que tenemos una ventaja, [porque] la mayoría de los indecisos está en los barrios populares y ahí es donde el FA tiene más fortaleza, tanto en su propuesta como en su gobierno”, afirmó.

El dirigente del Partido Comunista señaló que en los gobiernos frenteamplistas los salarios subieron, la pobreza bajó y el presupuesto para la educación “mejoró”, entre otras cosas, mientras que en este período de gobierno “bajaron los salarios y las jubilaciones, recortaron el presupuesto educativo y aumentó la pobreza”. “Me parece que, si logramos hacer clic en las propuestas y en los antecedentes, ahí está la victoria”, afirmó. “Si nos da o no, lo vamos a ver esta semana”, insistió.

Por último, Andrade planteó que “hay un primer movimiento que es proteger la mayoría parlamentaria, pero en el mismo impulso, si logramos pegar un empujón hacia adelante, ¿por qué no intentar dar el batacazo de ganar en primera vuelta?”, aventuró.