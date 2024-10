El candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo verse “sorprendido” tras la negativa de Cabildo Abierto (CA) de apoyar la elaboración de un texto programático con los demás partidos de la coalición de gobierno antes de las elecciones de octubre.

Mieres había hecho la propuesta a los socios de la coalición de comenzar a trabajar de inmediato en un “Compromiso por el país 2”, en una cena organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, en la que participaron los candidatos de la coalición, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Guido Manini Ríos.

Sin embargo, el líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo a MVD noticias que no estaba afín a firmar un documento antes de las elecciones del 27 de octubre.

Al respecto, Mieres dijo que le “sorprendió” la actitud de Manini Ríos. “Cuando yo planteé la idea, él estaba. No me dijo que no estuviera de acuerdo”, señaló en diálogo con Telemundo, según consignó Montevideo Portal.