Luego del debate presidencial de este domingo, los dirigentes que acompañaron a los candidatos dieron sus opiniones sobre la instancia, que se transmitió en televisión abierta desde las 21.00. Las figuras frenteamplistas valoraron que su presidenciable, Yamandú Orsi, hizo un planteo “lleno de propuestas”, mientras que el nacionalista, Álvaro Delgado, “habló poco de Uruguay y mucho del Frente Amplio (FA)”. En tanto, los dirigentes del oficialismo recalcaron que el blanco estuvo “notoriamente” más sólido que el frenteamplista, que estuvo “robotizado y profundamente guionado”.

Los referentes partidarios conversaron con la prensa apenas terminado el debate, mientras en la calle, fuera del Estudio 9, unas decenas de militantes de la coalición de gobierno se agolparon para saludar a Delgado. “Volveremos a ser gobierno, como la primera vez”, cantaban, mientras lanzaban fuegos artificiales y encendían bengalas.

Cosse: “Si no tuviéramos un programa, Delgado no hubiera tenido debate”

La primera en retirarse del estudio fue la candidata a la vicepresidencia por el FA, Carolina Cosse, quien dijo que su compañero de fórmula estuvo “excelente” y “lleno de propuestas”. “Le habló a la gente, bajando a la realidad [las propuestas], muy constructivo. Creo que realmente fue un aporte muy muy importante”, puntualizó. La exintendenta de Montevideo dijo que Delgado, en cambio, no mostró ese perfil: “Yo creo que Delgado tiene que agradecer al Frente Amplio por tener un programa, porque si no tuviéramos un programa, Delgado no hubiera tenido debate”.

La senadora del FA Liliam Kechichian dijo estar “muy contenta” porque vio a Orsi “hablándole a la gente y sus problemas”, mientras que consideró que Delgado estuvo “muy malhumorado”. La legisladora coincidió con Cosse en que el candidato nacionalista “habló poco de Uruguay y mucho del Frente Amplio”, tal como lo afirmó Orsi en su mensaje de cierre.

El presidente del FA, Fernando Pereira, que vio el debate junto a militantes de la juventud frenteamplista y dirigentes del partido de izquierda en La Huella de Seregni, valoró como “muy bueno” que haya “confrontación de ideas”. “Hoy hubo un candidato del Frente Amplio que colocó ideas, ideas sobre educación, desarrollo, economía, salud. Compromisos con la sociedad uruguaya que luego va a cumplir”, apuntó.

El dirigente de izquierda dijo que Delgado, en cambio, “habló del Frente Amplio”. “La gente tiene ahora herramientas para diversificar el voto. Desde mi punto de vista, viendo este debate, creo que hoy tienen herramientas y elementos para defender el voto a Orsi. Me refiero a aquellos que no votaron a Orsi en primera vuelta, pero que ahora pueden optar por la fórmula Yamandú y Carolina versus Delgado y [Valeria] Ripoll”, resumió.

Pereira defendió que las personas tengan “ideología”. “Creo que los hombres y mujeres en Uruguay mayoritariamente tenemos ideología, tenemos ideas y las defendemos. Quien niega las ideas es muy difícil que logre construir adeptos”, marcó.

El presidente frenteamplista dijo que debates de este estilo “siempre ayudan” a que los indecisos puedan definirse. “Intercambiar, generar ideas, propuestas, enfrentarlas en dos proyectos de país. Uruguay tiene un modelo de sociedad y dos proyectos de país. Y ese modelo de sociedad todos lo debemos descuidar. El Frente Amplio es un modelo que ha demostrado ser a la uruguaya: ha demostrado dar certezas económicas y jurídicas, ha demostrado que los inversores pueden confiar en las políticas. Al mismo tiempo ha demostrado que cuando crece el Uruguay crecen los salarios, las jubilaciones, cuando crece el Uruguay crece el modelo de vida”, apuntó.

“Hoy escuchamos, desde mi punto de vista, a un presidente y a un comentarista de los períodos del Frente Amplio”, sentenció.

Andrés Ojeda: “Me duele no haber tenido un debate más picado”

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber criticó el formato del evento y apuntó que en el debate “no hubo mucho intercambio” entre los candidatos. “No creo que el formato sea lo mejor, porque a mí me gusta más el tema del debate, la interrupción y contestar las preguntas”, cuestionó.

El legislador aseguró que Delgado estuvo “notoriamente” más sólido que Orsi en “todos los bloques” temáticos. “Fue muy contundente, fue muy conocedor de los temas que se estaban hablando”, marcó, y defendió la gestión del gobierno en seguridad y cómo Delgado expuso estos temas: “Es la primera vez desde la dictadura que se entrega a un gobierno con denuncias a delitos a la baja (...) Hay mucho para hacer en eso, pero me pareció muy sólido lo de Álvaro en cuanto a atender las causas y también tener la represión, que es necesaria”, dijo.

El excandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que el debate dejó “en claro quién está preparado para ser presidente y quién no”. “Lamento profundamente que haya un candidato que estuvo robotizado, profundamente guionado. Lo vi más nervioso que Pinocho en un incendio”, dijo, y abogó por un estilo de debate “más picado”. “Me duele no haber tenido un debate más picado porque las alusiones directas de Álvaro no las contestó, pero creo que en el fondo vimos quién tenía que leer y quién venía sabiendo de qué se trataba”, dijo.

Ojeda dijo que “no es verdad” que Delgado haya hecho hincapié en los gobiernos del FA. “Creo que de las dos partes hubo alusiones al otro modelo, es natural”, analizó. “Cada uno tiene su estilo, Álvaro es un tipo aplomado, es un tipo de diálogo. Es bien razonable que haya sido sincero y genuino. Vimos a Orsi cambiando hasta el discurso, mirando a cámara diciendo ‘no vamos a subir los impuestos’, cuando dijo más de una vez que era un acto de demagogia prometer no subir los impuestos. Yo creo que acá vimos la punta de la madeja”, señaló.

Por su parte, Ripoll, la compañera de fórmula de Delgado, dijo que el debate fue “muy bueno”. “El primer resumen que puedo hacer hoy es que vimos al intendente de Canelones y al próximo presidente de la República debatiendo. Ese es el resumen”, apuntó.

También se refirió al momento en el que Delgado hace referencia a su elección como candidata a la vicepresidencia: “Me genera mucho orgullo la claridad con la que Álvaro planteó por qué tomó la decisión. Yo tengo claro que fue una decisión muy pensada de Álvaro, muy respetuosa”, dijo. “Nuestra coalición no toma a las mujeres políticas como repuesto, sino que las valora mucho por su capacidad”, sentenció.