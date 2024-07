El resultado de las elecciones internas dejó bien parado a Cayetano Stopingi en su aspiración a ser candidato a la Intendencia de Florida. El sublema Unidos Cambiamos Florida obtuvo 4.445 votos y quedó muy cerca de los 5.098 de Defensores de las Leyes, el sublema de la lista 62, de Agrupación Manuel Oribe, que lidera Carlos Enciso y que gobierna el departamento desde 2010.

Stopingi, alcalde de Sarandí Grande, alcanzó el 60% de las adhesiones en la interna de Unidos Cambiamos Florida, por lo que al final de la jornada electoral se fundió en un abrazo con Leonardo Corujo, líder de Federales del Interior, que es la otra agrupación de ese sublema y que en las internas competía para definir quién iba a ser el candidato a la intendencia. El acuerdo es consolidar, con esa alianza, el nacimiento de un ala interna en el Partido Nacional (PN) como alternativa a la 62.

Federales del Interior, que en 2020 apoyó la candidatura del actual intendente, Guillermo López (lista 62), e incluso se integró a las dinámicas de la Agrupación Manuel Oribe, viene de ser el sector protagonista, junto con la lista 46, Agrupación Herrera Heber, del quiebre interno en la bancada de ediles del PN. En diferentes instancias relevantes en la Junta Departamental, Federales y la 46 han irrumpido como un bloque opositor interno, y el punto de inflexión fue el avance de Federales del Interior en su planteo de ampliar la cantidad de municipios en el departamento, lo que derivó en que los dos directores de Federales en la intendencia hayan sido removidos de sus cargos.

Stopingi también proviene de la 62, pero ya para 2019 tenía su propio sector, Podemos, que, a través de un acuerdo con el exdiputado José Andrés Arocena –también ex 62–, había alcanzado los convencionales justos, entre los de unos y los de otros, para ser proclamado candidato a la intendencia. Pero para febrero de 2020 la 62, de Enciso, ya había absorbido la cantidad de convencionales suficientes para dejarlo sin candidatura a la intendencia. Stopingi se postuló, entonces, para la reelección como alcalde de Sarandí Grande y, pese a competir contra la maquinaria de la 62, logró ganar.

Desde aquel episodio de comienzos de 2020, el alcalde de Sarandí Grande y el hoy embajador en Argentina no habían tenido ninguna instancia de encuentro, hasta el sábado 20 de julio, cuando Enciso publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece, en la embajada, sentado junto a Stopingi. “Gracias por la visita”, decía, mencionando al alcalde.

Uno de los primeros en reaccionar fue Germán Fierro, expresidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Florida y excandidato del PN a la intendencia, que en las internas había retornado a la actividad partidaria para apoyar a Stopingi. “Los fallutos no van conmigo. Se terminó mi militancia política”, escribió en Facebook, a la vez que pidió disculpas a la gente que había “molestado” para promover lo que, a su entender, era “un futuro dentro del Partido Nacional”.

Desde Federales del Interior, la edila suplente Karina Camejo también dejó un comentario en redes sociales sobre lo que horas más tarde ya estaría en todos los medios locales y hasta se convertiría en generador de memes. Camejo se manifestó molesta con quienes “ensucian” la actividad política, provocando “tanto descreimiento y desmotivación que te dan ganas de desaparecer”.

Stopingi: fue “un encuentro no planificado”

El alcalde de Sarandí Grande dijo a la diaria que esa foto surgió de “un encuentro no planificado” con Enciso. Él fue a pasar el fin de semana en Buenos Aires, contó, y caminando por la calle Florida se encontró con Enciso. “Me invitó a tener un intercambio, una charla. Después pasaron las horas y el sábado nos comunicamos por Whatsapp y yo pasé por allí, por la embajada. Tuvimos un intercambio de, más o menos, 45 minutos, una hora. Hacía cinco años que no teníamos un diálogo”, recordó.

Stopingi calificó como “positivo” que haya “voluntad” del embajador “de tener un contacto, un intercambio ida y vuelta, después de todo este tiempo y después del escenario que había quedado de las elecciones”. “Yo soy una persona de diálogo, de consenso, y, además, también creo que era algo de orden, porque siempre estamos recibiendo diferentes visitas de referentes de otros partidos, y nos mostramos con mucha amplitud. No necesariamente podemos negarnos ante una convocatoria de este tipo”, reflexionó.

El alcalde entiende que, más allá de “todo un terremoto de reacciones, de conjeturas y de diferentes opiniones respecto al tema”, hoy el escenario del acuerdo con Federales para transitar juntos el ciclo electoral “es exactamente el mismo” y que la reunión “no alteró absolutamente nada”. Admitió que le habría gustado que el hecho “se diera de otra forma”, porque no tuvo “la oportunidad de avisarles a todos los referentes, compañeros y demás como hubiera querido, y eso fue lo único que quizás me dejó con una posición incómoda respecto al accionar. Después, no cambió absolutamente nada”, afirmó.

Sobre el contenido de la charla, Stopingi aseguró que fue, básicamente, sobre temas departamentales. “Hasta llegamos a compartir ciertos diagnósticos de algunas demandas que tiene el departamento y algunas cosas que hay a resolver”, dijo, y defendió su decisión de ir a la embajada, porque ese intercambio es parte de lo que implica “abordar un nuevo proceso que se viene para el departamento, y no deja de ser algo positivo para el Partido [Nacional], pero por sobre todo para Florida”, donde “no tiene que existir una guerra”.

Corujo, líder de Federales del Interior, cuyos convencionales son fundamentales para que Stopingi sea proclamado candidato, enfatizó que, por sobre todo, lo que surge de este episodio es “reflexionar”, porque “la foto no es otra cosa que el punto de partida de algunos sucesos y/o declaraciones”. Cree que Stopingi “no tiene que pedir permiso para sacarse una foto”, pero tampoco “dar explicaciones apresuradas y un poco agarradas de los pelos de algo que nadie preguntó. Creo que ahí radica el error, si es que lo hubo”, analizó.

El grupo, con base en una red de referentes de diferentes puntos del interior del departamento, tendrá una reunión en la que participarán convencionales, ediles y referentes de cada localidad “para evaluar octubre”.