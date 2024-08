El Frente Amplio (FA) celebró este domingo, en una jornada fría y gris, un nuevo Día del Comité de Base con actividades en los locales frenteamplistas de todo el país. El candidato a la presidencia de esa fuerza política, Yamandú Orsi, visitó dos comités de la costa del departamento de Canelones y en esas visitas afirmó que hay un “optimismo mesurado” sobre las elecciones que se avecinan y que el programa frenteamplista es un “plan para tener una nueva oportunidad” de cara al aniversario 200 de la Declaratoria de la Independencia.

Orsi llegó cerca de las 16.00 al comité Víctor Deri, su comité, en Salinas. De gorro y lentes, el candidato frenteamplista se bajó de su vehículo y se tomó algunas fotos con militantes, pero no fue hasta que lo anunciaron por los parlantes que el resto de los militantes cayeron en la cuenta de que había llegado. “Es tan cercano que me pasó por el costado y no lo vi”, bromeó una simpatizante del FA cuando su candidato ya había entrado al local.

Luego de algunos saludos, Orsi tomó el micrófono y, con el termo abajo del brazo y el mate en la mano, comenzó a hablar. “¿Cómo estoy con la cuota?”, lanzó, y algunos presentes le recordaron, en tono de broma, que debía algunos pagos de la cuota frenteamplista. En el discurso, el candidato de izquierda repasó la campaña que viene realizando junto con su compañera de fórmula, Carolina Cosse, y señaló que en varios puntos del país se observa un “optimismo mesurado que contagia”. En ese sentido, contó que con Cosse “aprendieron” que deben “tomarse un tiempo” para tomarse fotos con los militantes.

“Tenés que pensar un tiempo para el discurso y la caminata, ahora tenés que tomarte un tiempo para la foto”, apuntó Orsi. “Nos está yendo lindo”, contó, y dijo que con Cosse “juegan de memoria”. “Subimos los dos juntos al escenario y ahí vemos quién habla primero, así funciona”, aseguró.

Orsi destacó que la actividad del Día del Comité de Base es puramente frenteamplista y, en esa dirección, volvió a decir que hay que “salir tranqueras afuera del FA” para sumar votos. Comentó que los dirigentes frenteamplistas están negociando las alianzas y que el objetivo es que “cuando lleguemos al gobierno lleguemos con una marea ancha”. “Estamos en esta de seguir convenciendo gente. Hay personas que están esperando que les digamos lo que vamos a hacer, a esa gente es a la que le tenemos que hablar. En algún momento nos sentaremos en algún medio a debatir, después de que decidan quién será su candidato”, apuntó, como ha dicho en otras ocasiones, en respuesta a las afirmaciones que hizo este domingo el candidato blanco, Álvaro Delgado, que planteó que quiere debatir sobre el modelo económico para el próximo gobierno.

El exintendente de Canelones dijo que el próximo gobierno tendrá la “oportunidad” de conducir el país durante el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, del 25 de agosto de 1825. “Cada 100 años tenemos una oportunidad”, comentó, y dijo que el programa del FA marca un “horizonte iluminado y un rumbo marcado” para “aprovechar” esa oportunidad. “Crecimiento mezclado con bienestar”, sintetizó.

Orsi destacó en esa dirección el documento que fue divulgado en las últimas horas y que formó parte de la discusión en este Día del Comité de Base. “Tenemos un programa que hace tiempo está pronto y que se discutió con la gente. Ahora se terminaron de delinear las 200 ideas para los 200 años, que surgen del Plan País de Carolina y del trabajo de mis equipos, bajando a tierra el programa”, dijo. También anunció que, de ser necesario, “más entrada la campaña” se podrán conocer “20 o 30” propuestas para aplicar ni bien se llegue al gobierno.

El candidato apuntó que el gobierno de Luis Lacalle Pou tiene la “misma filosofía” que el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, de la década de los 90. “Queremos un Estado eficiente, pero tenemos que remangarnos y trabajar mucho. Es mucha la tarea”, dijo, mientras desde la ruta Interbalnearia una mujer gritaba: “¡Vamos, Yamandú!”. “La mandé a pasar, ¡gracias, Laurita!”, bromeó.

Orsi cerró su discurso en el Víctor Deri y se trasladó hasta el comité Patria Libre, en Ciudad de la Costa. Allí también saludó a los militantes, se tomó fotos y destacó la unidad partidaria. Al igual que en Salinas, el candidato hizo hincapié en dos puntos para impulsar el crecimiento económico: un nuevo impulso a la minería en el norte del país y crear un plan de riego. “Me seduce transmitir lo que uno va aprendiendo. Tenemos un plan que el bicentenario del Uruguay se merece, es una buena oportunidad para repensarse como país”.

El candidato dijo que los “progresistas” tienen que “entender y dialogar” con los sectores más conservadores del país “sin bajarse de lo que uno plantea”. “No está nada ganado, pero estamos mucho mejor [en intención de voto] que hace cinco años, en 2019; lo dice cualquier encuesta. A no aflojar. Estamos caminando con esperanza, convicción y mucha alegría, que no es poca cosa”, cerró.