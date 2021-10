Bobane_Postalini | Yo estoy de acuerdo, precisamos armas en todas las casas. Los poderes globales son muy fuertes como para que no podamos tirar tiros, que es lo que se viene. Y mucho más con la mentira del cambio climático. Tiremos balazos al cambio climático. Parece absurdo? Investiguen.

Caneloneando | La que yo llamo izquierda-lemeyún-del-Ponte-Vecchio, acaso embriagada de Cinemateca y DDHH, dice que es “facho” tener un revólver para tirarle al pecho a los pichis que anden cerca de la propiedad de uno. Pero eso va a cambiar. Como dice una alta autoridad de un departamento terminado en “elones”: “cuando el cangrejo es peliagudo, hay que arrejuntar el balastro en la coyunda del IMESI”. Es decir que tenemos que poder defendernos y juntarnos en torno a un líder nacional que sea como vos y yo, quizá en formato profesor de historia y galán maduro.

Porcino Quintero | @caneloneando por fin alguien se anima a decir cosas de izquierda que no parecen tales a simple vista. ¿Ser de izquierda es ponerse camisetas de Villa Española y después viajar en primera clase? ¿Quién es más canario? ¿El que vive al norte del Rio Negro o el que nació en Canelones? La tiro...

Lucy de Títeres Piriburú | Estamos construyendo una sociedad horrible, ¿armas para defendernos? Por favor... habiendo otras soluciones como las cercas eléctricas, los perros entrenados, puertas blindadas, vecinos alertas, ex retirados militares, barrios privados. En fin, el miedo no nos puede ganar.

Familia y patria | ¿¡¡Uno de cada cuatro nada más????¿!· La gordita bolche que quedó en el lugar del Sordo González está tergiversando lo que en REALIDAD pensamos los uruguayos. Armas para todos! Bueno, no... Todos, todos, no. Habría que ver quien puede tener armas y quien no. Los que somos propietarios, podría ser un buen criterio. A ver, miremos Estados Unidos. Por una vez copiemos lo bueno. Que opine Puglia.

Mariana de Parque Batlle | No olvidemos que hace unos años un padre salió del baño y creyendo que era un vendedor de repasadores le pegó un tiro a su hija. Un error que terminó en desgracia.

Marcelo_CrossFit_1965 | Me parece un poco violento que haya que armarse para estar seguros, porque no hay mejor arma que el conocimiento y el debate democrático, #comoyosiempredigo. De todos modos, mucho más violento es que me hayan OBLIGADO A VOTAR en las elecciones urssniversitarias!!! Yo quería estar alejado de todos esos termos y mates para siempre y tuve que ir a la Facultad de Derecho. Encima me encontré con una mina de aquella época. Aparentemente no tenía un buen recuerdo de mi comportamiento, pero no me importa porque estaba muy desmejorada y además lo que uno haya hecho no se puede extrapolar, era una cultura totalmente diferente.