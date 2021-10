Inkorrecto | Si esto hubiera sido en Salto esos pendejos “diversos” eran boleta, porque ahí gobierna Andrés Lima, que tiene los huevos bien puestos y no se deja apretar por la corrección política. Pero como pasó en Rivera, que está gobernada por unos colorados sin sangre y sometidos por las feministas, seguro que el que termina cobrando es el jefe de Policía. Qué quilombo que es el Uruguay, al final uno ya no sabe dónde está la izquierda y dónde la derecha.

Ciudadano común | Dr. Domenech, ¿podría usted aportarnos una explicación científica, como hizo la otra vez? ¿que pasa en Rivera? ¿Tendrá que ver con el meteorito? ¿Efectos de la caña blanca en botella de plástico?

Vítor | Ese día había llevado a la plaza a mis dos hijas de 3 y 5 años a ver el ensayo de la Escola Juvenil Cachorrinhas Quenchis que hacían una pasada en bikini y tuvimos que soportar a estos dos dándose unos bejos... que espectáculo. No es por mi, es por mis crianças.

Benito Facchinetti | Ahora va a quedar libre Domingo Arena. Lugar hay para todos los carolos.

Politólogo Regional Norte | Le están dando mucho color. Se trata de una medida que busca que la plaza pueda ser usada por el público en general y no sea apropiada por los grupos minoritarios. El otro día fueron los gays, después vendrán las gordas o los frenteamplistas y no queda espacio en la plaza para las mayorías riverenses.

Politólogo marginado FCS | Exactamente @politologoregionalnorte, ahora gobierna un partido que tiene otras ideas respecto de la cosa pública y es intolerante no permitir que tomen sus decisiones. ¡Que no chuponeen nada! He venido insistiendo en lo sana que es para la democracia la alternancia de los partidos en el gobierno, pero en la FCS no me votan los ascensos de grado y mi voz es acallada. Como aquella que se tuvo que jubilar antes de tiempo y terminó en la tertulia.

Fede_queer | Es escandaloso que la policía se dedique a reprimir a las personas cuya opción sexual desafía la heteronormatividad, como si estuviéramos en la Edad Media, en lugar de andar buscando y matando a los chorros.

Liberal | Ni sé por dónde empezar a explicar todo lo que está mal de esta situación desde el punto de vista de la teoría liberal. Para empezar, el Estado está inmiscuyéndose en la vida privada de las personas. En segundo lugar hay un derroche de los dineros públicos para solventar una burocracia poco eficiente. Pero la cereza de la torta es la apelación a la “minoridad”, que no es otra cosa que una aberración conceptual que pretende definir edades a partir de las cuales el ser humano empieza a ser libre. Pero, como soy liberal a ultranza pero no dogmático, admito que esta medida era indispensable para preservar el orden público y que no se vaya todo al carajo.