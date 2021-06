Pía | Se puede disculpar todo lo que quiera, pero lo que dijo no tiene dos lecturas. Cualquiera se da cuenta que cuando dice que los brasileros “salieron de la selva” les está diciendo monos!! No hay vuelta, les dice monos para disminuirlos. Como si ser un mono fuese menos digno que ser un humano!!!! Sabés qué, “presidente”? Nunca vi un mono fumigando con glifosato, reduciendo la presencialidad o compartiendo material ofensivo acerca de otros animales. Ese especismo no te lo robo, amigo.

Coqui | @Pia Qué increíble, siento que estábamos predestinados a encontrarnos, yo sí vi un video de un mono fumigando!! Debe ser el mismo tipo de mono que aparecía en los posters de antes, sentado en el wáter con una revista o vestido de arquero. Pasame tu número y te lo mando por whatsapp, yo también soy re hincha del mono, o de hacerme la del mismo, con todo respeto jjajaJAAJAJ

Ruben | Es tal cual como dice Darwin, el único que no tiene miedo a ser políticamente incorrecto: es en Uruguay donde somos todos europeos, no allá, y además los del GACH hacen todo mal lo del tema de los datos!!!

Fabi | JAJAJAJAJ Darwin políticamente incorrecto???!!!! El único que desnuda la hipocresía de la izquierda en Uruguay y el mundo es Petinatti. Lástima que ahora lo absorbió el establishment y lo colocó en programas como Got Talent y ¿Quién quiere ser millonario?, que no tienen contenido político alguno. Pero igual, ¡aguante Peti! Me cago de la risa con tus llamadas a los cornudos.

Pensador | Si tenés dos dedos de frente, te das cuenta que el populismo de allá y los muertos en la pandemia tienen que ver con que ellos no son 100% de los barcos, son también un poco de la selva. Acá también hay algún muerto por la pandemia, pero es distinto.

Provinciano | Y los uruguayos descendemos de los impacientes que se bajaron antes de tiempo del barco que iba a Argentina y que después se les cayó un huevo de tomarse el siguiente para completar el viaje. También venimos de los negros que inventaron el candombe. Bah, yo no. Si pudiera mandaba una foto para que vean que soy bien blanco. Cuando me preguntan qué raza creo tener, no contesto, pero después me queda el formulario todo en rojo y no me puedo anotar para los exámenes. La psicóloga me dice que no haga esas cosas porque me boicoteo y nunca voy a avanzar y Derecho es larga.

Charly_Joke’s | Lo de los mexicanos no me parece. Me acuerdo que por el 85 salían más bien de los escombros... chan chan... Yo no hago concesiones con el humor y por eso entiendo lo que le pasó a Alberto. ¿Saben como le dicen a Larrañaga? No, no... paremos.

Sobrino de De Posadas | Ahí están los líderes que eligen las masas cuando se las deja elegir sin intervenciones calificadas, informadas. Miren lo que pasa en Perú. Gana un maestro que no puede contestar qué es un monopolio. Por esa razón desde la plataforma World Open Liberty and Business Foundation (organización sin fines de estupro) queremos que paren el conteo de votos, anulen la elección en ese país y se la den por ganada a Keiko. La democracia está en juego.

Domenech | Lo he dicho hasta el cansancio, somos hijos de los españoles, no de los indios (mucho menos de negros). Yo en particular soy españolista de siempre, no me gustan los ingleses ni los franceses y soy bastante alemán, pero de los años 30 y 40 más o menos. Me gustaría hacer aunque sea un zoom con los primos de la metrópolis para que vean a donde llegué en las Indias. Pero les escribo y no me dan bola... “A tomar por culo, viejo majareta”, me dijo uno el otro día.

Camilo_IPA | Ayer pedí hacer una asamblea entre jugadores, cuerpo técnico, directivos, canchero y Tshirt designer en el Villa para discutir esto que dijo Fernández. Estábamos a punto de encargar una camiseta “El Villa es niete de Inmigrantes” y también otra de “Somos todes Salsipuedes”, pero ¿de dónde venimos realmente? ¿De los charrúas? ¿De los anarquistas italianos? ¿De los esclavos negros? ¿De la Costa de Oro?

Peronista uruguayo | Noooo... Alberto hablaba de una canción de Nito Lestre o de un libro de Octavio Podespaz, no fue una expresión propia. Igual me llama la atención que fue la izquierda uruguaya la que salió a criticarlo, porque la derecha como que pareciera que no vio taaaaaan mal los dichos. Qué complejo es nuestro movimiento.

anarkkkko | Pah, Alberto jugó con mis sentimientos. Cuando lo escuché pensé que al fin se había alejado de la pelotudez de la corrección política, los maricones, las feministas, los negros y los indios. Pero después salió a pedir disculpas y volvió al podio de los zurdos bienpensantes mongólicos. Ojo, capaz que las disculpas no fueron sentidas, y con eso gana puntos, porque hoy en día a nadie se le puede reprochar que se cuide para evitar ser linchado. O sea, ¿por qué creen que uso seudónimo? Lo hago porque si mi mujer lee las cosas que escribo en internet me termina de sacar la tenencia de mis hijos. Y verlos menos de una vez por mes ya sería demasiado. De hecho, una vez es la medida justa, porque más que eso ya me empiezan a cascar las pelotas los guachos.

Deconstruido | Las palabras del señor presidente de la República Argentina son escandalosamente racistas, supremacistas y etnocentristas. Están al límite de la eugenesia fascista. En otra situación yo llamaría a su cancelación definitiva, pero no tenemos que olvidar que tiene un hijo drag queen. ¿Se imaginan lo que debe sufrir el pobre teniendo un hijo con esa enfermedad? Seamos compasivos.

Coca | ¿El esposo de Cristina no era Néstor Kirchner? ¿Este quién es, el amante? Desde que no está Rial en Canal 10 no me entero de nada de lo que pasa en Argentina.

Originario | Critican mucho a Alberto Fernández, pero la gente se olvida de que acá en Uruguay también negamos nuestras raíces. Porque los charrúas eran ignorantes, sin cultura y sin mayores habilidades que pulir un poco una piedra para que tenga forma de flecha, pero bueno, nosotros descendemos de ellos. De hecho, creo que esa ignorancia que nos legaron es el motivo por el cual la gente sigue jugando a la raspadita, que es una estafa.

Oriental | Pobres argentinos, son un desastre, no tienen arreglo. Lo peor es que acá hay gente que los imita. Esa pavada de los manyas, por ejemplo, que quieren expulsar a Gavazzo y a Cordero. Eso empezó en Argentina y acá lo copian pero sin saber nada, porque los torturadores de allá eran re salvajes.