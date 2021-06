Camilo_IPA | Yo no defiendo ningún tipo de robo, salvo las expropiaciones por causas populares, aunque esas cosas pasan más en Latinoamérica, tipo en Guatemala y Bolivia, no tanto acá. De todas maneras, creo que hasta que los guerrilleros colorados no devuelvan la bandera de los treinta y tres orientales, no pueden reclamar nada.

Domingo_Tierrita | Los que nos robaron el Partido Colorado son los de siempre, los mismos que lo apartaron de sus raíces batllistas. No me extrañaría que también se hayan robado la placa. Pero vale la pena seguir militando en el partido que protege a la sociedad y abriga a los humildes, más allá de este lapso pasajero, de unos 60 años, en que no.

Gracioso1972 | Ojo que está cerca de la Facultad de Ciencias Sociales, que no sé en qué andará ahora, pero recuerdo que Darwin contaba que se metían pila de pichis a dormir jajajajajajaaj Capaz que esos mismos se robaron la placa, ojo. Ahora que se puede yo haría algún allanamiento nocturno en la casa de las trabajadoras sociales y las maestras, que no sé si son las mismas personas o no.

Irma | Investigue, señor Larrañaga! Sé que la pasión se lo llevó de este plano, pero desde el cielo guiará a la policía, por eso yo siempre le pido cosas, como hacen los argentinos con el gordo drogadicto, pero con mucha más racionalidad.

Granadero_por_siempre | Dejen de decir estupideces, la placa ya apareció. Si esto hubiera pasado con los frentachos esa placa ya estaba fundida y el bronce vendido en una feria. Pero ahora tenemos un gobierno serio, que profesionalizó la labor policial y modernizó las técnicas del combate al delito, y todo eso sin dejar de lado la parte de moler a palos a los delincuentes o directamente llenarlos de plomo. ¡Tradición y modernidad! Ese es el camino a seguir.

Liber_1971 | JAJAJAJAJ... Sí, seguro, “robaron” la placa. Eso fue un AUTOATENTADO, como la bomba que metieron en el auto de Pedro Bordaberry, que no explotó pero estuvo cerca. Después taparon todo, claro, porque la prensa de derecha no quiere que se sepa que el romance de los militares con blancos y colorados llegó a su fin, porque los militares finalmente se decidieron a estar del lado del PUEBLO y de sus luchas emancipatorias. El general Guido Manini Ríos es el nuevo general Liber Seregni!!!! Ahora sí, venceremos!!!

Ciudad_Cuidada | A mí me parece bien que todo aquello que está en desuso se retire de la vía pública, sin importar si lo hace la intendencia o los propios ciudadanos. Le recuerdo al diputado Schipani que en el 1950 3000 opción 3 puede agendarse para dejar en la puerta otras cosas que ya no usan, como el cuadro de Garibaldi, el sobretodo de Batlle y a Julio María Sanguinetti.