CAMILO_IPA | No, no, no, no es por ahí, Rafael. Si pensamos que los indios están contra los poderosos no entendemos que los indios son los auténticamente poderosos. Había mucho más poder en su conocimiento ancestral que en los rifles de los cowboys. Además, qué es eso de “los indios”? Los pueblos originarios eran múltiples, por ejemplo acá había charrúas, pero también guanás, chanás y salterains. Debí haberle hecho caso a Hoenir Sarthou, que siempre estuvo contra este PLEBISCITO ROSADO DEL PODER.

Republicano | Quiere APODERARSE DEL COLOR ROSADO. Muy fuerte, hay tanto totalitarismo en esta gente, que piensan que pueden apoderarse de un color!!! Los colores son libres, pero difícil que el autoritarismo rancio de esta gente lo entienda… Ojalá haya una gran ola de votos celestes por la libertad, y contra el rosado, que además es bastante de toropu.

Progresismo2000 | @Republicano Difiero en muchas cosas con tu pensamiento, pero es cierto que las ideologías totalitarias como la de Rafael Michelini hay que cortarlas de base, porque ya generaron más de 180 millones de muertos en el mundo. Y seguramente un montón de heridos, que nunca se nombran, vieron??!!!

Javier | Estimado Rafael, ¿no podías haber elegido otra dicotomía igual de clara evitando revictimizar a los indios? Te aporto algunas: trabajadores/capitalistas; negros/lubolos; caídos en los Andes/montaña; arriero de los Andes/caídos en los Andes; estudiante de ingeniería/estudiante de trabajo social; magisterio/matemáticas; deliverys/esquinas.

Etchenique | La vocación que tiene este tipo por la derrota no tiene límites.

Valle Bibe | Cómo se ve que no viste Apocalypto de Jazzy Mel Gibson. Es un drama mítico de acción y aventura que relata una historia de amor, odio y violencia que mezcla tiempos y espacios en parte del territorio de lo... esto es lo que dice Wikipedia, pero lo que yo quería decir es que ahí veías que había unos indios que eran re malos con los otros indios. Después nos creemos esta pavada de los pobres indios violentados. Todo culpa de Galeano y Juan Carlos Benedetti.

María del Carmen | ¿Michelini no estaba laburando en Pedidos Ya?

Cachito | @María del Carmen, trabajaba. Lo echaron porque se quiso cargar a Florencia Astori, que es una de las dueñas. El tipo no sabía que a ella le gustan las mujeres. Lo denunciaron al Mides y todo, pero Lucía Topolansky mandó parar todo para que no trascendiera. Por suerte tenemos Twitter para enterarnos de las cosas.

Yo_Sí_Los_Voté | Como siempre, los zurdos recurren a los argumentos simplistas y reduccionistas. Es todo blanco o negro, buenos contra malos, votar Sí o votar No. Patético.