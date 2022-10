Radical_Tinist | No, señor pelado parecido a Verdaguer, esto se trata de música divertida, pero no es banal: hoy por hoy no hay NADA MÁS POLÍTICO que perseguir tus sueños y hacer música y después decir que perseguiste tus sueños e hiciste música, como Tini. Creo en Dios, pero esto del papa de Minas es muy de la Edad Media del siglo XX y divide a los públicos o, como se decía antes, a la gente. Me da ganas de creer en el diablo, o peor, empezar a escuchar a la gorda cachufletuda de Lali jajajajaj

Musicólogo_amateur | Ahora pasa con el reggaetón, el pop y el trap, pero en todas las épocas fue igual. Los más viejos les decimos a los jóvenes que su música es una diversión procaz y barata y que la música de nuestra época era mejor. Típica reacción conservadora ante los cambios. Igual justo en esta época es bastante cierto.

Rulo | Pobrecito este viejito gagá. No entiende nada. Le quiso pegar a Tini y no mencionó lo más importante: Tini es un TRANSEXUAL! Lo que pasa es que la hormonizaron desde los tres años y ahora ni se nota.

Juan María Echevarriarza Egurenberri | ¿Qué quiere decir “obispo youtuber”? ¿Es una práctica permitida por las Escrituras? ¿O está en la misma zona gris que la pedofilia?

Walter | @JuanMariaEchevarriarzaEgurenberri es ese programa de celular para ver videos y los goles. Yo no entiendo mucho, pero veo que el obispo tiene mejor manejo del tema computadora que Heber.

Olga | @JuanMariaEchevarriarzaEgurenberri Youtuber o pedófilo? Sos un enfermo, cómo vas a comparar una práctica completamente perversa, que además es casi siempre delictiva y sólo le da placer a gente ególatra y que pone el placer personal por encima de todo, con la pedofilia, que es una cuestión cultural compleja?

Devota | Y sí, Fuentes, si no combatís al diablo a tiempo, cuando te querés acordar ya se te metió. Cuando apareció Harry Potter vos no dijiste nada. Después apareció el mago Ariel Junior y tampoco dijiste nada. ¿Por qué mejor directamente no salís a decirle a la gente que practique cultos satánicos todas las noches antes de dormirse?

Cristo Supporter | Luchamos contra el imperio romano, luego contra los herejes musulmanes, más adelante fueron los escépticos masones. Hoy lo que toca es la lucha contra Tini. Hay que hacerlo si lo que queremos es que nuestro amor a Cristo siga triunfante y en ascenso.

Becario 890 | Sigan usando el Centenario para conciertos que van a terminar destrozando el césped. Después se van a preguntar por qué no se hizo el Mundial 2030.

Richie | Es tal cual, @Becario890, yo pagué la entrada más cara, pero me paré en uno de los altoparlantes de la Olímpica porque no quería pisar la cancha. El tema es que soy de La Luz y quiero que el césped esté impecable cuando juguemos la final de la Libertadores 2024. Una cancha en mal estado favorece a los brasileños.