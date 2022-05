Camilo_Sociales | Dolorosa y preocupante consolidación de una hegemonía del realismo de derecha que parte de una retórica voluntarista de la estigmatización criminalizante y la profundización de la subalternidad. Cada vez nos alejamos más del paradigma de la despolicialización, la desmanipulación estadística del abigeato y las alternativas interinstitucionales para TODAS las dimensiones de la interculturalidad adyacente. Hablando en criollo: no dejemos que el fantasma del punitivismo siga recorriendo las calles de Punta Gorda.

Voltaire García Jr. | Orsi imaginó poder decir esta frase cuando salió del IPA en 1995 y no se le había presentado la oportunidad. Una vida esperando. Hay que saber identificar el momento preciso para ser el hombre mesurado.

Ramon_Egaña | Hace unos años acá en el pueblo dejábamos la bici afuera toda la noche y no pasaba nada. Ahora la verdad que ni sé dónde está la bici. Desde que se fue todo el mundo no tengo a nadie para visitar, así que me paso todo el día acá adentro.

Marta_Egaña | @Ramón_Egaña Mirá que la bici sigue ahí afuera. Entrala porque se te está haciendo mierda, Ramoncito.

Consultora CRONOS | Yo creo que izquierda y derecha, ciudadanos comunes y en situación de calle, gente con COVID y sin COVID...los uruguayos debemos decir lo que pensamos: ESTAMOS DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE CUENTA. Hay cosas que el Estado hace bien y otras en las que la iniciativa privada es lo ideal. Es el caso de la Policía en general. Cuando intervienen matan a gente que pasaba por ahí y no tenía nada que ver, se paran en esquinas para que les roben la moto, el arma o el chaleco. Dejemos actuar al Mercado.

Sobredosis Pulp | Modestamente, discrepo con Orpi. Para mí los zombies son muertos clase B. O clase Z, incluso.

Martí2030 | @Sobredosis Pulp. Es que vivimos en una cultura de zombies, muchacho. ¿No viste el documental Guerra Mundial Z? ¿Y qué tienen pintado los tanques de la Madre Rusia? ¡La letra Z! Putin nos quiere ayudar a despertar, pero no hay caso, estamos adormilados por la pantalla.

Periodista_Neutral | Bien, Orsi. Uruguay necesita a todos los partidos políticos juntos luchando contra la inseguridad. Basta del rédito cortito, basta de la ventajita menor por unos votos, basta de morbo barato. Necesitamos sentarnos todos en la misma mesa, aportando por el bien del país. Vos me dirás que abusamos un poquito cuando pasamos cinco meses seguidos lo de La Pasiva, de atrás para adelante, en blanco y negro, a color y con subtítulos. Y bueno, capaz que un poquito sí, pero vos también reconoceme que van dos años y pico que ya no estamos más para esa. También es importante aprender de los errores.