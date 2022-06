Como_digo_siempre | Es de 1er año de Ciencias Económicas de la Universidad BIOS: si no hay reglas de juego claras para todos, no hay crecimiento, acá ni en ningún lado. De ahí la importancia de la normativa consagrada en nuestro marco jurídico. Pero también importan las normas sociales blandas, como las que te llevan a la picardía, la traída del ticholo, la Hering, la cocaína, la toalla. Es una mezcla, porque todo extremo es malo.

Diego_81 | Qué quiere decir curul? Y arachán? Ninguna de las dos cosas suena como algo legal. La verdad, el Pelusa Magallanes siempre tuvo pinta de andar en una, desde que jugaba en la 4ta de Peñarol. Mi novia me decía que no hay que ser prejuicioso, pero ahora veo que tenía razón yo!!

Nico_Shiappa | @Diego_81 Tiene razón tu novia, hay mucho prejuicio con la gente de Peñarol

Elba Gaggero | Es tal cual. Me acuerdo la primera vez que me sacaron toda la ropa del bolso en la Aduana y la chiquilina que estaba atrás mío pasó sin problema 7 bombachas porque les dijo que traía una para cada día de la semana. Ahí me avivé. Ahora traigo las bombachas de a 12 y les digo que es una para cada mes.

Villita_Vive | Ay, ay, cómo se indignan los frentachos por unos tubos de pasta de diente. Sigan así nomás, sin entender nada. Eso sí, por favor pongan de nuevo a Rodolfo Nin como candidato, así gobernamos y bagayeamos por todo el siglo XXI.

Luigi | Una vez mi tío traía 3 cajas de Garotos y se las querían sacar. Entonces salió para afuera de la aduana y se comió los bombones de a uno para que no se los quedaran ellos... 24x3...72 bombones. Estuvo cagando los 3 días que estuvimos en Santa Teresa... hijos de puta.

Camilo_IPA | Gente, están judicializando al Villa y ustedes hablando de comprar contrabando... arriba gente, vamos a llenar las redes sociales de amor y empatía con el proyecto. Hoy marchamos desde el Mercado Organizado de Recreación, Frutas y Arte (MORFARTE) hasta la cancha del Villa. Traigan las camisetas...

Luigi | Camilo_IPA... putito

Camilo_IPA | @Luigi, desgraciadamente no soy gay, porque para mí, gay no es un insulto ni una condición desvergonzada, para mí, ser gay es un orgullo, pero como no lo soy, no soy una persona orgullosa. Pero no sé por qué me gasto en explicarte, porque alguien que no entiende la cultura del Villa tampoco va a entender lo que estoy diciendo.

Facu | @Luigi @Camilo_IPA Tampoco idealicemos a Villa Española. Es cierto que se hicieron muchas cosas buenas, pero en otras había un debe gigantesco. Como en esto del contrabando hormiga, por ejemplo. ¿Por qué la directiva del Villa nunca se posicionó claramente del lado de los pequeños bagayeros y en contra del gran contrabando empresarial? Por falta de tiempo no puede haber sido, porque al fútbol claramente no le prestaban demasiada atención.