A_pensar_gente | Bestias, cómo les parece que un ser humano puede obligar a otro a hacer algo sólo porque uno sea hombre y el otro mujer? No tienen las más mínimas reglas de cómo deben ser las relaciones humanas??? El ser humano que puede obligar a otro a hacer algo es el que tiene la plata, y la plata es de la minita rusa, qué parte no se entiende??

Bgual_cm_hueso_d_blnco | Basta para mí. Presentaré este caso ante la Comisión de Ética del Partido Nacional. Dicen que están dando número para agosto de 2023, pero no me importa. La colectividad política que defiende las leyes, la dignidad arriba y el regocijo abajo, la descentralización y la integridad jurídica de los free shops no puede permitir a estos chantas. ¿Cómo un blanco va a decir “no puedo obligar a mi mujer”?

Gumersindo | @Bgual_cm_hueso_d_blnco, es tal cual!!! Mirá si Aparicio iba a andar con tantos cuidados con doña Cándida… Lo invitaban a comer un cordero a lo de Chiquito, iba y chau. Había que afilar las lanzas para ver si se hacía una revolución, se iba y chau... sss... ¡que tanta cosa de andarle preguntando a la china!! Esta es rusa, pero es lo mismo.

Pía | Soy de un pequeño sector del FA, pero amo lo que dice Sartori, es parte de la revolución iniciada por Bea Argimón en el Partido Nacional. Algunos compañeros con olor a naftalina y pichí decían que tenía cosas de pituca, pero nosotras nos la jugamos con aquel ppt que mezclaba frases de ella y Rosa Luxemburgo (y ojo, eran MUY PARECIDAS). Ahora quiero ver dónde se meten.

Evaristo | Ahí tenés... y después las mujeres terminan denunciando a jugadores de fútbol. ¿Qué hacían vestidas de Xuxa en un salón de fiestas infantiles? Se dirá que Xuxa era una presentadora de programas para niños y que fijó un canon sobre cómo vestirse en esos casos, pero esto es Uruguay, papá!!! Si hay jugadores de fútbol tenés que ir vestida como si fueras Fernando Pereira, de camisa a cuadros y buzo de lana. Se está jugando el Intermedio y nos sacan dos jugadores! Andate, Ruglio, hijo de Balbi!!

Cachorra Bazooka | Sos divino, Juan, el rey de la noche, el más elegante, el playboy más divertido. Esos carcamanes que todavía creen que las cosas se consiguen a prepo están oxidados.

Diputado_director | Sr. Sartori, el problema no está en si usted puede o no obligar a su mujer, el tema es esta declaración ridícula que nos obligan a hacer a los que hemos nacido con eso que se llama “vocación de servicio”. ¿Por qué tengo que declarar lo que gano? ¿Porque tengo poder político y puedo aprovecharme para ganar licitaciones o poner amigos en cargos? ¿Es eso? Bueno, si no hay confianza esto no camina.