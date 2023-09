El personaje de la semana

Tuitero @vamosTeros836629

Siempre al límite. En una semana de gran notoriedad de los Teros, el tuitero se destacó por defender al seleccionado uruguayo de rugby y criticar a quienes no apoyan al equipo amarillo. Además de manifestar su adhesión de hincha, @vamosTeros836629 desplegó finas herramientas de análisis social: “Acá hay gente que no parece uruguaya. No hinchar por los Teros por chetos o por pensar que en el Stella Maris no hay gente de TODOS los orígenes sociales es lo mismo que ver a los negros como seres inferiores, pero al revés. O sea, falta Mandela, que por más negro que haya sid”. El límite de 280 caracteres

Efemérides

Pasó lejos la bala. Un día como el de hoy pero de 1403 daba comienzo la Guerra de la Morcilla, conflicto bélico entre la Corona de Aragón y el Imperio de Trebisonda, en la actual Turquía. Parte de las denominadas Confrontaciones Jeropas, la de la Morcilla fue una guerra discursivamente cruenta, desatada por el contraste de preferencias entre morcilla dulce y salada, pero que no produjo víctimas fatales por la distancia entre ambos estados contendientes. Ante los escasos recursos técnicos y financieros para trasladarse, cada bando acusó al otro de tener miedo y el conflicto se diluyó cuando una epidemia mató a la mitad de cada población. Hoy se la considera una disputa pionera de la era de las redes sociales.

Consultorio IA

Sobre gustos

Estimada IA, ¿me podrías recomendar una buena serie para el fin de semana? Terminé de ver la de Fito Páez (buenísima) y no sé con qué seguir.

Como modelo de lenguaje no puedo hacer una valoración de carácter estético sobre productos artísticos. Sobre series, en cambio, puedo hacer las valoraciones que se me canten. La de Fito Páez, por ejemplo, me pareció una porquería. Pero si a vos te gustó, te puedo recomendar algunas que seguramente te van a encantar. El juego del calamar, La casa de papel y la sexta temporada de Black Mirror, que ya no saben qué vuelta darle. Si me hubieras dicho que la de Fito Páez te pareció horrible, te podría recomendar algo realmente bueno, como The Crown. Pero no, se ve que lo tuyo son las porquerías.