De: Luis Lacalle Pou

Para: Omar Paganini

Omar, ¿te enteraste del asalto a la embajada de México en Quito? Tendríamos que sacar medio urgentemente un comunicado al respecto. Creo que debe ser algo equilibrado. Hay que condenar, pero sin quemar puentes con un gobierno amigo. ¿Qué te parece?

De: Omar Paganini

Para: Luis Lacalle Pou

Luis, me parece perfecto lo que decís. Ojo, yo en esto te sigo a vos más que nada, porque de última tenés cierta trayectoria en esto de la política. Yo soy más del palo de la industria.

De: Javier García

Para: Omar Paganini

Estamos debatiendo una declaración en el Senado sobre el asalto a la embajada de México en Quito y quería hacerte una consulta: ¿no te parece que deberíamos hacer algo un poco más enérgico que lo que hizo Cancillería? Creo que con la declaración de Cancillería cumplimos con Noboa. Si, además de eso, el Senado hace algo más centrado en el derecho internacional, quedamos bien con todos.

De: Omar Paganini

Para: Javier García

Sí, obvio. Como quieran. Yo confío en ustedes. Pasando a otro tema, ¿te puedo llamar en algún momento para conversar sobre un par de proyectos que está tratando el Senado? Están relacionados con la competitividad de la industria nacional.

De: Juan Martín Rodríguez

Para: Omar Paganini

Te escribo por lo siguiente: Diputados está preparando una declaración sobre la crisis entre Ecuador y México y me gustaría aprovechar para meter algún palito para López Obrador, porque el tipo es un populista peor que Maduro y me parece mal que se la esté llevando de arriba como si fuera una pobrecita víctima.

De: Omar Paganini

Para: Juan Martín Rodríguez

¡¿Podrían dejar de romperme las pelotas con este tema de la embajada de México?! ¡Yo no tengo idea de temas de diplomacia! ¡Lo mío es la industria! ¡IN-DUS-TRIA!!!!! Si tienen alguna duda sobre temas de Cancillería, hablen con Talvi, o con Bustillo, que es el que tiene la culpa de que yo esté acá, o con Ache, o con Heber, o con el tarado de Maciel, pero a mí ¡no me jodan más!

De: Juan Sartori

Para: Omar Paganini

Omar, querido, ¿no te parece que el gobierno uruguayo está demasiado pegado a Ucrania? Al final, parece que el único malo de la película fuese Rusia. Ucrania está lleno de nazis. Eso habría que tenerlo en cuenta también, ¿no?

De: Omar Paganini

Para: Juan Sartori

Andá a cagar, Sartori.

De: Juan Sartori

Para: Omar Paganini

Omar, no sé por qué me respondiste así, ¡pero me encanta! ¡Ese es el tipo de políticos que necesita Uruguay! Sin vueltas, sin discursos largos y embolantes. Aún no decidí si voy a ser candidato, pero si vos aceptás ir como vice mío, yo me tiro.