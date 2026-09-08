Sumario 055 - Setiembre 2026

Editorial
- La pinza y el águila, por Roberto López Belloso.
- ¿Fue el peor?, por Grégory Rzepski.
Región
- La paradoja de Brasil, por José Natanson.
- La última oportunidad de Lula, por Juan Manuel Karg.
- Lula contra Trump, por Haroldo Ceravolo Sereza.
- La nueva caza de brujas, por Serge Halimi.
- Sea América unida, por Sofía Kortysz Vaz.
Dossier
- Militaria.
- Economía de guerra, por Joshua Rahtz.
- Rheinmetall sin control, por Thomas Schnee.
- El peso moral de fabricar armas, por Lea Fauth, Fabian Grieger, Niklas Franzen y Paul Welch-Guerra.
- La epifanía marcial de Berlín, por Pierre Rimbert.
Mundo
- Breaking Bad en el corazón de Europa, por Prune Antoine.
- Alerta roja para los opositores, por Judith Robert.
- Medio Oriente después de la guerra en Irán, por Ziad Majed.
- China a la conquista del espacio, por Lucie Sénéchal.
Temas
- El control de los cuerpos en Alemania, por Sonia Combe.
Culturas
- El cruzador de límites, por Gabriel Peveroni.
- Los fantasmas del Bois de Boulogne, por Ariel Dorfman.
- Puertas adentro, por Rafael Trejo.
- Narrativa | Junto al volcán, por Roberto López Belloso.
- Investigación | Magma y lava, por Roberto López Belloso.
- Historia | Idos y recién llegados, por Andrea Pirón.
- Ensayo | Rebeldía desde el sur, por Rafael Trejo.
- Revista | La Ballena de Papel, por Juan José del Puerto.
- Poesía | Puerta del Sol, por Roger Sacco.
- Ayudamemoria.
Laterales
- Ni los dioses, por Fernando Butazzoni.