En el marco de la firma del convenio recíproco entre la Intendencia de Maldonado y el Ministerio del Interior (MI) para la enajenación de inmuebles, el titular de la cartera, Luis Alberto Heber, anunció la ampliación del centro de videovigilancia de Maldonado a los departamentos de Rocha y Canelones.

El acuerdo será firmado el próximo miércoles 20 de julio junto al secretario de presidencia, Álvaro Delgado, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, los jefes de policía de los tres departamentos y el ministro del Interior en la Torre Ejecutiva.

Heber destacó que Maldonado es un “ejemplo” en materia de seguridad para el resto del país. “Hemos aprendido de todo el esfuerzo que desde la Intendencia se viene haciendo con las cámaras”, indicó. Maldonado posee 1200 cámaras de videovigilancia, a las que se le sumarán unas 300 más, según expresaron los jerarcas.

Aseguró que el sistema del Centro de Comando Unificado (CCU), es una “maravilla” de tecnología, ya que permite tener “ojos patrullas” a través de las cámaras, optimizando los recursos humanos y los vehículos.

Contradicciones

En otros temas, Heber brindó detalles sobre el número de cierre de bocas de pasta base en el departamento y afirmó que “dato mata relato”. Según los datos que le fueron entregados por el comando policial, en 2019 se cerraron 9 bocas de droga, mientras que en 2020 fueron 51, en 2021 pasaron a 44 y en lo que va del 2022 han sido 23 cierres.

Heber apuntó contra la gestión del Frente Amplio en el gobierno y criticó que la oposición haya atribuido la baja de delitos a la reducción de la movilidad, producto de la pandemia. “Ahora comparamos con 2022, que ya no está la emergencia sanitaria y los números de cierre de bocas siguen creciendo”, celebró.

No obstante, el ministro del Interior planteó lo contrario en una conferencia de prensa celebrada el martes pasado, en la que expresó que él “siempre” sostuvo que la pandemia “incidió” en la baja de los delitos. “La discusión es cuánto incidió. Ahora lo vamos a ver porque estamos sin pandemia”, expresó.

Las palabras de Heber generaron reacciones tanto en la oposición como en el sector del larrañaguismo del Partido Nacional. “Lo negaron durante dos años a pesar de la evidencia internacional”, apuntó el senador del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, Charles Carrera. En cambio, el nacionalista Carlos Camy manifestó: “No estoy de acuerdo con quienes afirman que el delito bajó en nuestro país gracias a la pandemia. No existen razones objetivas para señalar eso”.

El secretario de Estado declaró que el cierre de bocas de droga no sólo significa combatir el narcotráfico, sino que conlleva a un “efecto inmediato” en la baja del delito entre un 12% y un 23% en los barrios. No obstante, lamentó que el trabajo no sea “tan fácil”, ya que la policía no cuenta con allanamientos nocturnos y, para proceder, deben tener “testigos, vigilancia y pruebas”.