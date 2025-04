El actual presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, es dueño de la empresa que es socia mayoritaria de una exportadora involucrada en un escándalo de tráfico de cocaína hacia Europa, según documentos. La droga estaba escondida en contenedores de bananas y fue objeto de tres interceptaciones por parte de la Policía Nacional ecuatoriana.

De acuerdo con documentos filtrados por los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Noboa y uno de sus hermanos, John Noboa, aparecen como socios propietarios de Lanfranco Holdings SA, una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal.

A su vez, Lanfranco es la accionista mayoritaria, con el 51% de las acciones, de Noboa Trading Co., empresa atrapada al menos tres veces por traficar cocaína hacia Europa.

La conexión entre estas empresas, revelada ahora por Agência Pública, coloca a Noboa, quien busca su reelección en una segunda vuelta cerrada el 13 de abril, en el centro de la denuncia de tráfico de drogas, revelada inicialmente por la revista Raya.

“Exportó plátanos mezclados con drogas”, acusó su adversaria política

Durante el debate presidencial del 23 de marzo en Quito, Noboa fue cuestionado por su adversaria en la segunda vuelta, Luisa González, sobre una acusación de que la empresa Noboa Trading, controlada por su familia, “exportó plátanos mezclados con drogas”. El CEO de Noboa Trading es Roberto Ponce Noboa, primo del presidente.

El presidente no negó la acusación, pero intentó eximirse de cualquier responsabilidad en el crimen. “No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado con cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante la Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sigues con esa insistencia”, respondió Noboa en el debate. Sin embargo, los documentos revelan que no es exactamente así.

Las presuntas irregularidades relacionadas con el mandato de Noboa han sido objeto de controversia desde su elección en 2023. Noboa fue elegido sin declarar que es socio de una empresa, en este caso Lanfranco, en un paraíso fiscal, lo que está prohibido por ley en el país. Ahora, los datos muestran que Lanfranco es socia mayoritaria de Noboa Trading, offshore con sede en Panamá.

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador, Lanfranco posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. Y según documentos filtrados por Pandora Papers, Noboa y su hermano, John, serían los verdaderos dueños de Lanfranco.

“Confirmamos que los beneficiarios finales de la sociedad arriba mencionada son mis hijos Daniel Roy Gilchristi Noboa Azin y John Sebastian Maximilian Noboa Azin, ya que estoy dejando la sociedad para ellos, sin que ellos tengan conocimiento expreso de esto en el momento”, dice uno de los documentos fechado el 10 de junio de 2015, dirigido por Álvaro Noboa Pontón al bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede en Panamá.

Este vínculo entre Noboa y uno de sus hermanos con Lanfranco Holdings SA fue revelado en exclusividad en el diario Folha de São Paulo, a vísperas de las elecciones de 2023.

En otra serie de documentos de Pandora Papers a los que Agência Pública tuvo acceso para esta investigación aparece una copia de los pasaportes de Daniel Noboa y sus dos hermanos, cartas bancarias que certifican su vínculo con la institución financiera y un documento firmado por ellos que certifica a la empresa Alcogal como su representante legal.

Agência Pública solicitó una entrevista con el presidente ecuatoriano, tanto a los asesores de la Secretaría de Comunicación como directamente a la vicepresidenta Cynthia Gellibert. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

Los documentos de Pandora Papers son de 2015. No hay registros en la base de datos recogida en 2021 por el ICIJ que indiquen que el presidente dejó de ser propietario de Lanfranco antes de asumir la presidencia del país. Por lo tanto, la posesión de una empresa en un paraíso fiscal sería ilegal según la ley ecuatoriana, lo que podría poner en cuestión la legalidad de su mandato presidencial.

Lanfranco también posee la mayoría de las acciones de las principales empresas que componen el conglomerado Noboa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador. Estas incluyen la Compañía Agrícola Río Ventanas SA (Carivesa), Agrimont SA, Honorasa SA, Industrial Bananera Álamos SA, Agrícola La Julia SA, Bananera Las Mercedes SA, Manufacturas de Cartón, Compañía Agrícola Ángela María SA y Compañía Agrícola Loma Larga SA.

Juntas, estas empresas generan ingresos de por lo menos 450 millones de dólares, un valor que integraría el patrimonio del actual presidente y su hermano, pero que no fueron declarados cuando él se postuló a la presidencia, ya que es ilegal mantener empresas en paraísos fiscales.

En Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas, responsable por la recaudación de impuestos, la mitad del capital de los principales contribuyentes proviene de otros países. De este total, el 70% se transfiere a través de operaciones realizadas en paraísos fiscales. El imperio bananero construido por el padre del presidente, Álvaro Noboa, debe más de 93 millones de dólares en impuestos.

El tráfico de cocaína hacia Italia y Croacia

El escándalo que involucra a los Noboa con el narcotráfico, anticipado durante el debate presidencial, salió a la luz tras la publicación de una investigación de la revista Raya, el 26 de marzo. La investigación del periodista Andrés Durán muestra que Noboa Trading fue atrapada en un esquema de tráfico de cocaína con destino a Croacia e Italia.

En total, según el reportaje, se incautaron casi 600 kilos de cocaína en Ecuador dentro de los contenedores de Noboa Trading. La primera incautación fue en 2020, en medio de la pandemia de covid-19. Una operación de la Policía Nacional ecuatoriana y de la Unidad de Inteligencia Aeroportuaria incautó alrededor de 160 kilos de cocaína ocultos en costales de banana que tenían como destino final Croacia.

En 2022 el esquema fue más sofisticado: aproximadamente 320 kilos de la droga fueron encontrados en el sistema de refrigeración del contenedor, una operación que implicó la inserción de la droga en el sistema de refrigeración diseñado para evitar que los plátanos se descompongan durante el transporte. Según el reportaje de la revista Raya, el supervisor de la carga de las exportaciones de Noboa Trading era José Luis Rivera Baquerizo.

De acuerdo con el reportaje, el empleado fue arrestado y luego liberado tras la intervención del abogado Edgar Lama von Buchwald, quien en ese momento era asesor de Noboa, que era diputado. Desde entonces, la relación entre Von Buchwald y Noboa se ha fortalecido. El entonces asesor y abogado se convirtió en ministro de Salud en el gobierno de Noboa.

En 2024, ya durante la presidencia de Noboa, la Policía Nacional interceptó nuevamente un cargamento de droga en los contenedores de Noboa Trading. Esta vez, se incautaron aproximadamente 76 kilos de cocaína escondidos en el techo del contenedor que sería enviado a Europa.

Otro punto importante: el conglomerado Noboa controla la cadena de producción, no utiliza agentes tercerizados. La familia Noboa es dueña de las fincas productoras, controla la producción y cosecha de los plátanos, el transporte –cada vehículo está monitoreado por GPS– hasta la entrega a las autoridades portuarias. Incluso las cajas de cartón para el transporte de los plátanos pertenecen a la familia presidencial. Y parte de los puertos del país, que son privatizados, también son controlados por los Noboa.

Fernando Carrión, especialista en seguridad y narcotráfico, cree, sin embargo, que los narcotraficantes habrían contaminado las exportaciones de la familia Noboa. “Por la práctica del narcotráfico de contaminar las exportaciones, sería difícil decir que la familia del presidente esté vinculada directamente con el tráfico de drogas. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa”, afirma.

Tráfico & banana

El tráfico de drogas en contenedores de plátanos de Ecuador no es una novedad. Más de la mitad de la cocaína incautada en Europa se encuentra en contenedores de esta fruta. Según un informe de la Comisión Europea, el 57% de los contenedores de plátanos exportados desde Ecuador hacia Europa llegan contaminados con cocaína. Y más de la mitad de la cocaína incautada en Ecuador también se transporta en cargamentos de plátanos.

Una respuesta obvia sería un mayor rigor en la fiscalización, pero según el analista político Franklin Ramírez, profesor de sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, desde la presidencia de Guillermo Lasso, antecesor de Noboa, ha existido una estructura de connivencia, ahora heredada por el actual gobierno, entre el crimen organizado y el Estado ecuatoriano. “No hay voluntad ni del Ejecutivo ni de la Fiscalía de activar el dispositivo institucional para investigar la triangulación entre el crimen organizado, el lavado de dinero y las instituciones financieras tanto de Ecuador como de paraísos fiscales”, afirma Ramírez. “Es evidente que el lavado de dinero está vinculado con el narcotráfico”, añade.

Para Fernando Carrión, la explicación radica en el desmantelamiento del Estado ecuatoriano. “Desde 2017, con la salida del presidente Rafael Correa, prevaleció la lógica del Estado mínimo. El aparato estatal fue reducido, y el presupuesto destinado a la seguridad y al combate al narcotráfico fue drásticamente disminuido”, afirmó Carrión.

Reportajes e informes indican que Ecuador se ha convertido en un centro de distribución de drogas hacia Europa. Este nuevo protagonismo del crimen organizado ecuatoriano coincide con la firma de los acuerdos de paz en Colombia, en 2016. Con la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la presión sobre los grupos paramilitares, que también controlan el tráfico de cocaína, y el desplazamiento de las disidencias de la guerrilla a nuevas zonas de conflicto desorganizaron la ruta de tráfico establecida hasta entonces.

El país también se ha convertido en el más violento de la región. Entre 2015 y 2019, la tasa era de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, a partir de 2020, hubo un enorme aumento de la violencia: el índice casi se quintuplicó y alcanzó los 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, según la organización Insight Crime. En comparación con Brasil, la violencia en Ecuador es más del doble: en 2024, Brasil registró 18,21 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Derecha latinoamericana

Noboa forma parte de los gobiernos de derecha en América Latina que mantienen, o buscan consolidar, una relación estrecha de alineación política con Donald Trump en Estados Unidos. A pocos días de las elecciones presidenciales, CNN reveló un supuesto plan de Noboa para militarizar Ecuador con la instalación de una base militar que permitiría el libre flujo de tropas de Estados Unidos para combatir la criminalidad.

En un encuentro con Trump en Mar-a-Lago, Florida, el 29 de marzo, Noboa dijo que conversaron sobre “cooperación en seguridad”.

Si se concretara el plan, no sería la primera vez que militares de Estados Unidos reciben carta blanca para operar en territorio ecuatoriano. En 1999, durante el gobierno del entonces presidente Bill Clinton, Washington instaló una base militar en la provincia de Manta, en el Pacífico ecuatoriano. Pero la misión no duró mucho tiempo. La base fue desmantelada en 2009, durante el gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017), quien se oponía a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio. La presencia de militares extranjeros era, y sigue siendo, ilegal según la nueva Constitución aprobada durante el gobierno de Correa.

El segundo turno de las elecciones presidenciales está previsto para el domingo 13 de abril. La disputa será entre Noboa, candidato a la reelección, y Luisa González, heredera política de Correa, del Movimiento Revolución Ciudadana.