El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le dijo al director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, que su decisión de culminar con 41 contratos laborales, que corresponden a 38 personas, estaba “perfecta”, y agregó: “Tenés que sacar a alguno más”, según publicó el viernes el diario El País.

La frase causó revuelo, y ese mismo día el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) le solicitó a Lacalle Pou “que aclare los dichos que le atribuye la publicación del diario El País”. “Consideramos que la expresión representa un mensaje extremadamente grave (que no corresponde ni siquiera como humorada) cuando enfrentamos la pérdida de más de 40 contratos en plena pandemia y en el marco de una profunda crisis del sector. Estas declaraciones son más preocupantes aún al surgir cuando Sutre se encuentra en plena negociación con las autoridades del Secan”, agregó el sindicato en un comunicado.

En tanto, Lacalle Pou dijo este domingo en rueda de prensa que se trató de “una conversación privada” que un periodista “grabó”. “Yo venía entrando a ese recinto y me acerco a Sotelo para respaldar su gestión y los cambios. Si esos cambios ameritan, de alguna manera, no renovar algunos contratos, tiene el apoyo del presidente de la República y del gobierno. A eso me refería”, señaló. Agregó que la frase la dijo, pero fue “sacada de contexto”, y otra vez subrayó que hizo referencia a que “si en la gestión de los medios públicos hay que rescindir otros contratos por un cambio de política”, Sotelo “lo va a tener que hacer”.

A su vez, Sotelo dijo a la diaria que “es obvio que fue un comentario personal” y “no un acto de gobierno ni una orden”, y que no recuerda “exactamente cómo fue”, pero “no tuvo el sentido que se desprende de la publicación”. Subrayó que Lacalle Pou se acercó a transmitirle “su apoyo por las decisiones que estaba tomando”, y le dijo: “Me parece perfecto lo que estás haciendo”, por lo tanto, eso demuestra que “en ningún momento” le señaló “que había que echar” a alguien más.

“Me da la impresión de que el comentario del presidente interpreta el malestar y el juicio negativo de mucha gente con respecto a los medios públicos, pero no fue una orden ni una sugerencia. El comentario fue en ese sentido, como que podía haber sido aún mayor el cese de contratos, pero es lo que yo interpreté que me dijo en ese momento”, sostuvo el director del Secan. Además, Sotelo dijo que el comentario “no fue una broma propiamente”, y quiso decir algo similar a “me parece perfecto lo que estás haciendo, y si la lista hubiera sido más extensa nadie se hubiera sorprendido”, pero “no porque él quisiera o lo planteara, sino porque hay un juicio muy negativo en buena parte de la población”.

Emisora del Sur

A todo esto, el viernes Daina Rodríguez, presidenta de Sutre, dijo a la diaria que al sindicato le preocupaba particularmente el futuro de Emisora del Sur, que es la más afectada por las bajas y para la que hasta el momento “no se conoce el proyecto alternativo”. Agregó que Sotelo dice que mantendrá un proyecto cultural, pero en los hechos “hay una cantidad de ofertas que desaparecen y preocupa que la carrera atrás del rating perjudique el rol que tenían”.

Respecto de esto, Sotelo dijo que con Rodríguez y con el resto de la delegación del sindicato vienen hablando del tema “desde hace siete meses”. Señaló que la asignación de recursos humanos en el Secan “no se corresponde con los medios tal como son hoy”, ya que “hay un sobredimensionamiento de la radio” que “amputa cualquier desarrollo en los lugares donde la gente consume medios, sobre todo en las plataformas digitales”.

En cuanto al nuevo proyecto de Emisora del Sur, Sotelo sostuvo que “va a ser una radio con una programación, si se quiere, para un público muy segmentado, pero promoviendo debates y programas que analicen los grandes temas contemporáneos, además de programas culturales, algunos de los cuales continúan”. Por último, dijo que “si no continúan los programas, continúan los conductores, porque es gente muy valiosa”.