José María Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), publicó este viernes una carta pública en la que critica el accionar del foro internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) –una entidad que agrupa a numerosos ex presidentes derechistas iberoamericanos– por haber emitido un comunicado en el que cuestionan el accionar de la Justicia en relación con la reciente detención del ex gobernante colombiano Álvaro Uribe. Esa declaración está firmada por 21 ex gobernantes, entre ellos el uruguayo Luis Alberto Lacalle, el español José María Aznar, el costarricense Óscar Arias, el argentino Mauricio Macri, el paraguayo Juan Carlos Wasmosy, el colombiano Andrés Pastrana, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, y el panameño Ricardo Martinelli.

Vivanco, abogado chileno de 59 años, expresó en su carta que la declaración de IDEA publicada el 10 de agosto “está plagada de errores fácticos y fomenta los recientes ataques contra la independencia judicial en Colombia”. Allí los ex gobernantes declararon su “solidaridad personal con el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, sujeto de una medida restrictiva de libertad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a propósito de una controversia política con otro senador de Colombia, que ha sido judicializada”.

Ante esta afirmación, Vivanco respondió que esa afirmación es inexacta, porque “el ex presidente Uribe fue detenido con motivo de una investigación judicial por los delitos de ‘soborno a testigo’ y ‘fraude procesal’ en el marco de una presunta manipulación de testigos, y no se trata de ‘una controversia política’”.

En la carta de IDEA, se dice además “que la democracia y el Estado de derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan o manipulan la garantía y tutela universal de los derechos humanos”. Los firmantes agregan: “Alertamos a la opinión pública y a los gobiernos libres de Occidente sobre una deriva global que ha de frenarse de manera responsable y oportuna, y que busca comprometer los activos de su patrimonio intelectual”.

Ante esto, el director de HRW realizó un detallado análisis del proceso jurídico que llevó al dictamen de la Justicia colombiana de detener a Uribe. Finalmente, el jurista chileno advirtió a IDEA que con su declaración “no ayuda a fortalecer el Estado de derecho en Colombia. Por el contrario, fomenta los ataques del ex presidente Uribe y su grupo político a la independencia judicial del país”.