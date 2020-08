“Yo no me quiero meter e camisa de once varas y andar pronunciándome sobre iniciativas de las que no tengo el conocimiento exacto”, dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga este viernes sobre la iniciativa del senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto,CA) que propone que la Fiscalía General de la Nación pase a ser órgano colegiado. Además, el ministro dijo que no se pronunciaría sobre la actuación del fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una conferencia en el departamento de San José, según publicó en su página web el medio San José Ahora.

En tanto, senador del Partido Nacional (PN), Jorge Gandini, dijo este viernes que el pedido del senador Manini de “reinstalar la ley de Caducidad” no está en la agenda del gobierno. “Es un tema al que todos tienen derecho a plantear, la iniciativa en materia política, legislativa todo la tenemos, pero es un tema que no está en la agenda de la coalición de gobierno […] Veremos si en algún momento se formaliza el planteo, hoy no está, lo miramos con atención pero no lo vamos a discutir porque no está en nuestra agenda ni en nuestras prioridades”, dijo en declaraciones a radio Universal.

El senador nacionalista aseguró que lo sorprendió y que se enteró por la prensa del planteo del líder de CA: “No tengo elementos para hacer análisis”. Además afirmó que tampoco está en la agenda modificar la Fiscalía Nacional de la Nación.

En julio los legisladores de CA Eduardo Lust y Guillermo Domenech entregaron al director general de Presidencia, Hebert Paguas, una carta dirigida al presidente en la que solicitan la renuncia del fiscal de Corte, Jorge Díaz. El jueves pasado en una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, Manini volvió a arremeter contra el fiscal, y este viernes el senador de CA manifestó su intención de derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad.