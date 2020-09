Como era de esperar, Guillermo López fue electo intendente de Florida. Ya casi sobre las 22.00, y mientras sus militantes aguantaban la lluvia frente a la sede central del comando de campaña, el ingeniero civil, de 43 años de edad, oriundo de Cardal, salió a celebrar la continuidad de un ciclo que se inició en 2010 con la administración de Carlos Enciso, de la cual él fue director de Obras desde 2014. Enciso, líder de la agrupación Manuel Oribe, no pudo ser candidato este año por ya haber sido reelecto en 2015. Ni siquiera pudo estar en la campaña, impedido por ocupar el cargo de embajador de Uruguay en Argentina. De hecho fue la primera vez, desde 1989, que Enciso no estuvo en una hoja de votación del Partido Nacional (PN) en Florida.

“Desde cada punto del departamento llegó el mensaje que tenía que llegar: a Florida la seguimos construyendo juntos”, dijo López, eufórico, subido a la caja de una camioneta y munido de un micrófono, frente a más de un centenar de militantes que lo vitorearon primero a él y acto seguido a Enciso. Enfatizó que la votación obtenida este domingo no era otra cosa que el respaldo “a una gestión que ha sido histórica, de Carlos Pájaro Enciso, durante diez años”.

A esa altura de la noche, y de acuerdo a los datos del centro de cómputos de la Agrupación Manuel Oribe, la diferencia entre el PN y el segundo más votado, el Frente Amplio, rondaba los 7.000 votos, en un electorado de 58.000 y habiendo sido escrutados 45.000. La diferencia se registró en el interior del departamento. Sobre las 23.00, la Corte Electoral mostraba los resultados parciales en base a 37.375 votos escrutados, con el PN alcanzando prácticamente 50%, el FA 33%, el Partido Colorado 8% y Cabildo Abierto 2%.

El delfín

Guillermo López Méndez fue el elegido de Enciso para sucederlo en la comuna, pese a que varios de sus dirigentes cercanos aspiraban a llegar, con el respaldo del líder, al sillón del edificio de la calle Independencia. Con el avance de su administración, el ahora embajador fue preparando el discurso a un futuro sin él. Lo que en los primeros años fue –incluso en la folletería oficial de la Intendencia de Florida– “gestión Enciso”, en el segundo mandato se transformó en “equipo Enciso”. La idea de “el equipo del Pájaro” fue una constante durante la campaña.

“Este es un equipo. Es un equipazo. El Pájaro, en esa apertura, lo que generó fue que todos crezcamos”, dijo por la noche en rueda de prensa, antes de salir a dar el mensaje a los militantes. Junto a él estaba el otro candidato del PN, Fernando Pérez D’Auria, sobre quien ya dio señales de intentar sumar al equipo. Pérez D’Auria fue proclamado candidato fundamentalmente con votos aportados por convencionales de la propia Agrupación Manuel Oribe, en una instancia que evitó la candidatura de Cayetano Stopingi, ex alcalde de Sarandí escindido de la agrupación de Enciso.

La derrota

“Perdimos, está claro”, comentó a la diaria el ex diputado Álvaro Vega, uno de los tres candidatos del Frente Amplio (FA), junto al edil Eduardo Riviezzi y la docente Mariana Lorier. “Dimos una batalla basada en la dignidad. La gente eligió. No hay mucho más para hacer. Las causas justas no siempre ganan, pero vamos a seguir”, añadió.

De acuerdo a los datos primarios, Vega fue el frenteamplista más votado, seguido por Mariana Lorier, una figura propuesta “con proyección a futuro”, según dijo ella misma este domingo a la diaria mientras hacía la cola para sufragar. “Más allá de los resultados, la idea es proyectarnos a futuro. Eso es lo fundamental. Llegué para quedarme. Es parte de la renovación que muchos frenteamplistas han estado pidiendo”.