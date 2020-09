Este martes el presidente Luis Lacalle Pou tiene una nutrida agenda en el departamento de Rocha. A las 10.30, en Rocha Athletic Club, junto al ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunciará la instalación de un hotel cinco estrellas –con casino– en la costa; a las 13.00 estará en el Centro Auxiliar de Lascano por la entrega de una ambulancia; y dos horas más tarde asistirá a la entrega de “material hospitalario” en el Centro Auxiliar de Chuy. Este itinerario se puede leer, además de en la página web de Presidencia, en un anuncio que compartió en sus redes el ex senador José Carlos Cardoso, uno de los candidatos por el Partido Nacional (PN) a la intendencia de Rocha. El anuncio tiene los colores nacionalistas y dice “José Carlos Cardoso intendente, lista 71”.

Esto no fue visto con buenos ojos por Martín Rodríguez, candidato a la intendencia de ese departamento por Cabildo Abierto (CA), que compite bajo el lema del PN. En diálogo con la diaria, Rodríguez sostuvo que el acuerdo que tienen con Lacalle Pou es que los tres candidatos del PN –el tercero es el diputado blanco Alejo Umpiérrez– “tienen el mismo trato”, por más que Cardoso “quiera apropiarse del presidente”. Subrayó que Lacalle Pou como presidente representa a “todos los uruguayos”, por lo tanto, “no corresponde que nadie se lo apropie, ni siquiera los tres candidatos de la coalición”.

“Estoy seguro de que el presidente no va a hacer ninguna diferenciación, ni siquiera entre los candidatos de la coalición y los que no sean de la coalición. Lo que pasa es que se quiere sacar ventaja política en un momento bastante especial, porque cuando venga el presidente vamos a estar a dos semanas de la elección”, indicó. Rodríguez agregó que a él “nadie” le avisó de la agenda del presidente y que para informarse sobre ella tuvo que escribirle al secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez. Para el candidato eso demuestra que el presidente hará una visita “no política”.

Rodríguez sostuvo que Cardoso “quiere sacarle provecho” a la visita presidencial y que hay “picardía política de querer traer agua para el molino”. “Los candidatos del PN quieren apropiarse con picardía de que viene el presidente, pero el presidente no es del PN sino de todos, ni siquiera de la coalición”, finalizó.

Consultado por la diaria, Cardoso respondió: “Yo creo que es totalmente legítimo que venga el presidente y hagamos campaña; yo voy a hacerlo, por supuesto. Yo no promoví la venida de Lacalle. Es él el que decidió venir, y por supuesto que lo estoy aprovechando, si es mi presidente, ¿cómo no lo voy a aprovechar?”.

Además, Cardoso concuerda con Rodríguez en que Lacalle Pou es el presidente de todos los uruguayos, “incluso de él”, por lo tanto, se pregunta por qué no lo aprovecha también el candidato de CA. “¿Por qué no lo aprovecha él si también es su presidente? Yo, totalmente. La venida del presidente me viene bárbaro. Si Martín no lo utiliza es problema de él”, finalizó.

“Camarón que se duerme...”

A todo esto, los tres candidatos del Frente Amplio en Rocha, Aníbal Pereyra –que busca la reelección–, Artigas Barrios y Mary Urse, emitieron un comunicado este domingo de noche en referencia a la iniciativa de instalar un hotel costero. “En la convicción de que esta decisión, que celebramos, no está condicionada al resultado de las próximas elecciones departamentales, aseguramos el apoyo del gobierno departamental en todo lo que sea necesario para lograr la concreción de esta iniciativa”, se señala.

En diálogo con la diaria, Pereyra dijo que el martes los tres candidatos estarán presentes en la conferencia de las 10.30. En cuanto a la publicación de Cardoso, desestimó que esté aprovechando la llegada de Lacalle Pou, ya que “ha sido el candidato del PN que ha mantenido la vara más alta en cuanto a lo que ha sido en las últimas semanas el nivel de confrontación y de agravio”. “Fue el único candidato del PN que ha tenido una actitud diferente, de discutir proyectos y propuestas, y no de spots publicitarios, como hay algunos, para instalar una campaña negativa”, finalizó.

Por último, en filas del Partido Colorado de Rocha no se quiso opinar sobre el anuncio de Cardoso, pero se señaló que Rodríguez, el candidato de CA por el PN, hace pocos días hizo campaña junto con Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR. Consultado por la diaria, Rodríguez dijo que él fue el que hizo “toda la gestión” de llevar MEVIR a Castillos con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –que está a cargo de la cabildante Irene Moreira– y que “no iba a permitir que utilizaran” su trabajo “para hacer campaña para otros”.

Aseguró que eso fue “otra picardía política”, ya que Umpiérrez fue el que llevó a Delgado a Rocha, e iba a decir “que la gestión es de él”. “Entonces, me le aparecí. Hice un flyer diciendo que iba a ir yo, para que no pasara lo mismo que quieren hacer con el presidente [Lacalle Pou]. Tienen la misma picardía José Carlos y Alejo. Por eso, cuando me traen al presidente de MEVIR a anunciar algo que yo hice y no me invitan, me invito yo. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, finalizó.