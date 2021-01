Como consecuencia de la pandemia generada por la covid-19, este año el movimiento Un Solo Uruguay (USU) realizará su ya tradicional acto de enero de una manera diferente. La organización decidió no concentrarse, como lo venía haciendo en Durazno, y en su lugar hará una transmisión en vivo por redes sociales, en la que leerán una proclama. La convocatoria es para hoy a las 18.30 y estiman que durará entre una hora y media y dos.

Marcelo Nougué, integrante de USU, dijo a la diaria que, a pesar de que hubo un cambio de gobierno, “los problemas estructurales del país vinculados a la falta de competitividad y los altos costos del Estado hacen que tengamos déficit fiscal, tarifas altas y endeudamiento”

El integrante de USU aseguró que, más allá de la coyuntura de la pandemia, “en la que se está invirtiendo 650 millones de dólares, el presupuesto nacional se va a mantener y se piensa aumentar un poco a lo largo del quinquenio. Además, si se usa el atraso cambiario para combatir la inflación. Las perspectivas para la generación de empleo y para la inversión siguen siendo igual” a la del gobierno anterior.

Nougué dijo que en el primer año de gobierno, cuando se votaron el Presupuesto y la ley de urgente consideración (LUC), “se perdió la oportunidad de trabajar en una buena reforma del Estado para bajar sus costos. Por eso no vemos una buena perspectiva de cambio en los problemas estructurales”.

Sobre el decreto de austeridad que limitó el ingreso de funcionarios a un tercio de las vacantes, dijo que lo que hay que evaluar son todos los sueldos que se pagan, sea a funcionarios, a través de ONG, de cooperativas o de contratos de servicios profesionales. “Sea como empleado público o como ONG, el sueldo se paga igual. Por ahora uno no ve grandes cambios, tal vez es una modificación que va a tener efecto en 20 o 30 años”, dijo.

Si bien Nougué aseguró que este gobierno no los trata como “oposición”, comentó que tienen “cero contacto e interacción con el Ejecutivo”.

Contó que antes de que arrancara el período tuvieron una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y varios de sus ministros, el 7 de enero de 2020, y “salimos con la expectativa de que íbamos a ser más escuchados, que íbamos a interactuar y trabajar, pero la realidad es que eso no ocurrió. Este gobierno no nos pone como oposición, pero no nos da mucho espacio para interactuar”, afirmó. El integrante de USU dijo que la única reunión después de que el gobierno asumió fue con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, oportunidad en la que le entregaron un documento con 11 propuestas que no sólo incluía al sector agropecuario sino a otras áreas, pero no tuvieron respuesta.

Con relación a la modificación del cálculo del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS), Nougué dijo que el movimiento no está de acuerdo.

“El objetivo del cambio está totalmente en contra de lo que planteamos, porque el objetivo es sostener la recaudación, mientras que nosotros proponemos que lo que hay que hacer es apretar al Estado. El Estado nos sigue pidiendo a los uruguayos que demos un poquito más porque precisa plata, y nosotros lo que queremos es que el Estado gaste menos”, aseguró Nougué.

El integrante de USU aseguró que la medida está en sintonía con otras ya tomadas, como la suba de tarifas. “No nos parece correcto, hay que sentarse a pensar cómo uno quiere el Estado y ver qué gastos hay que sacar, cerrando oficinas que no aportan nada o eliminando todo lo que sea burocracia y genere costos para los uruguayos”, comentó.

Sin problemas por la pandemia

El agro no fue uno de los sectores afectados por la pandemia, siguió trabajando todo 2020 y continúa en 2021, sin embargo Nougué afirmó que tiene dificultades que se arrastran de otros años y problemas recurrentes, como el de las sequías. “Las empresas que cerraron no fue por la covid, sino porque estaban fundidas. Ese proceso sigue, los tamberos siguen teniendo los mismos problemas”.

Sobre la agricultura dijo que tienen una “zanahoria adelante”, que es el precio de la soja (ahora está a 500 dólares la tonelada), pero muchos productores no saben si van a llegar a la cosecha de mayo por el déficit hídrico. “En un año de sequía vaya uno a saber el rendimiento que habrá, y los productores no quieren vender de manera anticipada porque no saben lo que van a cosechar. Si no llegan a cubrir el contrato tienen que poner plata arriba. Hoy el endeudamiento del sector agrícola sigue siendo altísimo”, aseguró.

Uno de los temas del documento presentado por USU al gobierno fue el de la sequía; el movimiento propuso que la declaración de emergencia no dependa del ministro de Ganadería, sino que sean técnicos los que la determinen: “Así como está el Sistema Nacional de Emergencias, que cuando sube un río decide evacuar a la gente, que en la sequía [pase algo similar y] se puedan aplazar vencimientos o se habiliten créditos. Además, planteamos apoyos para sistemas de riego, generación de campos de reserva de comida dentro de las áreas que Colonización tiene sin asignar [colonos]. Ese documento cayó bien, pero nadie hizo nada”, sostuvo.

Una de las cosas que el integrante del USU sí considera que cambiaron es la seguridad. “No hicimos público ese documento porque hablaba de temas estratégicos”, no sólo para la seguridad en el medio rural sino también para las ciudades. Nougué opinó que se ven más policías. “En las ciudades del interior y en el medio rural la presencia policial era casi nula y ahora se ven más, se empezaron a abrir comisarías y eso permitió que el abigeato bajara, aunque sigue siendo un problema”, comentó.

Además de la convocatoria de hoy, USU está tomando otras iniciativas, como postularse a la elección de los directores del Banco de Previsión Social (BPS), que se realizará en noviembre. USU definió que para el orden empresarial se presentará a varios candidatos, como por ejemplo José Pereyra (actual presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado y directivo de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este). El movimiento no sólo presentará candidatos en representación de los empresarios, también lo hará en representación de los trabajadores y jubilados. Sobre esta decisión, Nougué reiteró que quieren pasar de la protesta y la propuesta a gestionar de acuerdo a lo que creen que hay que hacer, y “el espacio natural son estos lugares. Queremos demostrar que se puede gestionar de manera diferente, se puede ser austero sin perder nada en el camino y que hay que ser transparente en la información. Queremos ponerle nuestra impronta al BPS”.

El integrante de USU dijo que además participarán en las elecciones de los organismos de la salud. La Junta Nacional de Salud y el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) están integrados por representantes de organizaciones representativas de trabajadores y usuarios de la salud. Hasta el momento, no se ha reglamentado la forma en que se eligen esos representantes y, de hecho, lo que ha ocurrido es que las organizaciones postulan candidatos, que son elegidos por el Poder Ejecutivo; en el caso de ASSE, además, requieren venia parlamentaria.