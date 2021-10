El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este sábado de la inauguración de las obras de pavimentación de los accesos al puerto de Nueva Palmira, en Colonia.

En rueda de prensa dijo que la apertura de las fronteras no tendría por qué suponer un aumento en los casos de covid-19, ya que las personas que ingresen tienen que estar vacunadas 15 días antes de entrar al país. De todas formas dijo que “lo primero es cuidarse, no hay misterio, y cuidarse es vacunarse”.

El presidente comentó que las autoridades del Ministerio de Salud Pública le transmitieron que las personas con más problemas con la enfermedad, en su mayoría no están inmunizadas.

“Cuando uno ve la gente que está contagiada, la que está internada y los fallecimientos, notoriamente hay mayoría es gente que no está vacunada. Hay otras personas que tienen una enfermedad anterior o un padecimiento que lamentablemente colabora con la enfermedad”, dijo Lacalle Pou.

La apertura de fronteras “no debería cambiar sustancialmente el tema sanitario, sí debería cambiar lo que todos estamos esperando [...] que es que ésta sea una temporada de recuperación turística. Según me dicen operadores turísticos de esta zona, del este y el litoral, se está demostrando un gran interés, a pesar de la gran diferencia en el tipo de cambio”, expresó, y agregó que con los operadores también conversó sobre los precios: “No hay que subirse al caballo, si esta es una temporada de recuperación, lo importante es que venga la mayor cantidad de gente”.

Con relación al puerto de Nueva Palmira dijo que “hay un interés de las provincias del litoral argentino de colaborar en la navegación del Río Uruguay”, además de sectores de Río Grande del Sur que también estarían interesados en usar transporte fluvial.

“La madre naturaleza hizo hace poco tiempo que la hidrovía Paraguay-Paraná tuviera la seca más importante de los últimos años y se torne casi innavegable en algunos de sus tramos”, por esto, dijo, el Río Uruguay “puede ser una necesidad para la navegación”. “Yo creo que el Puerto de Nueva Palmira y algunas zonas de Soriano pueden tener desarrollos portuarios importantes porque hay cuatro elementos fundamentales.

Para el presidente esos cuatro elementos son: la naturaleza, ya que si no hay profundidad no se puede pensar en un puerto; la infraestructura, “que se construye desde hace muchos años y que estamos construyendo”, tanto a través de inversiones públicas como privadas; las certezas jurídicas, “acá en Uruguay sabemos que las leyes se cumplen y los gobiernos se terminan y que se respeta lo pactado, eso en el mundo moderno es importantísimo”; y la gente, que es “laburante, que empuja el carro, quiere emprender y que llegue gente al país a inmigrar y hacer inversiones”. “Esas cuatro cosas en el mundo globalizado son fundamentales”, aseguró.

Toma sancionado El presidente de la República fue consultado por el caso de Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia durante el último mandato de TabaréVázquez, que fue sumariado por presuntas irregularidades durante sus viajes en misiones oficiales. El País informó este sábado que el Poder Ejecutivo resolvió aplicar la máxima sanción, que es la suspensión por seis meses en el ejercicio del cargo, con retención de haberes. "Se instruyó un sumario y se hizo una recomendación jurídica, la sanción más importante que se podía aplicar era la de falta grave, esa era la recomendación y el gobierno actuó en consecuencia”, dijo Lacalle Pou. Toma fue investigado por irregularidades en las misiones oficiales al exterior. Los viajes realizados por Toma fueron el marco de las causas Plan Cóndor y Aratirí, durante 2018 y 2019, con el acompañamiento de una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El exsecretario de Presidencia dijo a principios de este año que la investigación se trataba de una persecución por parte del Ejecutivo.

En defensa de la LUC

En diálogo con la prensa el presidente defendió varios artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum. Reiteró que a 15 meses de aprobada la LUC no ha generado prejuicios, y sí beneficios: “Notoriamente en seguridad. La Policía sentía que no tenía ningún tipo de respaldo”. Con relación a las cifras de seguridad dijo que habrá que comparar con otros países si la pandemia influyó, pero “los registros son otros, en eso no podemos volver atrás, hay que defender la libertad de los uruguayos”.

Lacalle Pou se detuvo en lo que establece la LUC sobre los alquileres, un proyecto que había presentado en 2007 siendo legislador. Dijo que está pensada para las personas que no tienen la certeza de alquilar por uno o dos años. “Si yo y alguien de ustedes nos conocemos, o queremos establecer una negociación de arrendamiento por la que si no me pagás te vas, a eso le dimos un formato legal”. El presidente dijo que aún sigue vigente la ley 14.219, Ley de Arrendamientos, pero que ahora hay una herramienta para que pueda alquilar una persona sin garantía con seguridad para el propietario que puede recurrir a un desalojo express. “Es una muy buena herramienta, no sé cuánta gente la va a usar, pero como herramienta es buenísima”.

Sobre “el famoso tema de los piquetes y las ocupaciones: el derecho a huelga a esta altura nadie lo discute, hay que defenderlo, el día en el que no se pueda protestar es el día en el que la democracia no es plena. Ahora, el día en el que yo no pueda entrar a trabajar ese día tampoco hay democracia plena, porque la libertad del reclamo de la huelga no está por encima del derecho al trabajo. [...] Es un equilibrio de derechos que fortalece la libertad”, opinó.

Con relación a la inclusión financiera dijo que la mayoría de las personas van a seguir usando la tarjeta, pero aseguró que hay zonas en las que no hay cajeros. “Dicen que la gente va a pagar en negro, no: está el Banco de Previsión Social, hay información cruzada. Miremos la ley no por la patología sino por la libertad que genera”.

Sobre su rol en la campaña, Lacalle Pou dijo que como presidente tiene la obligación de defender un texto legal que impulsó el gobierno, “por supuesto dentro de lo que la Constitución y la ley habilita al presidente de la República, yo no puedo ir a actos partidarios, y no puedo hacer menciones político-partidarias”, acotó.