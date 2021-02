El jueves por la tarde se reunió por primera vez el abogado Juan Ceretta con Ana Claudia Bustamante, madre de Ángel Acosta, una de las tres víctimas fallecidas mencionadas en el informe del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentado a la Fiscalía de Treinta y Tres, que denuncia la existencia de una red de explotación sexual en ese departamento. “Todo el relato que ella nos hizo da cuenta de que hay una organización con una finalidad que surge incluso del informe del INAU vinculado con la muerte de Ángel y de otras chiquilinas”, manifestó el abogado. También declaró que desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República se la va a “apoyar en todo lo que tenga que ver con el esclarecimiento de cualquiera de estos hechos: ya sea la situación puntual de Ángel como la situación más global”.

El viernes a las 10.00, Bustamante fue citada a la Fiscalía de Treinta y Tres para brindar su testimonio. En ese momento se enteró de que hubo una investigación sobre el caso de su hijo y que cerró el 19 junio de 2020. Ángel Acosta falleció a los 14 años, el 25 de setiembre de 2019. Según cuenta su madre, un hombre fue a su casa y se lo llevó, pese a su insistente negación. Su cuerpo fue hallado 12 horas después en una cantera del barrio Abreu, en Treinta y Tres. El adolescente se encontraba con seguimiento del INAU por oficio judicial.

El abogado expresó que la citación fue para “averiguar si Ana sabía algo de la situación de explotación sexual, ya que había salido en prensa”, y se le informó que “el caso de su hijo estaba cerrado y que si quería algo más sobre su hijo necesitaba un abogado”. Las preguntas giraron en torno a información que ella no tenía, como el nombre de otras adolescentes implicadas.

Ceretta manifestó que buscarán reabrir el caso y “arrojar luz sobre todo este tema”. “Por ahora no adelantamos estrategia porque no la tenemos, y hasta no saber más sobre la corrupción que puede haber”, sumó. “Nosotros la incentivamos a que diera toda la información para un mejor esclarecimiento del caso de Ángel, pero también le dijimos que estaba bueno que pusiera en conocimiento todo el entorno de la vida de él en ese momento, porque podía ilustrar sobre otros puntos de las investigaciones relacionadas con la denuncia del INAU”, expresó Ceretta. Añadió que la semana entrante se comunicará con la fiscalía del departamento para pedir acceso a las carpetas fiscales para “ver por dónde viene la investigación”.

El abogado declaró que en el relato de Bustamante “aparecen un montón de omisiones por parte del Estado”: “Primero, una ausencia absoluta de control sobre la actividad que desarrollaba Ángel; no es admisible que un chiquilín que está a cargo del INAU tenga esa vida que tenía”, y agregó que “hay irregularidades por todos lados”.

Ceretta fue consultado sobre el accionar policial el día en que falleció Ángel. Ana Claudia explicó que intentó hablar con funcionarios del Ministerio del Interior para saber qué pasó con su hijo y la respuesta fue: “No podés hacer nada porque fue un accidente”. El abogado entiende que “seguramente la Policía no hizo un buen trabajo o hay alguna situación de corrupción, eso no lo sabemos”, pero “errores, por lo menos, hay por todos lados”.

La madre también contó que no se le notificó que se le hubiera realizado una autopsia a su hijo. Ceretta explicó que al estar bajo la tutela del INAU, la institución era la encargada de dar el consentimiento para que se realizara el procedimiento. Entiende que “hay una situación bastante rara que es que, ante la muerte de un adolescente en esa circunstancia, lo lógico era pasarlo a forense para hacerle una autopsia”. Sostuvo que van a averiguar cómo se archivó, quién extendió el certificado de defunción de Ángel y qué puso allí. “Tiene que haber puesto ‘muerte accidental por ahogamiento’, pero ¿con base en qué? El INAU tendría que haber dado consentimiento para que le realizaran la autopsia”, agregó. Explicó que en caso de que se hubiese realizado, la institución también estuvo omisa al no notificar a su madre.

“Vamos a tener que ir, verificar todo lo que está en la carpeta, todo lo que está en el expediente que en su momento hubo sobre la muerte de Ángel, y con esa información sobre la mesa sacar conclusiones”, contó Ceretta, y agregó: “Vamos a apoyar a esta mujer e intentar escarbar esta trama oculta que parece haber”.