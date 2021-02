Pocas horas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informara los resultados oficiales de las elecciones del 7 de febrero, tras lo cual quedó confirmado que Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta prevista para el 11 de abril, la Fiscalía ecuatoriana emitió una orden que dispuso el registro, la retención y la recolección de la información de la base de datos del sistema informático electoral.

Esta acción desencadenó una ola de reacciones que enseguida hizo que el CNE reinstalara su sesión y dijera que se estaba trabajando por la transparencia del proceso electoral, según informó el portal Pichincha Comunicaciones.

El anuncio se hizo mientras circulaba información de que supuestamente se había retirado la seguridad policial de la entidad electoral, lo que motivó mensajes de Arauz y Lasso en sus cuentas de Twitter.

“Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?”, escribió Arauz. Por su parte, Lasso expresó: “Se ha retirado parcialmente el resguardo policial al CNE. Han intervenido algunas autoridades ajenas al proceso”.

Arauz, de 36 años y candidato afín al expresidente Rafael Correa, ayer realizó una conferencia de prensa en la que acusó a la Fiscalía General del Estado de intentar “que se posponga o se cancele la segunda vuelta” presidencial.

“Los ecuatorianos no aguantamos más este gobierno y no vamos a aceptar que se extienda el mandato del señor Lenín Moreno y la segunda vuelta electoral debe realizarse el 11 de abril sin falta. No queremos que el señor Lenín Moreno siga en el gobierno después del 24 de mayo. Ese día debe asumir el nuevo gobierno democráticamente electo”, afirmó Arauz.

Mientras tanto Yaku Pérez, candidato del Movimiento Pachakutik, mantiene su posición de que existió fraude en su contra y desde su sector político se anunció que se presentará una impugnación de los resultados de las elecciones ante el CNE.