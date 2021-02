El Plenario del Frente Amplio (FA) deberá definir el próximo fin de semana si las elecciones internas de esa fuerza política se postergan para el segundo semestre del año, aunque entre sectores políticos y bases ya existe consenso en la inviabilidad de que la contienda electoral se realice en mayo, debido a la situación que vive el país por la pandemia.

Además de las elecciones, en las que se elegirán las autoridades nacionales y de los 19 departamentos del FA en el país, la fuerza política realizará un congreso previamente que también estará incluido en el cronograma de actividades a posponerse, en la medida en que implica la reunión de cientos de militantes. Entre otras cosas, ese congreso servirá para cerrar el proceso de autocrítica que el FA viene realizando tras perder las elecciones nacionales de 2019. El tema, no obstante, también estará sobre la mesa en el plenario del sábado 27 de febrero.

Con base en los acuerdos internos, la presidencia del FA propuso ayer a la Mesa Política posponer las elecciones internas a un día a definir entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre, aunque la fecha exacta podrá sufrir modificaciones en función de lo que ocurra con la campaña de recolección de firmas para llevar a referéndum la ley de urgente consideración (LUC), que es apoyada por el FA. En caso de conseguir las firmas alcanzadas, la fuerza política buscará una fecha para sus elecciones que no se superponga con el día en el que la Corte Electoral llame a la consulta popular por la LUC.

Otro tema que genera incertidumbre en la interna del FA es la continuidad de Javier Miranda en su presidencia. El actual presidente había dicho que culminaría su mandato una vez finalizado el cronograma original (en mayo) y todavía no está claro qué pasará entre mayo y la fecha de la elección. La semana pasada, en una entrevista con la diaria, Miranda dijo que respetaría el cronograma originalmente establecido (que implica que su mandato vaya hasta mayo), “porque esa es la decisión de la fuerza política”. “No desconozco que hay personas, sectores, actores que están proponiendo que sería más adecuado revisar ese cronograma. Hoy no hay decisión de cambio de cronograma, y a eso me atengo”, dijo Miranda en esa oportunidad.

Fuentes de la Mesa Política sostuvieron que el presidente del FA no abordó el tema ayer y que incluso fue consultado al respecto pero respondió que no era el momento para hablar de eso. En la interna de la fuerza política hay quienes creen que Miranda no dará un paso al costado y otros que apuestan a establecer una conducción colectiva de transición hasta las elecciones.