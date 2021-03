El presidente argentino, Alberto Fernández, dio una entrevista en la noche del sábado al canal C5N, en la que opinó sobre el cruce que tuvo con el presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre virtual del Mercosur de este viernes 26. Opinó que su par uruguayo “se destempló. Si alguien perdió la templanza en su discurso fue él”. Fue, dijo, “tan poco feliz, tan poco educado”, y en referencia a las críticas que recibió en Argentina contó que lo que “más me impresiona es que digan que el patotero fui yo”.

Fernández afirmó que le sorprendió el tono del discurso de Lacalle Pou, y lo comparó con el de Jair Bolsonaro, que “fue muy cuidadoso con sus palabras. De repente salió Lacalle con un discurso absolutamente, a mi juicio inusual, fuera de lugar, y la verdad yo soy el presidente de Argentina y no tengo porqué soportar que a mi país lo llamen 'lastre', sea un uruguayo o sea cualquiera”. Añadió que Lacalle Pou fue “inusualmente agresivo” y contó que no hablaron después del entredicho.

“Quiero que sepan todos que no voy a dejar que traten así a la Argentina en un grupo regional como es el Mercosur y tampoco trataría así a ningún país del Mercosur, yo no trataría así a nadie”, “como presidente de Argentina es muy difícil que me quede callado si alguien está diciendo que nosotros somos un lastre”, señaló.

De todas formas, consideró que lo que pasó en la cumbre fue “un incidente, que pasará”, y se mostró confiado en que la unidad “no corre riesgo”.

Las declaraciones que generaron esta polémica fueron realizadas este viernes, cuando se celebraron los 30 años del Tratado de Asunción que fundó el Mercosur. En el encuentro Lacalle Pou dijo que el bloque es “un lastre”.

El presidente de Uruguay dijo que “es el momento de avanzar juntos, obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional, lo que no puede ser es un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corsé en el que nuestro país no se pueda mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes sobre la flexibilización, o distintas velocidades, veamos el concepto, pero Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional”.

Ante este discurso Fernández respondió: “No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur, es un honor estar trabajando junto a ustedes, tengo la misma esperanza que tuvieron los fundadores del Mercosur de poder avanzar y trabajar conjuntamente, y creo que lo podemos hacer. En circunstancias difíciles, obviamente, condiciones que no son exactamente las mismas, pero respetándonos, respetándonos mucho y agregó que si el bloque es un “lastre”, “que tomen otro barco”.