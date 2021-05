Bruno Covas, de 41 años, falleció este domingo a causa del cáncer que padecía desde hacía dos años. Covas, integrante del centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña, asumió la alcaldía de la ciudad más grande del país en 2018, cuando João Doria se presentó como candidato a la gobernación del estado, y el año pasado fue reelecto en el cargo.

Luego de altibajos en su salud, en las últimas semanas Covas había pedido licencia y su cargo había sido asumido por el vicealcalde, Ricardo Nunes. El viernes, el parte médico emitido por el equipo del Hospital Sirio Libanés de San Pablo que trataba a Covas del cáncer digestivo que padecía, que ya se había expandido a los huesos y también al hígado, comunicó que el estado del político era irreversible, por lo que la noticia de su muerte, lamentada en las últimas horas por personalidades de todos los sectores políticos brasileños, no fue sorpresiva.

Siguen las investigaciones en el Senado

El senador Omar Aziz, quien presidente la comisión que está investigando en el Parlamento la gestión de la pandemia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, dijo que el vicepresidente, Hamilton Mourão, podría ser citado a declarar por haber sido una de las personas que recibieron el ofrecimiento de vacunas contra la covid-19 por parte del laboratorio Pfizer, que fue rechazado el año pasado por el Ejecutivo brasileño.

En una entrevista publicada por Folha de São Paulo, Aziz expresó que la citación de Mourão dependerá del testimonio del exministro de Salud Eduardo Pazuello, quien comparecerá ante la comisión el miércoles. “Estoy haciendo una advertencia. Porque la persona más interesada en comprar una vacuna tenía que ser el ministro de Salud. Dependerá, si dice la verdad, por qué no llamó, por qué no respondió al ofrecimiento de Pfizer”, dijo Aziz.

Sobre el trabajo realizado por la comisión que él preside hasta el momento, Aziz dijo que ya está comprobado que el gobierno de Jair Bolsonaro actuó con negligencia inicialmente respecto de la compra de vacunas.

“No hubo interés en comprar la vacuna en el primer momento”, afirmó el legislador. De acuerdo a su criterio, “el gobierno se equivocó desde el primer momento. No apostó por el aislamiento, no apostó por el uso de tapabocas, alcohol en gel, la vacuna y una serie de cosas que podrían haber ayudado a salvar la vida de muchas personas. Y además sigue apostando por la cloroquina”, dijo Aziz, en referencia a un fármaco muy promocionado por el presidente, pero cuya efectividad para tratar la covid-19 no está probada científicamente.

El senador dijo que cree que la mayoría de los errores cometidos por Bolsonaro son consecuencia de haber estado mal asesorado, aunque Aziz remarcó que este hecho no puede ser utilizado para eludir responsabilidades.