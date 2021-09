No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Falleció el periodista y comentarista deportivo Enrique Yanuzzi. Tenía 71 años de edad y, desde su retiro en 2015, vivía en Piriápolis.

Este domingo, en horas de la mañana, Alberto Kesman compartió en su cuenta de Twitter la noticia: “¡Estoy destrozado! Falleció Enrique Yannuzzi, me acaba de llamar su hijo y no lo puedo creer. ¡Un hermano de la vida se me fue! ¡No puede ser que el Quique se haya ido así!”.

Kesman y Yanuzzi conformaron equipo de relator y comentarista en Radio Universal durante 30 años, siendo parte del recordaro trío que completaba Ariel Delbono -quien falleció en 2011-. Además, Enrique trabajó en programas televisivos como Deporte Total y Estadio Uno, además de su rol como profesor en el Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP).

Creció en el barrio Bella Vista y era hincha del equipo papal, así como de Auriblanco en básquetbol. Su posicionamiento firme como uno de los periodistas críticos de la empresa Tenfield desde su fundación, marcaron las últimas décadas de su trayectoria. Sobre su infancia, el ejercicio de su profesión y su recordada frase “te comiste la pastilla”, Quique Yanuzzi charló con la diaria en 2015, semanas antes de su retiro.