Acto por el No a la derogación de la LUC, el 23 de octubre de 2021, en Carrasco.

“No tiene nombre”, dijo a la diaria Álvaro Perrone, diputado por Cabildo Abierto (CA), en referencia al grupo organizado de la coalición multicolor que defiende la ley de urgente consideración (LUC) para que este 27 de marzo, el referéndum para derogarla no prospere. Pero también señaló que se le puede llamar “Coordinación multicolor por la LUC” o, “como le decimos nosotros”, “la Coordinación Republicana”.

Los primeros días del verano el tiempo está quieto. Según comentó el cabildante, “hay una realidad y es que hoy la gente está un poco alejada de la política, entonces adelantar cosas a contrapelo del sentimiento de la gente no va a ser bueno para nadie”. El tiempo está quieto, esperarán a que pase el período álgido de la temporada, pero ya para la segunda quincena de enero la “Coordinación Republicana” volverá a reunirse para terminar de delimitar los actos de inicio de campaña y los de cierre. El momento más fuerte de la campaña, según las distintas fuentes consultadas, será en febrero y marzo. Si bien ya hay algunas estrategias pensadas, Perrone aseguró que “hay que ver cómo sigue la situación de la vacunación, los casos [de covid-19], y tendremos que ir midiendo todo eso en función de la realidad del país”.

Si se le quitan las “posibilidades a la Policía de ejercer su autoridad con eficiencia [...] después no se queje más cuando le maten al vecino, al hijo”; “Usted vote Sí y después no se queje”; “¿Ustedes se quejaban de la inseguridad y ahora van a ir en contra de las medidas que ayudan a que haya más seguridad? Le estamos sacando potestades a la Policía”, señalaba, en noviembre del año pasado, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, como algunas de las posibles consignas de campaña, sobre todo en los últimos días previos a la votación.

La exposición tuvo lugar en un “espacio” de Twitter, organizado por el grupo Orientales del Twitter. “No permitas que nos quiten nuestras libertades. No permitas que nos cercenen nuestros derechos”, fue otro de los lemas propuestos para la base de la campaña, en consonancia con el eslogan esgrimido por el sector blanco Todos hacia Adelante: “Defendé tu libertad”. Pero una de las líneas estratégicas de Manini Ríos, que abogará, en sus palabras, por “tocar lo emotivo” y “el corazón”, no ha sido tratada formalmente en la interna de CA ni es acompañada por los demás partidos de la coalición, según los referentes consultados por la diaria. El calendario es conjunto, pero el énfasis estratégico dependerá de cada sector.

La unificación

Consultado sobre si la estrategia debería apuntar a lo emotivo, el senador nacionalista e integrante de la coordinación Sebastián da Silva respondió: “Nah. Pero en esto, más es más. Cada partido tiene su perfil y todos tenemos un compromiso muy grande con la ley de urgente consideración. Aún así, creo que no va a ser lo mismo el discurso de Pablo Mieres en Paysandú que el de Sebastián da Silva en Quebracho. Todos le vamos a poner un énfasis acorde a nuestra especificidad”.

El senador explicó que dentro de las coordinaciones conjuntas se está delimitando la separación de los territorios, para evitar que en un mismo día los distintos integrantes de la coalición visiten un mismo lugar y realicen actividades por separado. Sin perjuicio de ello, se llevarán a cabo actos con los principales referentes de cada partido, aunque aún no está definido quiénes serán los que tomen la palabra, cuándo se concretarán, ni dónde. Para Perrone, estos actos “serán los principales para un mayor mensaje a la población. Si bien no podemos tener la famosa foto, reclamada nuevamente en campaña, porque [el exministro de Relaciones Exteriores Ernesto] Talvi no está, se intentará llegar al máximo posible”.

Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado (PC), dijo a la diaria que “el concepto” de la campaña “es dual”: por un lado se desarrollarán las recorridas y movilizaciones de cada partido, y por el otro lado, la coordinación conjunta y las instancias comunes. Según Perrone, lo que “une” a la coalición en relación a la estrategia por el No es la seguridad: “El principal mensaje está en la materia de seguridad, porque cuando cambió el gobierno la gente quería un cambio por la inseguridad que se sentía en el país”.

De todas formas, “nadie va a meterse a decirle al otro partido cómo defender una ley”, delimitó Da Silva. No sólo porque “hay cuestiones básicas con una sola forma de defender”, sino también porque “la ley se defiende sola, cada día queda más evidente. A tal punto que nadie habla de la ley, porque al Frente Amplio y al PIT-CNT no les conviene hablar”, dijo.

Un poquito de esto y otro poquito de aquello

El énfasis de la campaña del Partido Independiente (PI) estará en el “carácter político”, según mencionó a la diaria el diputado por el PI, Iván Posada. Si bien cree que la coalición parte de “un diagnóstico común”, apoya los acentos aislados. En este caso, Posada manifestó que “si se analizan los artículos [de la LUC] no hay algo que realmente suponga un cambio determinante en la vida del país”, y que el referéndum en realidad lo que pone “en cuestión es la gestión del gobierno”. Por tales razones, “más allá del análisis que se pueda hacer del articulado impugnado”, apuntarán a desarrollar el punto de vista político.

El PC, en cambio, apela en primera instancia a “dar el contenido de la ley”. “Creo que es la mejor defensa”, afirmó Schipani. El argumento detrás de la línea colorada es que pretenden “desmentir muchas cosas” que se han dicho sobre la LUC, que según Schipani, “no son ciertas, y mucha gente cree falsedades”. En resumen, su estrategia tendrá una doble tarea: “Informar y desmentir”.

El eje de la seguridad es un “capítulo fundamental” para el PC, pero pondrán especial hincapié en el capítulo de educación, ya que para Schipani “prevé transformaciones importantes, fundamentales para el proceso de transformación que se ha iniciado”. Además de afianzar estos aspectos, Schipani explicó que, al igual que el PI, abordarán el lado político, “porque decimos que este es un referéndum contra el gobierno, no contra los artículos”. En este marco, para Schipani hay dos aspectos en juego: “El derecho a gobernar” y “la posibilidad de poder seguir llevando adelante las transformaciones que nos propusimos en el balotaje y en el ‘Compromiso por el país’, porque mucho de la LUC estaba ahí”.

En cuanto a posibles diferencias estratégicas en la capital del país y en los demás departamentos, el colorado manifestó que “el mensaje es siempre el mismo”, pero que “hay cosas operativas que son distintas”. Puntualmente en Montevideo, se acercarán a los lugares más concurridos, principalmente durante el carnaval, pero también harán “mucha recorrida cuerpo a cuerpo, casa por casa”.

El Partido Nacional (PN) tiene un calendario de actividades que implica visitas a 200 localidades del interior, a las que se suman otros encuentros específicos en Canelones y Montevideo, según contó Da Silva. En las distintas instancias los nacionalistas irán “a poner ejemplos de los cataclismos anunciados versus la realidad”, dijo. “Cualquier aspecto de la LUC se va a defender solo. No hay una catarata de desalojos exprés, no hay nada; ninguno de los cataclismos se ha generado”, agregó.

A modo de ejemplo entre otros tantos que “abundan”, el senador comentó que pueden acercarse a los comerciantes que “tienen la libertad de no aceptar tarjeta de débito”. “Hace dos noches fui a cenar y el comerciante estaba muy contento, porque tres años atrás estaba obligado a tener tarjeta de débito, pero a él financieramente no le convenía. Tiene 15 días de temporada y, si tenía que esperar a que le devolvieran la plata de las tarjetas de débito y crédito, tenía que tener una espalda financiera que no tenía”, dijo. Da Silva, puntualmente, recorrerá las áreas rurales del país, y su enfoque estará en “decir cómo afecta la LUC” a ese sector.

Las recorridas de CA vienen desde hace largo tiempo. Perrone dijo que ha recorrido Canelones y que Manini Ríos visitó alrededor de 170 “pequeñas” localidades del país que no había visitado en la campaña presidencial y donde “hacía muchísimos años que no iba ningún político ni legislador”. Según explicó Perrone, en dichos recorridos se dialogó “en una forma partidaria”, pero de ahora en más, las visitas serán “a las capitales con más habitantes” y en el marco de “una campaña orgánica de la coalición multicolor”.

Los cabildantes hablarán de “las principales bondades de la ley: en materia de seguridad, en la ampliación de derechos y de libertades, como la libertad financiera y el derecho al trabajo”. Asimismo, Perrone arguyó que explicitarán “por qué se llevó adelante en forma ejecutiva y tan rápido”. Además de recorrer el país, participarán en “la mayor cantidad de programas y medios de comunicación para hablar del tema”.

En cuanto a la forma de comunicar, Perrone dijo que será “la que más se entienda y que mayor llegada tenga”. Aseguró, a su vez, que “internamente” no han “hablado y definido” la estrategia de “tocar lo emotivo”. Para cerrar, afirmó: “Algo que queremos decirle a la gente para que haga su análisis es que divise a quién beneficia la derogación de estos artículos y a quién perjudica. Porque si se derogan, principalmente en seguridad, los beneficiados serán los delincuentes”.