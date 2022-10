Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial, esta preso por formar parte de una red criminal que falsificaba documentos para que personas rusas puedan sacar pasaportes uruguayos. Ya había estado preso en 2013 por estafa y cheques sin fondo. Tenía otro antecedente de 2002, año en que fue procesado sin prisión. Además, tenía más de treinta indagatorias policiales por múltiples delitos.

El cargo que tenía Astesiano implicaba un conjunto importante de responsabilidades y competencias. Tenía a su cargo la seguridad del presidente, de la Torre Ejecutiva -donde se reunía con su red criminal- y de las residencias presidenciales. A su vez, era el enlace con la Policía y el Ministerio del Interior, que debían brindarle apoyo e información. También era el enlace en el exterior como responsable de la seguridad del presidente, llegando a viajar solo con él a representar al país en misiones oficiales. Aparte, estaba a cargo de la seguridad de los mandatarios que visitaban Uruguay.

Entrevistado por En Perspectiva, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés afirmó que el proceso de selección de la custodia presidencial no era riguroso porque “no era de carácter profesional” sino que “eran militantes que se acercaban a cubrir la seguridad”.

Sobre si el proceso de selección de la custodia era “muy riguroso”, Penadés respondió que “por supuesto que no”. “Porque no era de carácter profesional. Eran militantes que decían: ‘Che, este sirve para la custodia’”. En el caso de Astesiano, indicó que “además, tenía antecedentes de haber estado en la Policía”. “No era como se ve en las películas, era gente que se acercaba a cubrir un poco la seguridad”, afirmó.

“Además de candidatos como Lacalle [Herrera] y Lacalle Pou, que les gusta andar solos en la calle. No tienen problemas, nunca tuvieron grandes despliegues de custodia”, acotó el senador del Partido Nacional, quien señaló que la custodia presidencial actual “no es como veíamos antes, que había diez o doce personas de traje alrededor del presidente de la República; no es como en administraciones anteriores”.

Para Penadés, “se están comiendo un garrón”. El senador del Partido Nacional negó que haya responsabilidades políticas. “Hay cosas que fallaron. Es innegable. Pero se falló porque algunas cosas no se conocían y otras se tendrán que investigar”, planteó.

Sabían sobre las múltiples indagatorias antes de asumir el gobierno

El senador afirmó que identificaba y conocía a Astesiano porque estaba junto al presidente. “Del historial complicado que tenía, si se lo puede definir como ‘complicado’, tenía datos. Lo que no sabía y nunca se supo, ni nadie supo, era de que había tenido cuestiones penales al haber estado detenido. Eso es lo sospechoso. Apareció en esos datos que Astesiano había estado preso”, reconoció Penadés. “De eso no tenía conocimiento”, afirmó.

“De lo demás, de las requisitorias y de las idas a brindar testimonio a la Policía [indagatorias], se sabía”, reconoció. “Se supo después de la campaña de 2019. Antes de asumir el gobierno de coalición, pero no mucho antes”, dijo el senador. “Se conoció en esa época, como reconoció el presidente de la República, ahí se tuvo conocimiento”, reafirmó. “Pero no de todo el prontuario y mucho menos que había estado preso en la cárcel de Las Rosas [Maldonado]”, aclaró. “Eso es lo sospechoso”, reitero Penadés, que subrayó que “en los datos que se nos suministraron eso nunca apareció”.

Fue “una decisión” del presidente

Consultado sobre si el historial delictivo de Astesiano no era un “obstáculo” para ser jefe de la custodia presidencial, dijo que “pocos meses antes de asumir el gobierno fue que tomé conocimiento de todo esto” y que “fue una decisión del presidente de la República”. “En ese sentido, no había ningún tipo de impedimento ni de sanción penal, que luego aparentemente se conoció que sí había”, indicó el senador. “Había indagatorias, habían esos datos que ahora se conocen, pero no hechos que hubieran hecho casi que imposible su designación como jefe de la custodia”, reconoció Penadés.

El senador del Partido Nacional volvió sobre la idea de que fue “decisión del presidente de la República haber igual confiado en alguien que al final le termino siendo infiel a la hora de no haberle dicho que estuvo preso en Las Rosas, y muchísimo peor después en todo el accionar que tuvo en el tema de los pasaportes”.

El paralelismo entre la campaña pasada y su pasaje por la cárcel

A Penadés se le consultó si, siendo que lo conocían y que era cercano a la familia Lacalle desde el año 1999, y que la campaña electoral de 2014 coincidió con la época en la que estuvo preso en Las Rosas y fue condenado por un delito continuado de estafa y cheques sin fondo, no habían tomado conocimiento de la situación o habían notado su ausencia cuando estuvo preso. El senador del Partido Nacional explicó por qué no: “Ser jefe de una custodia, por lo menos en la campaña de candidato a presidente, es una actividad de algunos meses y después esa relación se termina. No había una relación permanente, no integraba el staff, nunca fue seguridad de Lacalle Pou cuando era senador”. “Era una actividad que se realizaba durante unos meses mientras duraba la campaña electoral, esencialmente en actos públicos”, subrayó. “Además, como todos conocemos al presidente y lo han observado, que anda casi sin custodia y anda solo por la calle, había algunas veces que había hasta que insistirle en la necesidad de que concurriese a un acto de campaña con miles de personas”, acotó.

“Terminada la campana, si se perdía la elección, al otro día se terminaba la relación y seguramente cada uno emprendía su vida”, indicó Penadés. “Se perdían las elecciones, que es lo que generalmente nos ha sucedido, hasta 2019, y al otro día la seguridad la mayoría se desactivaba, porque no era necesaria”, dijo, y graficó que “fue tan así que recién ahora nos enteramos de que esta persona estuvo preso en Las Rosas [en la anterior campaña electoral]”. Sobre cómo se enteró, afirmó: “Por lo menos yo, cuando leí la prensa”, y reiteró que “conocía las anotaciones”.

Penadés repitió que “no sabían que tenía antecedentes penales”, sino “jamás se hubiera decidido” que fuera el jefe de la custodia presidencial. “Eso fue lo que llevó a que se lo contratara”, afirmó y cuestionó “cómo pudo ocultarlo”, lo que espera que sea investigado. “Evidentemente, fuimos engañados”, lamentó.

Como otros actores políticos, aprovechó para destacar la “solidez institucional”, que hizo que no se obstruya la investigación, la que determinó que el jefe de la custodia del presidente “sea detenido en la propia residencia presidencial”.

Quiere saber “si esta organización viene de antes” y si tiene “otros personajes de otras administraciones”

El senador del Partido Nacional indicó que la investigación tiene dos componentes: “Uno sobre Astesiano, con quien nos estamos comiendo un garrón como el que nos estamos comiendo. Y el otro, que es mucho más grave, sobre la organización delictiva, de la que parece ser que Astesiano participa desde agosto de 2021”.

Para Penadés es importante saber “si esta organización viene de antes” y si “tiene otros personajes” y en particular “otros personajes de otras administraciones”.

“El Frente Amplio va a aprovechar para golpear acá. Esperemos que sea lo suficientemente responsable, teniendo en cuenta la delicadeza del caso”, dijo. Y volvió sobre la idea de que haya responsabilidades compartidas con la anterior gestión: “Acá quedó claro el tema Astesiano, que me preocupa y por supuesto que lo lamento. Pero, lo que más me preocupa por Uruguay es el tema de una organización que parece ser que otorgaba pasaportes a ciudadanos rusos”.

“Desde cuando lo hacían, desde cuando operaban”, subrayó. “Ese es el tema de relevancia a nivel nacional”, enfatizó. Para Penadés, lo realmente importante es ver “desde cuándo” operaba esta red criminal. Y ver si esto trasciende a esta administración, y así “serán otros los que tengan que dar cuenta ante la justicia”.