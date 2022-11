“¿Cuántos cargos tiene [Mejor País] en el gobierno? No nos tocaron. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros no somos cargos. Y estamos prontos para salir a dar la pelea de vuelta”, expresó el senador nacionalista Sergio Botana durante su discurso en el encuentro nacional del sector del Partido Nacional (PN), que se celebró este sábado en el Club de Fútbol de Punta del Este.

El motivo del acto político, según Botana, fue el “reencuentro de blancos de a pie de todos los pagos de la República, el compromiso fuerte con el gobierno y el compromiso fuerte con la gente”, para que los beneficios lleguen a cada “rincón” del país. Dijo que se trata de un “llamado a la unidad partidaria pero, además, con la disposición de contribuir nosotros, aliándonos con otros grupos para fortalecer al partido”. En rueda de prensa, dijo que Mejor País se dedicará a la “constitución del grupo” a partir de alianzas.

Consultado sobre el lanzamiento de una candidatura propia del sector en las próximas elecciones nacionales o a la posibilidad de que Mejor País apoye a figuras dispuestas a disputar ese lugar como la vicepresidenta, Beatriz Argimón, o el senador Jorge Gandini, Botana respondió: “Estamos dispuestos a todo porque, en realidad, no se nos ha ocurrido pensar en nada de eso”. Y agregó: “Lo que tenemos es la disposición de hacer alianzas”.

Otro de los líderes del sector, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, en tanto, se negó a hablar de candidaturas porque “no es el momento, es el momento de gestión”. “A mí me preguntan y me apuran... La mejor manera de encarar una elección es hacer las cosas y concretar las cosas, ser bien pragmáticos, trabajar sobre lo logrado y ganarse la confianza de esa manera”, manifestó.

“Castigar pero sin problemas, con cariño”

En su discurso, Botana comenzó reconociendo la gestión del presidente, Luis Lacalle Pou, período en el que “el barco tuvo un capitán” que “agarró el timón”, según manifestó. En esa línea, destacó avances en materia de seguridad y obra pública y celebró el proceso de descentralización que se ha llevado a cabo gracias a que el mandatario escuchó a los intendentes blancos del interior. “Escuchó al intendente Antía, una vez más, y él les dio el plan de regularización de Maldonado y les llevó la solución financiera por las dudas también, porque cuando fue hablar con el presidente ya tenía negociado con la CAF el financiamiento del plan”, recordó.

No obstante, señaló que aún quedan “cosas pendientes” como la baja en el precio de los combustibles, la eliminación de aranceles de las tarjetas de créditos a comercios y la descentralización de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según indicó y reiteró en rueda de prensa. “Cosas que todavía, algunas de ellas o todas ellas, están pendientes y que hacen el ABC de nuestro compromiso, y vamos a seguir pidiéndolas y respaldando”, dijo.

Con respecto al Mides, recordó que una de las promesas de campaña fue la ejecución de políticas a través de los gobiernos locales, ya que es “la manera de darle al ciudadano lo que necesita y no lo que el Estado piensa que necesitan”. “Esas cosas las tenemos que decir y exigir [pero] con cariño, que no vaya a ser que nos pongamos a sembrar divisiones en el partido. Nosotros no lo vamos a hacer jamás”, aclaró.

En esa línea, anunció que Mejor País le va a pedir al gobierno que confíe más en ese “partido de abajo”, que representa el sector, para darle representación al interior del país. “Vamos a meter alguna espuela”, advirtió, y explicó: “castigar pero sin problemas, con cariño, como lo hacemos en la familia, como lo hacemos entre nosotros”. “Vivan nuestras rebeldías”, finalizó.

“Nosotros nos vamos a abrazar aunque no ocupemos lugares”

Con menor efervescencia en las críticas a la interna del PN, el intendente de Maldonado comenzó agradeciendo a figuras extrasectoriales que participaron del encuentro: en primer lugar, el diputado Álvaro Dastugue, quien tras abandonar el sartorismo creó el sector Plan País; y, en segundo lugar, al intendente de Colonia, Carlos Moreira, que regresó formalmente al PN en 2021, tras un período de distancia luego de la viralización de los audios en los que pedía favores sexuales.

Sobre Dastugue, Antía dijo que si bien tiene su propio grupo “viene a integrarse a trabajar”, y sobre Moreira, consideró que dio una “señal de que tenemos muchas coincidencias”. Agregó que lo de Moreira se trata de un “saludo”. “Quién sabe cuál es el lugar que va a ocupar en el partido pero tiene amistad y eso también es bueno reconocer: la relación humana que tenemos [...] Hay otros grupos que estoy seguro que les va a gustar este estilo de Mejor País”.

Con una cuota de realismo o “pragmatismo”, con el que considera que tiene que conducirse el PN, llamó a bajar “la pelota al piso” y recordó que en las elecciones nacionales pasadas la coalición ganó por apenas 30.000 votos, al igual que en el referéndum por la ley de urgente consideración, muchos menos votos, en su opinión, que los que aportó Mejor País, por lo que consideró que son “protagonistas de la victoria”. “Hoy nos vuelve a caer la responsabilidad del interior del país para defender el gobierno. 15.000 votos que se vayan de esos 30.000, son empate. 15.001, perdemos el gobierno”, señaló.

A diferencia de Botana, Antía destacó la gestión del Mides por llevar a cabo una “política social que no existía”, con la multiplicación de las asignaciones familiares y las condiciones para otorgarlas. “¿O acaso estuvo mal decirle a aquellos padres que no mandaban a sus hijos a las escuelas: 'Se terminó la joda. O mandás a los gurises a las escuelas o te quito la asignación’?”, preguntó. Consideró que, con esas medidas, el gobierno transforma los valores de la sociedad y también celebró la distribución en el interior. “Fue muy difícil empezar para el Mides porque en 85, 90% de la estructura del Mides fue armada por el Partido Comunista para hacer los mandados”, disparó.

Según el intendente de Maldonado, el rol de Mejor País será “colaborar, proponer y gestionar todo aquello que está cerca de la gente. Tengo mucha confianza en que, puestos en la cancha, nuestro movimiento va a lograr este respaldo muy importante”. Y mandó un mensaje a los integrantes del sector: “Tenemos que unir a otros sectores del partido que están esperando abrazarnos”.

“No estamos para los puestos, nosotros nos vamos a abrazar aunque no ocupemos lugares. Vamos a juntarnos con aquellos que piensan igual para ayudar al país. Yo olfateo que en este partido son muchos los grupos que se van a encontrar para generar una coalición importante. El partido nos va a agradecer esa actitud. Pero, además, tenemos que seguir siempre tendiendo puentes con los otros partidos que hoy integran la coalición”, continuó. Para Antía, los partidos de la coalición multicolor “vinieron para seguir poniéndonos por muchos años”.

El intendente mencionó en varias oportunidades la presencia de Darío Pérez, exdiputado frenteamplista, que se adhirió al PN tras renunciar a la fuerza política de izquierda; y se llevó eufóricos aplausos. “Ustedes vieron la participación en esta asamblea de Darío Pérez, dirigente muy importante en Maldonado, que entendió que lo que era bueno para Maldonado había que acompañarlo y fue el que se la jugó en aquel momento, antes de la elección”, dijo recordando los acuerdos entre ambos previo a las elecciones departamentales de 2015: “Si él ganaba yo apoyaba determinadas cosas que eran buena para el pueblo y si yo ganaba él lo hacía, así nos dimos la mano”. “No digo esto para decir que Darío pueda llegar a ser mi candidato. No, es porque ese estilo de cosas son las que tenemos que seguir construyendo”, aclaró.