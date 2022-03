“¿A este gobierno, a sólo dos años, se le puede decir que no siga adelante? ¿Se le puede decir que dé un salto atrás en lo que se viene avanzando en materia de seguridad?”, preguntó el expresidente Julio María Sanguinetti, de local, ante su público. Y agregó: “Ahora el Estado de derecho no se siente derrotado frente al narcotráfico y al delito. ¿Eso es lo que vamos a detener? ¿Vamos a ir de nuevo hacia atrás?”.

Entre la tarde y la noche de este sábado, en su sede principal de la calle Andrés Martínez Trueba, el Partido Colorado (PC) realizó su último acto de campaña en Montevideo en defensa de la ley de urgente consideración (LUC). Repleta de militantes con banderas, la histórica casa colorada se manifestó en clave celeste en apoyo al No a la derogación de 135 artículos de la LUC en el referéndum del domingo 27 de marzo.

Sanguinetti afirmó en el evento que “cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la integridad del Estado de derecho, que la defendemos siempre”. “No estamos hablando de represión, como simplistamente dicen quienes en el fondo están todavía con el reflejo anti Policía, con el reflejo anti Ejército y con el reflejo anti Estado democrático”, expresó el actual secretario general del PC, con el respaldo sonoro de la percusión de la juventud colorada.

Acto final del Partido Colorado por el No a la derogación de 135 artículos de la LUC, el sábado 19 de marzo en la Casa del Partido Colorado. Foto: Meri Ann Parrado

“Deterioro y despilfarro”

El discurso de Sanguinetti, que finalizó con un aplauso cerrado, fue precedido por los de otros cinco dirigentes colorados, de distintos sectores partidarios. Le tocó abrir el evento al diputado Felipe Schipani, representante del sector Ciudadanos, antes liderado por Ernesto Talvi.

En el inicio, el legislador colorado destacó que “la LUC es, por esencia, una ley de hondo contenido batllista. Eso es lo que está en juego el próximo 27 de marzo, seguir adelante con los cambios y las transformaciones que nos propusimos, después de notorios fracasos en las áreas más importantes de la vida del país, como la seguridad y la educación”.

Vinculado a la agenda educativa en su trabajo parlamentario, Schipani apuntó contra el anterior gobierno y aseguró que “venimos de 15 años de un fenomenal deterioro de la educación pública”. “El tema más trascendente que se define” en la consulta popular “es si llevamos adelante o no la reforma de la educación”, aseveró, y le cedió el micrófono a la diputada María Eugenia Roselló –la única mujer que habló en el acto–, también de Ciudadanos.

“La LUC es la llave a todas las transformaciones que deben realizarse para poder avanzar y mejorar luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio en que el despilfarro fue el denominador común”, dijo Roselló al comienzo de su discurso. “Cada una de las normas introducidas por la LUC está respaldada por nuestra Constitución y el PC es garantía de eso”, añadió.

Con relación al capítulo de relaciones laborales de la LUC, la legisladora manifestó: “Se ha dicho que perseguimos sindicatos, que no defendemos a los trabajadores, que los trabajadores no van a tener derecho a reclamar si son despedidos… Todas falsedades y disparates”. “Ahora todos los trabajadores tienen los mismos derechos, el que quiere hacer una huelga la hace y el que no quiere hacerla no la hace”, indicó Roselló.

Acto final del Partido Colorado por el No a la derogación de 135 artículos de la LUC, el sábado 19 de marzo en la Casa del Partido Colorado. Foto: Meri Ann Parrado

Faltan siete días... ¿para qué?

Luego agarró el micrófono el exfiscal Gustavo Zubía. Y entonces, en un tono pausado pero enérgico, el legislador levantó el ambiente dentro de la sede del PC. “‘Faltan siete días’ hemos escuchado repetir a los compañeros. ¿Pero siete días para qué? Faltan siete días para saber si los rapiñeros van a salir o no por la libertad anticipada, si los violadores van a cumplir un tercio de la condena o la tendrán que cumplir toda, si volveremos a ser una sociedad civilizada o volveremos a las huestes delictuales que han asolado este país”, disparó.

Leé más sobre esto: Los cambios en las normas penales y la gestión de la privación de libertad que introdujo la LUC

El líder del sector Tercera Vía advirtió que el referéndum es “una prueba de fuego”, porque “el programa de gobierno por el cual todos empujamos está puesto en jaque”. “Las fuerzas de la oscuridad están promoviendo una situación de caos para un país que estaba despertando y saliendo de una postración”, dijo Zubía, y remató entre aplausos: “No todos los rosados son delincuentes, pero todos los delincuentes son rosados”.

A Zubía le siguió el diputado Conrado Rodríguez, del sector Batllistas, quien señaló que “estos 135 artículos [de la LUC] significan tanto porque toman el reclamo popular por cambios en materia de seguridad, educación, inclusión financiera y de cómo se gasta por parte de nuestras empresas públicas”.

Rodríguez sostuvo que “nadie puede decir que en materia de seguridad no hemos avanzado” y cuestionó que “desde la campaña del Sí hablan desde la tergiversación, la falsedad y la mentira porque no tienen argumentos sólidos para ir en contra de una muy buena ley”.

Distinto fue el enfoque discursivo del siguiente orador, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet. “Estamos comprobando que se está produciendo un resultado que los promotores del referéndum no previeron y mucho menos quisieron: se está fortaleciendo la coalición de gobierno”, afirmó. “Una coalición que está para ganar de nuevo el 27 de marzo”, acotó el dirigente colorado.

Al cierre del acto, Sanguinetti le envió un mensaje a la militancia colorada de cara a la recta final de la campaña: “La historia son las elecciones, los referéndums, los plebiscitos… Y en esta sala, donde se ha construido la república y la democracia, donde se han discutido todas las leyes de avanzada de este país, más que nunca sientan que esto [el referéndum del 27 de marzo] no es simplemente un ejercicio, es la construcción de la historia”.

Durante las próximas jornadas, la campaña electoral del PC a favor del No continuará en Tacuarembó y Rivera, entre otros lugares del interior del país, y cerrará en un acto junto con el resto de la coalición de gobierno en la ciudad de Las Piedras, Canelones.