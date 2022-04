Luego de 34 años de ejercer la medicina, el exdiputado por el Frente Amplio (FA) Darío Pérez se jubiló el jueves 31 de marzo. Con más tiempo libre, ahora evalúa aceptar una invitación del intendente de Maldonado, Enrique Antía, de liderar un plan piloto para la prevención y el tratamiento de personas adictas a las drogas, que será financiado, en parte, por la comuna, según indicó. “En el caso de que agarrara viaje, no me gustaría [estar] de florero. Si es para hacer algo, sí. Para figurar, no me interesa”, expresó Pérez, en una entrevista que publicará la diaria Maldonado en los próximos días.

En 2021, Antía se refirió varias veces a su deseo de incorporar a Pérez a su equipo. Consideró que su alejamiento de la política es un “desperdicio” para Maldonado y dijo que lo “extraña” en la arena política. Finalmente, a finales de marzo confirmó que le había ofrecido el cargo y contó que el médico se había mostrado “entusiasmado”, según publicó FM Gente.

Aunque todavía no hay “nada definido”, el exlíder frenteamplista adelantó algunos detalles del ofrecimiento del jefe comunal. Deberá encargarse de diseñar la metodología y, si bien ya tiene algunas ideas claras, se reunirá con Carlos Tato Tarabochia, director en Maldonado de la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud y el Estado, para que lo asesore.

En la entrevista con la diaria Pérez también repasó su experiencia en el Partido Nacional y en el FA, y habló sobre cómo quedaron las relaciones con los integrantes del FA en Maldonado tras su desvinculación de la fuerza política, y sobre sus diferencias, pero también coincidencias con el exintendente Óscar de los Santos. También habló de los nuevos liderazgos en el departamento y de su impresión sobre Andrés Lima, intendente de Salto y actual líder de la Liga Federal, el sector que Pérez dirigió desde su fundación.