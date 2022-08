El Poder Ejecutivo firmó este viernes un decreto que deja sin efecto la obligatoriedad de presentar la declaración jurada relacionada a la covid-19 para el ingreso a Uruguay. La medida fue anunciada el pasado martes por el ministro de Turismo, Tabaré Viera, tras un encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou. Si bien se estimaba que la normativa entraría en vigor en setiembre, la medida se apuró y comenzó a aplicarse este sábado con el objetivo de facilitar el regreso de los turistas que viajaron durante esta semana a Argentina.

“La situación sanitaria hoy es otra y felizmente podemos no exigir la declaración”, sostuvo Viera en conferencia de prensa luego de la firma del decreto. No obstante, el ministro recordó que se seguirá pidiendo tener las dosis de vacunas contra el coronavirus y quienes no estén vacunados deben presentar un PCR negativo.

El titular de Turismo sostuvo que la presentación de la declaración jurada era un trámite muchas veces “engorroso” y que “hacía pesado el cruce de fronteras”, sobre todo, en los puentes con Argentina. En ese sentido, consideró que al suprimir este requisito de ingreso se “facilita el turismo”.