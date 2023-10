El intendente de Canelones pero también precandidato por el Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi viajó el fin de semana pasado a Washington, Estados Unidos, dos semanas antes de la visita del presidente Luis Lacalle Pou a ese país. Orsi respondió a una invitación de Diálogo Interamericano, un think tank estadounidense con foco en las relaciones internacionales, presidido actualmente por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y que tiene entre su consejo directivo al uruguayo Enrique Iglesias, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y al expresidente chileno Ricardo Lagos.

El precandidato fue invitado a una reunión cerrada en la que, según informó Infobae, expuso sobre la realidad uruguaya, las perspectivas para el futuro gobierno y qué relaciones exteriores mantendría si fuera presidente. Además, advirtió sobre el crimen organizado y hechos concretos como el caso Marset, que “no nos ayudan en las señales”.

En diálogo con Infobae, Orsi dijo que el mundo está “entrando en una especie de guerra fría comercial entre dos potencias”, en referencia a Estados Unidos y China, y afirmó que Uruguay tiene que buscar caminos para crecer, porque tiene “a dos gigantes de vecinos”. “Europa da poca respuesta o es muy difícil lograr acuerdos económicos y comerciales. Con Europa está el intento del Mercosur, que no creo que cambie mucho. Y Uruguay pretende, les planteé, un crecimiento por encima del 3% del PIB para poder de verdad entrar en una fase de desarrollo de prosperidad y para eso necesitamos no solo vender nuestros productos, sino también inversiones”, contó.

Orsi valoró que en cuanto a inversiones de Estados Unidos en Uruguay “no han pasado muchas cosas”. “Un país como Estados Unidos, con muchos recursos, está mirando para otras partes del mundo e incluso cuando mira para América Latina, mira para el Caribe. Lo primero que le planteamos es la necesidad de clarificar cuáles son las oportunidades desde el punto de vista económico y de la inversión de una economía como la norteamericana que se ha cerrado en un mundo de mucha competitividad”, aseguró el precandidato.

A su vez, el intendente canario dejó en claro que Uruguay debe continuar su vínculo comercial tanto con Estados Unidos como con China. “Uruguay no tiene muchas oportunidades más que seguir vendiendo su materia prima, seguir vinculado fuertemente a Brasil y a China. La posibilidad de que Estados Unidos mire un poco más hacia el Río de la Plata para nosotros puede ser otra vía más, porque en un mundo como el de hoy si te encierras en una o dos opciones puedes quedar entrampado”, señaló.

Orsi citó al expresidente José Mujica y dijo que quiere “tener negocios y promover inversiones, como dice Pepe, con todo el que se descuide. No queremos poner los huevos en una sola canasta. No, no. No vale nada tener una sola dirección o tener un par de oportunidades nada más”.

Según contó el precandidato, en la reunión en Diálogo Interamericano destacó como fortalezas de nuestro país la “estabilidad, previsibilidad, certezas jurídicas y de todo tipo que el país históricamente ha tenido”. “Pero también aparecieron los nubarrones que se ven en el horizonte, fundamentalmente lo vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de activos y al impacto que tienen las drogas en nuestra propia sociedad uruguaya”, dijo Orsi.

Advirtió sobre los riesgos con el avance del crimen organizado y planteó que puede haber colaboración de Estados Unidos: “Planteamos nuestro compromiso firme con la democracia y la fortaleza de las instituciones, que de verdad en estos últimos años considero que se están viendo debilitados o que por lo menos tenemos una amenaza ahí enfrente que antes pensábamos que no teníamos”.

En ese marco habló de “algunos hechos concretos en Uruguay, por ejemplo, el caso Marset”. “Sabemos que estas cosas no nos ayudan en las señales, pero estamos dispuestos a extremar los cuidados para que esa imagen de Uruguay no se no se deteriore”, agregó Orsi.